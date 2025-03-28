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紐約客談╱社區建遊民所 紐約市府應重新考慮

記者胡聲橋╱紐約報導
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布碌崙當地居民繼續抗議建U大道遊民所。(記者胡聲橋╱攝影)
布碌崙當地居民繼續抗議建U大道遊民所。(記者胡聲橋╱攝影)

華裔民眾在布碌崙(布魯克林)86街擬建遊民所前的示威已經堅持了250多天，在經歷了漫長的冬季後，眼看春天已經來到，示威者都期待2025年能帶來有關86街遊民所的好消息。然而，從年初開始，南布碌崙至少有兩個地方又傳出了改建遊民所的消息。一個是在波羅園(Borough Park)的猶太人區，和8大道華社靠得很近；另一個在羊頭灣(Sheepshead Bay)U大道，在海洋公園(Marine Park)西邊。

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雖然這兩處擬建遊民所周圍的華人居民沒有86街遊民所多，但還是激起了南布碌崙華社的強烈反應。華人先是參加了波羅園猶太人區的社區委員會會議，然後又參加了相關的抗議活動。對於U大道遊民所，華人的反應更為激烈。華人不僅在社區委員會上激烈抗爭，而且自發組織起義工，在遊民所場址連夜監督，防止開發商開工，他們在人行道上自搭帳篷，索性用帳篷和座椅擋住了遊民所場址的入口，附近的華人紛紛捐錢捐物，支持抗議者，華人情緒非常高漲。

華人反對建遊民所，主要有兩個理由，除了遊民所損害社區環境，對社區造成巨大負面衝擊外，其次，華人將建遊民所視為開發商從中漁利，大發橫財的好機會。有消息稱，U大道遊民所的開發商還有利益輸送和利益交換的嫌疑，這更讓華社覺得是可忍孰不可忍，必須起來抗爭。華社用自己的行為表明，堅決反對遊民所，毫不讓步。

其實，哪怕是遊民局的工作人員也表達過，沒有一個社區願意容納遊民所。既然如此，為什麼還要堅持在社區將遊民所呢？這只能引發市府和居民更多和更大規模的矛盾。現在到了市府反省在社區建遊民所政策的時候了。

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