紐約客談／布碌崙201初中事件多重啟示

2023年9月，布碌崙 (布魯克林 )201初中一名華裔 男生因為在學校籃球場與一對兄弟發生糾紛，導致在校外涉遭到這對兄弟的舅舅的毆打。這還不算完，兩天後，這位舅舅又帶著兩個外甥到這名華生家滋事，最後雙方發生互毆和對峙，華生的父親被打傷，這名舅舅遭逮捕和起訴。

這起案件10日開始庭審，控辯雙方交叉詢問三名華裔受害者，各自證明自己的觀點。對這起事件追根溯源，最主要的問題出在那位溺愛外甥、似有暴力傾向的舅舅身上。這位舅舅不應該在校外動手為外甥報仇，更不應該和外甥的媽媽一道，到華生位於戴克高地的家中滋事。

中學生在籃球場發生糾紛，甚至相互動手，雖屬暴力，但對於十三四歲的孩子來說，更應該以管教為主，勸說雙方和解，應該讓老師和雙方家長加入，促使雙方停止敵對，化干戈為玉帛，這才是學校和家長的應有之義。但這位舅舅當時的所作所為無疑於火上澆油，不僅他自己遭逮捕控罪，兩個外甥也被暫時停學，這會給他們帶來心理上的陰影。對於這位舅舅來說，他的行為屬於傷害未成年人，理應重罰。

在這起案件中，受害華生的父親一開始也被警方逮捕，後來在華社的抗議下，人放了出來，也沒有受到起訴。要為華社的團結和華社的抗爭喝彩，更要為華社反對不公正待遇的精神喝彩。

對於受害的華生而言，這一系列事件自然也不輕鬆，這一經歷估計會陪伴他們一輩子。對他們而言，學會理性平靜地處理生活中的糾紛，應該成為他們人生的財富。

這起案件可能很久就會有判決結果，相信肇事者會受到法律的制裁，也相信華社能理性接受法院的判決結果。