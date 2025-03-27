紐約客談／市主計長之爭 誰的管錢術更高明？

紐約市 的財政大權，說穿了就是一場「誰來管錢」的競技。這不只是數字遊戲，而是關乎每個紐約客日常生活的大小事，從地鐵 是否準時、學校能否修繕、醫院資源是否充足，甚至街道上的坑洞是否被填補，都是由這筆錢決定的。

這場市主計長的選戰，比拚的不僅是候選人的財務管理能力，還有他們的財政哲學：是該勒緊褲帶以備不時之需，還是大手筆投資公共服務？

作為財政監管員，負責審查預算、監督政府開支，確保市政府的每一分錢都花得精準。因此，這個職位的權力不小，但同時也面臨兩大挑戰：如何花錢才能讓市民滿意？以及是否應該存點錢，以防突發狀況發生？

然而，在這場誰更會管錢的比拚中，來自布碌崙 的參選人、市議員紀思庭(Justin Brannan)，和現任曼哈頓區長李文(Mark Levine)的風格可說是截然不同。

紀思庭主打「預算透明、精準投資」，希望確保市政府的每一分錢都花在刀口上。他擔任市議會財政委員會主席，擅長對預算雞蛋裡挑骨頭，多次批評市府的財政管理不夠透明，尤其關注公共教育與基礎建設。

另一方面，李文強調「財政穩健、未雨綢繆」，希望透過建立儲備金和長期投資，讓城市經濟更穩定。他的策略是「先存錢再說」，以建立穩固的財政基礎，避免未來出現財政危機。此外，他還提出利用市政退休基金投資建造可負擔住房。

雖然一方強調精打細算，另一方則關注長遠投資，但兩種做法都存在風險。如果過度強調儲備，導致公共服務資金不足，市民可能會對縮減的資源感到不滿；但如果資金過度投入當前支出，而未能預留足夠儲備，一旦經濟下滑或聯邦補助縮減，市政府可能會面臨財政困境，難以應對突發狀況。

說到底，仍然回歸到市民最關心的問題：我的生活會變得更好，還是更糟？身為市民的我們，最終要選擇的是更會省錢的管家，還是更敢花錢的投資人？