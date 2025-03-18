紐約客談╱支票衍生問題 困擾華人小業主

紙本支票成了詐騙集團輕鬆進帳的下手目標。示意圖。(記者許君達/攝影)

如果你已習慣了亞洲國家五花八門的在線支付方式，那麼初到美國後，一定會讓你痛苦一番。雖然支票這種上世紀的產物看起來有一種帶著墨香的懷舊美感，但在寄送支票時，一次次的延遲或丟失，總會有磨盡你耐心的一刻。

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受限於嚴格的銀行監管、複雜的地方法律以及傳統銀行業的利益壁壘等因素，美國雖然擁有全球最大的統一國內市場和科技創新土壤，在支付和轉帳方面的進步卻明顯落後於亞洲和歐洲。雖有Paypal、Venmo等應用程式以及銀行系統自行開發的Zelle支付系統出現，但多限於個人用戶小額轉帳使用，而且安全性也難令人滿意，一旦寫錯號碼，你的錢就毫無障礙地進了外人的口袋。

在美國，大比例的華人 新移民靠經營中小企業或小商業為生。這些小至夫妻二人撐起全部的小企業，日常經手的資金流水數量龐大且瑣碎，單筆金額卻通常很小，有時甚至不如AA制聚會後、朋友之間相互轉帳的金額。從進貨採購到各種租金 和保險 ，這些極為瑣碎的流水不僅是華人小商家們報稅季的頭號煩惱來源，其流通過程中的障礙同樣不少。畢竟，很少有人能每天抱著大量現金跑來跑去，而目前市面上可用的便捷支付方式很少有面向企業的版本，因此古老的支票依舊是很多人的首選。

問題是，以前壞人沒那麼多，也沒那麼聰明，把裝著支票的信件扔進郵箱就可靜待對方收訖。而現在的「聰明人」太多了，他們總能鑽到空子，去竊取你的金錢。數位化不是萬能靈藥但也值得嘗試，美國那麼多科技公司，卻沒做出令人滿意的產品，問題出在哪裡？