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洛時精選／七空中餐廳 啖美食享山海陽光

洛時記者/Danielle Dorsey 本報/編譯組
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Fairmont Breakers Long Beach飯店，Halo位於飯店的...
Fairmont Breakers Long Beach飯店，Halo位於飯店的14樓。（Fairmont Breakers Long Beach提供)

當陽光普照時，沒有什麼比在寬敞的頂樓露台放鬆身心，一邊俯瞰洛杉磯市中心天際線、好萊塢山丘或太平洋海岸景色，更令人愜意了。

近來，洛杉磯各地陸續開幕多處全新的露天餐飲空間（alfresco terraces），讓人得以從高處欣賞平時難得一見的城市風貌，包括老巴沙迪那(Old Pasadena)與聖蓋博山脈(San Gabriel Mountaions)、比佛利山豪宅區，以及長堤港與在陽光下閃耀的歷史名船「瑪麗皇后號」（Queen Mary）。

無論是匯聚世界各地風味的餐點、每晚登場的DJ音樂演出，還是令人忍不住想再點一輪的特色調酒，這七家全新的洛杉磯空中露天餐廳，都希望成為你今年夏天最值得一再造訪的熱門去處。

位於西好萊塢的Blondie。(Danielle A. Adams攝影）
位於西好萊塢的Blondie。(Danielle A. Adams攝影）

Blondie 價格親民

西好萊塢(West Hollywood)｜雞尾酒、美式料理｜$$

常說，一扇門關上，另一扇窗會打開。知名的西好萊塢屋頂餐廳 E.P. & L.P. 最近歇業，但就在拉西內加大道（La Cienega Blvd）另一側，全新的Blondie已開始迎接食客登上其寬敞的二樓露台。餐廳擁有室內外相連的用餐空間，點綴著隨風搖曳的串燈、攀爬的常春藤，以及迷人的日落景致。

Blondie的菜單豐富多元，足以讓人花上數小時細細品味。建議先從法式洋蔥沾醬搭配檸檬胡椒Marcona杏仁開始，接著品嘗鮮蝦吐司和酥炸嫩朝鮮薊（fried baby artichokes），最後再享用帶有炭烤香氣的辣味梅斯卡爾義大利麵（spicy mezcal pasta），或搭配辣根洋蔥（horseradish onions）的漢堡。也別錯過Blondie方塊甜點，外層帶有濃郁焦糖風味，並覆蓋厚厚一層香草鮮奶油。

為了在西好萊塢眾多高級餐廳中脫穎而出，Blondie採取較為親民的價格策略：雞尾酒每杯14至16美元，天然葡萄酒每瓶55美元，單杯葡萄酒15美元。此外，周末還有現場DJ演出，讓這間全新露天酒吧逐漸展現屬於自己的熱鬧氛圍。

位於比佛利山的Gemma。（洛杉磯時報／Danielle Dorsey攝影）
位於比佛利山的Gemma。（洛杉磯時報／Danielle Dorsey攝影）

Gemma 推早午餐

比佛利山(Beverly Hills)｜泛亞洲料理｜$$$

位於比佛利山華爾道夫酒店（Waldorf Astoria Beverly Hills） 12樓的Gemma，是一間全新開幕的寬敞屋頂餐廳。餐廳設有大理石吧台、舒適的橄欖綠卡座，並可利用長幅赤陶色布簾打造半包廂式的私密空間，同時坐擁周邊社區的遼闊景觀。

行政主廚Pelen Miron打造的泛亞洲菜單內容豐富，包括各式生魚片、壽司，以及鋪上鮪魚或和牛的酥脆米飯(crispy rice)；點心則有龍蝦雲吞、鮮蝦餃等多款港式點心。此外，也供應多道主餐，例如牛肉炒料理、搭配新加坡咖哩麵的緬因州龍蝦，以及美式中餐經典的陳皮雞（Orange Chicken）。周末還推出早午餐菜單，使這座明亮通風的屋頂餐廳成為從早到晚都適合造訪的用餐地點。

調酒則以熱帶風味與清爽口感為主，例如Watermelon Mirage，以蘭姆酒、蘆薈、西瓜、薄荷與萊姆調製而成；另有適合兩人共享的Scorpion Bowl，混合兩種蘭姆酒、干邑白蘭地、琴酒及百香果，風味層次豐富。

Halo 長堤最高

長堤市(Long Beach)｜雞尾酒｜$$

距離海灘僅數個街區、位於Fairmont Breakers飯店14樓的Halo，是目前長堤市最高的屋頂酒吧。室內以翡翠色磁磚、拱形入口及充滿熱帶叢林風格的鮮豔壁紙打造出時尚氛圍；戶外則設有陽光充沛、四周採玻璃帷幕設計的露台，可俯瞰鄰近的長堤港景色。

酒單精簡，但充滿創意，以經典調酒為基礎重新演繹。例如加入Mezcal與香蕉麵包風味的Old Fashioned，以及點綴Luxardo櫻桃的Pisco Sour，都相當具有特色。

若想享用正餐，可前往飯店大廳的Nettuno，品嘗以海鮮為主角的義大利料理；或預約位於屋頂下一層、創立於1938年的歷史名店Sky Room，享受經典精緻餐飲。

Inanna Bar的調酒。( (洛杉磯時報／Danielle Dorsey攝影...
Inanna Bar的調酒。( (洛杉磯時報／Danielle Dorsey攝影）

Inanna Bar 菜單精巧

洛杉磯市中心(Downtown L.A.)｜地中海料理｜$$

位於洛杉磯市中心Hoxton飯店10樓屋頂、接手原Cabra部分空間的Inanna Bar，是一間充滿地中海風情的空中酒吧。餐廳設有舒適座位區，並可欣賞市中心高樓林立的都會景觀。

晚餐菜單精巧，涵蓋多道人氣料理，包括淋上harissa奶油的炭烤大蝦、裹上Aleppo 蜂蜜與sumac香料的香辣雞翅，以及搭配烤蒜優格醬的牛排薯條（steak frites）。

調酒則走清爽路線，其中Sultan’s Emerald（蘇丹的祖母綠） 最具代表性，以琴酒為基底，加入奇異果泥、波斯小黃瓜與蒔蘿調製，呈現如寶石般鮮豔的翠綠色澤，口感清新宜人。

Osa Rooftop 景觀迷人

位於巴沙迪那的Osa Rooftop。(Osa Rooftop提供)
位於巴沙迪那的Osa Rooftop。(Osa Rooftop提供)

巴沙迪那(Pasadena)｜加州料理、雞尾酒｜$$

位於AC飯店六樓的Osa Rooftop，是巴沙迪那目前唯一的屋頂餐廳，可遠眺老城區（Old Town)及聖蓋博山脈的開闊景色。

曾任職於Sushi by Scratch與Rokusho的主廚Carlos Couts，打造出融合世界風味、強調在地食材的菜單，包括炙烤草莓的西班牙冷湯(gazpacho)，搭配山羊起司慕斯、填入西班牙香腸與Queso Oaxaca起司的義式炸飯糰，以及鋪在布倫塢(Brentwood)黃玉米奶油醬上的炭烤旗魚，甜點則供應義式冰淇淋。

調酒同樣充滿創意，例如加入加州與法國苦艾酒的黃瓜Vesper，以及Drop the Beet，以甜菜根、覆盆子、萊姆與龍舌蘭酒調製而成，酸香清爽、充滿花園氣息。

戶外露台以一棵橄欖樹為視覺中心，四周環繞座位區；室內酒吧則以懸掛植栽點綴，並設有電視播放現場體育賽事。

位於比佛利山的Poza。(洛杉磯時報／Danielle Dorsey攝影）
位於比佛利山的Poza。(洛杉磯時報／Danielle Dorsey攝影）

Poza 調酒細膩

比佛利山｜加州料理、雞尾酒｜$$$

隱身於L'Ermitage Beverly Hills酒店八樓屋頂的Poza，是一間低調卻頗具質感的餐廳，不僅適合商務午餐，也可欣賞城市全景。

菜單涵蓋多種風味料理，包括韓式辣椒醬蜜汁雞翅、搭配Boursin起司檸檬龍蒿醬的緬因州龍蝦沙拉(cobb salad)、黑鮪魚飯，以及夏季限定、口味輪替的手工冰棒，為炎炎夏日消暑。

調酒則以水果風味與清爽口感為主，例如加入椰奶的濃縮咖啡馬丁尼，以及無酒精飲品Love in the Clouds，融合草莓、荔枝、粉紅葡萄柚與迷迭香，香氣細膩。

位於西好萊塢的Sushi Samba。（洛杉磯時報／Stephanie Brei...
位於西好萊塢的Sushi Samba。（洛杉磯時報／Stephanie Breijo攝影）

Sushi Samba 有DJ演出

西好萊塢｜巴西、日本、秘魯融合料理｜$$$

享譽國際的餐飲品牌Sushi Samba，近期進駐西好萊塢設計區（West Hollywood Design District），打造四層樓高的屋頂餐飲空間。餐廳設有私密的主廚吧台、時尚的露天用餐區，以及可一邊享受現場DJ演出、一邊小酌聊天的酒吧休憩區。

國際知名餐飲品牌Sushi Samba 近期在西好萊塢設計區開設全新屋頂餐廳。 ...
國際知名餐飲品牌Sushi Samba 近期在西好萊塢設計區開設全新屋頂餐廳。 （洛杉磯時報／Stephanie Breijo攝影）

餐廳菜單融合日本、秘魯與巴西三地的料理特色，內容相當豐富，包括各式醃生海鮮、薄切生魚料理、爐端燒炭烤肉品，以及創意壽司卷。此外，還有適合多人共享的巴西燒烤拼盤，包含肋眼牛排、巴西香腸及和牛臀蓋肉；另一道巴西經典的海鮮燉鍋(moqueca)，則匯集鮮蝦、魷魚、智利鱸魚及淡菜等海鮮。

作為品牌在美國西岸的首家據點，酒單同樣精心設計，特色調酒大量運用自製原料，例如薄荷酒、以神戶牛油脂洗製(Kobe-fat-washed)的威士忌，以及浸泡洛神花的Mezcal，展現層次豐富的風味。

周末早午餐採三道式自由搭配，推薦餐點包括巴西起司麵包、柚子藍莓鬆餅，以及靈感來自煙燻鮭魚貝果的鮭魚壽司卷；飲品則有適合白天享用的Bloody Mary，以及加入巴西甘蔗酒(cachaca-spiked)的Carajillo咖啡調酒。

洛時精選為世界日報與洛杉磯時報經過正式協議的互惠專版，每周刊出。

7 new rooftops for soaking up the L.A. sun this summer

https://www.latimes.com/food/list/best-new-rooftop-restaurants-bars-los-angeles

精華 FAQ

  • 文章聚焦洛杉磯夏季新興的7家屋頂露天餐廳與酒吧，強調它們可眺望市中心、山景與海景，並以料理、調酒和DJ活動吸引顧客。

  • 西好萊塢的Blondie以相對平價的雞尾酒與葡萄酒吸引客人，週末還安排DJ演出，讓原本高檔屋頂餐廳林立的區域多了一個更輕鬆的選擇。

  • 想看景可選Gemma俯瞰比佛利山與Osa Rooftop遠望聖蓋博山脈，Halo則能看長堤港，Poza與Inanna Bar也提供城市天際線與高空露台氛圍。

洛杉磯 聖蓋博 好萊塢

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