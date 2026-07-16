洛時精選／風之電話 為失親人們傳遞思念

在希望之城（City of Hope）的希望花園（Garden of Hope）裡，一棵樹上掛著微風電話。希望之城是美國頂尖的癌症中心之一。(洛杉磯時報／Gina Ferazzi攝影)

第一部「風之電話」（wind phone）是一位日本 男子十幾年前發明的，當時他的一位表親因癌症 過世。風之電話沒有實體電線，也沒有任何無線電子連接。電話裡傳遞的思念和祈禱，從某種意義上說，是讓風來傳遞的。

坎貝爾夫婦為兩個孩子設置的風之電話。(洛杉磯時報／Gina Ferazzi攝影)

兩子車禍喪生 父母悲訴追憶

2019年一個炎熱乾燥的夏夜，坎貝爾一家（Campbell family）從洛杉磯 開車前往他們在約書亞樹沙漠（Joshua Tree desert）中的新度假屋。當他們沿著62號公路駛上一座小山時，一部酒駕車輛迎面撞上了他們的車。坎貝爾夫婦的兩個孩子，17歲的露比（Ruby）和14歲的哈特（Hart）不幸喪生。

為了排解悲懷，兩位少年的父母和全球成千上萬的人一樣，製作了一個「風之電話」。坎貝爾（Colin Campbell）和妻子勒納（Gail Lerner）創作的「風之電話」靜靜地立在一片沙漠沙地上。它由一個木盒和一個櫃子組成，旁邊放著一張椅子。

首部「風之電話」 2010年問世

盒子裡裝著一部老式撥盤電話（rotary telephone），電話卻沒有接上電線。人們可以拿起聽筒，傾訴心中積壓的情感，這是一個反思、追憶，並在某種程度上與他人建立聯繫的機會。

第一部「風之電話」由日本園林設計師佐佐木至（Itaru Sasaki）於2010年創作，起因是他的一位表兄弟姊妹因癌症過世。後來，這部作品又被獻給了在2011年日本大海嘯中喪生的人們。他說：「因為我的想法無法透過普通的電話線傳遞，所以我希望它們能隨風傳播。」

聖哈辛托山脈（San Jacinto Mountains）一棵高大的松樹上，一棵古老的松樹上掛著一個舊木製工具箱，裡面藏著一部風之電話。 (洛杉磯時報／Gina Ferazzi攝影)

老兵兩度喪偶 電話帶來溫暖

在聖哈辛托山脈（San Jacinto Mountains）中的艾迪爾懷德社區（Idyllwild）一棵高大的松樹上，一棵古老的松樹上掛著一個舊木製工具箱，裡面藏著一部風之電話。

越戰老兵埃爾斯頓（Millard Elston）已兩度喪偶，他製作了這部風之電話和用來放置電話的自製長凳。傍晚時分，夕陽西下，陽光透過樹梢灑在長凳上，帶來一絲溫暖。

艾爾斯頓說：「這是一種寧靜舒適的感覺，不會感到壓力或脆弱。這只是表達情感的一種方式，當你無處可去，或者只想安靜地待一會兒，讓風帶走一切的時候。」

聖蓋博山脈的風之電話。(洛杉磯時報／Gina Ferazzi攝影)

有的附筆記本 記錄訪客留言

在聖蓋博山脈（San Gabriel Mountains）中的萊特伍德（Wrightwood）路邊停車處附近，霧氣瀰漫的山脊上，矗立著一部藍色風之電話。一本飽經風霜的筆記本上記錄著過往訪客的留言。筆記本封面上寫著一句邀請：「請寫下日期、您來自的地方，如果您願意，還可以寫下關於您摯愛之人的故事。」

聖蓋博山脈的風之電話。 (洛杉磯時報／Gina Ferazzi攝影)

聖蓋博山脈的風之電話。(洛杉磯時報／Gina Ferazzi攝影)

這具風之電話是為了紀念28歲的勞勃伯恩（Robert Byrne）而製作的，他於1995年失蹤，至今仍下落不明。他的妹妹勞瑞伯恩（Laurie Kathleen Byrne）製作了這部電話。她堅信哥哥是被綁架並謀殺的。

撥出電話 真有療癒力量

在那部電話西邊的杜瓦迪市（Duarte），一座花園裡的樹上掛著一部老式的棕褐色撥盤電話，電話線很長。這部風之電話位於「希望之城」（City of Hope）的庭院內，希望之城是美國頂尖的癌症中心之一。

曾在希望之城接受治療的乳癌倖存者克利夫頓-霍金斯（Nancy Clifton-Hawkins）在eBay上花了50美元買了一部撥盤電話。這和她小時候在長堤市（Long Beach）家裡用的那部一模一樣。

她第一次使用這部電話是為了和因胰臟癌（pancreatic cancer）去世的母親通話。她最近和一位希望之城的員工聊過，那位員工「在告訴我她打電話給媽媽的經歷時，眼裡噙滿了淚水」。「撥出這個號碼真的有種療癒的力量，」克利夫頓-霍金斯說，「雖然聽不到撥號音，但卻始終保持著聯繫。」

坎貝爾也回憶起過同樣的感受。「我第一次見到風之電話是在聖裘德兒童研究醫院（St. Jude's）的紀念日活動上，我用他們的風之電話給我的孩子們露比和哈特打了電話，」他說，「感覺很親切，話語也自然而然地流露出來。」

「它給了我一些慰藉，我想和其他哀悼者分享這種感受。所以，為了紀念我們的孩子，我和妻子在約書亞樹國家公園建造了我們的風之電話。」

艾塔迪那的風之電話。(洛杉磯時報／Gina Ferazzi攝影)

紀念癌父 也慰藉野火災民

在附近的艾塔迪那(Altadena)，一條磚砌小路的盡頭，一個木框電話亭裡擺放著另一個風之電話，電話亭的窗戶是垂直的玻璃窗。「我最初的計畫是建造它來紀念我身患癌症的父親。伊頓野火之後，它就成了我們大家的共同項目，」洛杉磯時報的實習記者博茲曼（Seamus Bozeman）說道，他在那場大火中失去了家園。

這部風之電話位於療癒藝術中心後方一個靜謐的花園裡。「它是專門為你準備的，讓你對著風傾訴心聲，」博茲曼說。有一天，在博茲曼母親曾經擁有的那部黑色轉盤電話旁邊，出現了一塊粉紅色的石頭，上面刻著「你很美」（You are Beautiful）。

河濱市魯比杜山（Mt. Rubidoux）的一條步行道旁(洛杉磯時報／Gina Ferazzi攝影)

多數放公共區 易遭毀壞

由於大多數風之電話都放置在公共區域，因此容易遭到破壞。例如，為紀念26歲自殺身亡的普萊爾（Jacqueline Player）而設立的電話就遭遇了這樣的破壞。普萊爾的表親為她（被暱稱為「傑克斯」（Jax））製作了這部風之電話，並將其放置在河濱市（Riverside）魯比杜山（Mt. Rubidoux）的一條步行道旁。

約書亞樹沙漠坎貝爾夫婦為兩個孩子設的風之電話。(洛杉磯時報／Gina Ferazzi攝影)

移至熱鬧地點 更多人可利用

但曾經有的小型紀念設施，如今只剩下老式撥號電話的底座，聽筒早已不見蹤影。為避免這種情況，今年早些時候，為紀念露比和哈特而設立的電話被移至更公眾可見的地點。現在，它位於約書亞樹靜修中心（Joshua Tree Retreat Center），更多的人可以看到它，並向風中傳遞慰藉。

洛時精選為世界日報與洛杉磯時報經過正式協議的互惠專版，每周刊出。

California's wind phones give comfort to those grieving

https://www.latimes.com/california/story/2026-07-06/when-grief-needs-voice-californians-turn-to-wind-phones