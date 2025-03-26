紐約客談／解決犯罪問題 喜見理性務實派回歸

州長霍楚在年初的州情咨文中，將改革「開示法」作為本年的重要承諾。簡單說來，這一提案旨在適當為檢察官放開手腳，給犯罪分子增加一道緊箍咒，扭轉「有罪難究」的現狀。

紐約州 2019年修法，對檢察官加強束縛，初衷當然沒錯，因為歷史上確有很多因檢方隨意行事而導致的冤案甚至悲劇，而被拘押的被告與整套執法體系相比，也處於絕對劣勢。作為一個有憲法保護自由的國家，檢察官們受到諸如程序正義、疑罪從無等準繩的約束，確保被告能得到公正的對待。

紐約的問題卻在於矯枉過正。立法時的良善初衷必須經得住現實人性的考驗，無論是「開示法」還是保釋制度改革，立法者的善意都很不幸地，遭到了不良者的濫用，導致本該受到保護的真正弱勢群體依舊弱勢，慣犯、累犯倒是在「司法旋轉門」中盡享逍遙法外之樂。

最近的十餘年，我們目睹了太多忽左忽右、愈發極端的政治風向轉變，身上被安全帶勒得傷痕累累不說，左右兩方所承諾解決的問題：犯罪猖獗、通膨高漲、種族主義 陰魂不散、階層分化愈演愈烈，也幾乎沒有得到任何有效的解決。令普遍安分守己的華人最有感的，莫過於治安的惡化。然而無論是極左派主張的「廢除警察」還是極右派主張的「警察優先」，都無法增加人們的安全感。相較於極左和極右，一些務實的民主黨 人放棄了原先過於理想主義的「白左」路線，力圖糾偏，看起來與正確的方向相距更近。

這到底是「紅潮」倒逼所致，還是民主黨務實勢力回潮？這都不重要，肉眼可見的改變才重要。