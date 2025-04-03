紐約客談／清除遊民營地 治標不治本

紐約市 去年大規模清除遊民 營地的行動引發廣泛討論。數據顯示，去年1月至9月間，市府動用1萬名員工、耗資350萬元拆除2300處營地，影響約3500名遊民，然而最終僅114人進入庇護 所，無人獲得永久住所。

市府原本的算盤很簡單：拆掉帳篷，遊民就會乖乖去庇護所。但現實是，71%的營地建了又拆、拆了又建，某些地方甚至被掃蕩近200次，遊民們像「春風吹又生的野草」，行動永遠比市府的清潔隊還快。

遊民不願進入庇護所的原因不難理解，許多庇護所設有嚴格規定，如宵禁、禁止攜帶個人物品，甚至存在安全隱患，對部分遊民而言，街頭反而比庇護所更能提供自主性與安全感。市府發言人雖表示將投入6億多元擴大安置計畫、新增900個床位，但問題是——床位有了，遊民願意躺嗎？

有市議員直言，若清除行動未能讓任何人獲得永久住所，便不應被視為成功，他們認為遊民問題的本質是「住房危機」，而非單純的「市容問題」。紐約市的高房價與租金已將低收入群體逼至邊緣，而庇護系統僅能提供暫時棲身，無法打破「無家可歸」的循環。

遊民倡導團體更指出，驅離行動往往加劇弱勢群體的困境，許多遊民在過程中失去僅有的財物，甚至與社會服務網絡斷聯，進一步陷入孤立。所以，這場驅逐行動看著熱鬧，實則治標不治本。

市府與其將數百萬元預算砸在反覆清除上，不如將資源投入興建更多可負擔住房，讓遊民有機會真正離開街頭生活。最重要的是，城市治理者必須改變心態——遊民不是需要被「清除」的市容污點，而是一群在住房危機中失去立足之地的市民，唯有正視問題本質，從「驅趕管理」轉向「安置協助」，才能真正解決這道城市難題。