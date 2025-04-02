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紐約客談／逮捕無證客 應設平衡點

紐約客談
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川普政府的逮捕無證移民政策，已從有犯罪前科的無證客，延伸至親子家庭，甚至謠言四起，有合法留美簽證或綠卡的民眾也地位不保；在一件件無證客被遞解出境的事件中，盡管對聯邦而言，執行任務與目標是重要的，但若以完全失去人性的做法處理，往後的美國還能得到尊重嗎？

美國過去為捍衛自由主義、保護國際秩序，一直扮演著「世界警察」的角色，但為了不拖累自身的經濟，卸下該職務的首當其衝工作，就是不再向庇護客供應需求；美國想要自保，這麼做雖然會置庇護客於水深火熱中，但退一萬步來說也是能夠理解的。

相信對許多民眾而言，不幫有前科的無證客，這個想法和行為讓人較容易消化；然而，當移民政策轉向可能被迫拆散的親子家庭、或從未做過壞事的人身上時，特別是在無證移民眾多的紐約市，這些人可能就是你周邊的鄰居、熟識的人，這份相識之情就令人變得矛盾。

在近期的一起案例中，來自委內瑞拉的43歲男子在要捐贈器官給腎臟癌症晚期的弟弟前，遭美國移民暨海關執法局(ICE)逮捕；當地的移民維權團體已多次發聲，希望ICE可以通融，將男子從拘留所中放出來，幫助胞弟度過難關，可一直都被拒絕。

ICE執行命令是一回事，但在生命面前，難道不容許有例外嗎？美國用自由、民主、勇敢的形象建立了世界影響力，然而近期的操作令同盟國也都逐漸生厭，何況是外交關係不友好的國家。

而對內面對美國人民，聯邦的任何行為都會給他們傳遞信息，但願聯邦在行事上有一個平衡點、能設一些底線，畢竟一個完全失去人性的國家，是連自己人民的尊重都得不到的。

移民 無證客 ICE

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