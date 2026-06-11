洛時精選／女同志夜店 魅舞重詮陽剛氣質

一個全陽剛氣質女同志與跨性別女同志的歌舞團成員金船長（King Captain），於5月初在好萊塢的Sassafras Saloon演出。(Caroline Brehman/For the Times)

大約凌晨1點時，在好萊塢 的薩薩弗拉斯沙龍（Sassafras Saloon），四位戴著牛仔帽、穿著護腿褲的陽剛風女同志 正站在吧台上跳舞，而調酒師則試圖在她們腳下繼續調製濃縮馬丁尼。

由左至右，瓦倫坦茲、傳奇、爹地席德與金船長是舞團的成員。該團體於2月成立，由全陽剛氣質女同志與跨性別女同志組成。(Caroline Brehman／For the Times)

其中一位表演者爬進人群，在一名觀眾張開的雙腿之間滑動身體，對著對方大腿間的空氣舔舌挑逗。另一位則把皮帶纏在自己女友的脖子上，隨著邦喬飛（Bon Jovi）的名曲「你敗壞了愛的名聲」〈You Give Love a Bad Name〉節奏貼身擺動。幾乎全為女性的狂熱觀眾，不斷揮灑鈔票，輕鬆擠滿了這間可容納300人的沙龍。

演出過程中，觀眾將鈔票塞進金船長（King Captain）的內褲裡。(Caroline Brehman/For the Times)

在洛杉磯 的其他地方，同一時間也有無數脫衣舞俱樂部和歌舞表演正在上演，但沒有一個像這裡一樣，也很少能引發如此程度的狂熱。這一夜擁有如《女狼俱樂部》（Coyote Ugly）般的喧鬧能量，又結合了《舞棍俱樂部》（Magic Mike）式的編排陽剛魅力。正如名稱所暗示，這一切都出自一個由女同志與跨性別女同志組成、為女同志打造的全陽剛風格歌舞團 「魔魅陽剛」 (Magic Mascs)。

脫衣舞俱樂部 非男性獨享

「我們的想法是，把男人在脫衣舞俱樂部裡習以為常的體驗帶給女同志，但不只是坐著唱〈Pink Pony Club〉，而是真正地放開來狂歡，」團體創辦人爹地席德（Daddii Syd）說道。

艾莉莎傳奇（Alexa Legend）僅戴乳貼與牛仔帽，從胯間向觀眾噴射彩紙。(Caroline Brehman／For the Times)

這些表演者自稱為「爹地們」(daddies)。團體成員包括爹地席德（Daddii Syd，本名 Syd Latimore）、艾莉克莎傳奇（Alexa Legend）、絲凱瓦倫坦茲（Skye Valentinez）以及金船長（King Captain），於2月組成了「魔魅陽剛」舞團。這場在沙龍的演出是她們的第三場，但該團體已迅速成為洛杉磯女同志夜生活中的一個代表性存在。她們近期內也在洛杉磯市中心的 Womxn Pride 屋頂派對上登場，展開同志驕傲月（Pride Month）的演出首秀。

團員們大多具有專業舞蹈背景。金船長在12歲時進入舞蹈學校，並教授舞蹈將近十年。席德從小便開始跳舞。傳奇則在加入團體之前，曾在城市各大夜店擔任go-go舞者多年。至於團體中最年輕的瓦倫坦茲，帶著天真圓潤的面容、戴著牙套時常微笑。雖然是表演經驗最少的一位，但她上台時卻自然流暢，展現出與其他成員同樣鮮明、活生生的陽剛形象。

「我們希望場內每個人都能感覺自己很美麗，」金船長（King Captain）在好萊塢Sassafras Saloon演出前表示。(Caroline Brehman/For the Times)

金船長明確指出，「沒有人是想成為順性別（cisgender）的男性」。席德補充說，「我們不是要成為那種出生於並受父權體制滋養的男人，我們是在重新定義陽剛氣質。」

粉絲開20小時車 來看表演

「魔魅陽剛」舞團的成功呼應了一股更廣泛的趨勢：女同志正自信地在眾人渴望的注視下，踏入並演繹陽剛氣質。在過去一年中，全國各地紛紛出現以表演性陽剛為主題的比賽，參賽的女同志們把頭髮梳得油亮、Carhartt牌牛仔褲上掛著登山扣，在充滿注視與渴望的觀眾面前盡情展現自我。「魔魅陽剛」舞團可以說是這種現象更專業化的版本，少了些玩笑式的意味，取而代之的是更直接的肢體表現。「我們一直都知道，大家對這種表演有非常強烈的渴望，」席德說。

金船長（King Captain）在演出中讓好萊塢的觀眾情緒沸騰。(Caroline Brehman/For the Times)

她們的首次演出在聖地牙哥迅速售罄。席德表示，「我當下就知道，我們正在做一件很特別的事情」。

這個表演團的影片在女同志族群的演算法中迅速傳播，尤其是金船長的片段特別火紅。她擁有一群死忠粉絲，統稱為「城堡」（The Castle）。這些人甚至不辭辛勞長途跋涉，只為親眼一睹她的演出。有一位粉絲從達拉斯開車超過20小時到聖地牙哥觀看「魔魅陽剛」舞團的表演；另一位則從澳洲寄來可食用的水果花束表達支持。

在後台，整個團隊的一舉一動都充滿了極度的自信。金船長的內褲塞了裝滿米的襪子，一腳踩在酒吧椅的腳踏上，與我交談。席德、傳奇與瓦倫坦茲則將骨盆向前挺，雙手放在頭後，展現出線條分明的肌肉。她們熱愛鏡頭，用捕食者般的目光凝視，同時輕輕壓低牛仔帽的帽簷。我們的攝影師對她們說，「你們就像現代版的披頭四（The Beatles）。」

金船長（King Captain）（左）與舞台助理勞倫亨森Lauren Henson在吧台上共同表演。(Caroline Brehman/For the Times)

整場表演都圍繞著她們的臀部。表演者們翻滾滑行，然後突然做出機械般的猛烈抽插，力道之大足以震碎附近的玻璃杯。她們的身體因用力而緊繃，同時又散播極盡誇張的欲望。席德和她的女友傑米身著配套的格子裙表演，兩人互相舔舐對方身上的奶油，幾乎毫無遮掩。

自稱台下害羞的傳奇最終脫到只剩乳貼和牛仔帽，從胯部向人群噴射五彩紙屑。金船長則是像一頭強勁的機械牛一樣扭動著臀部。 「哦，船長，我的船長，」人群中有人誇張地用手摀著額頭說。

來自女同志華麗歌舞團Syrens Burlesque的「星辰海妖」(Star Siren)（左），與「魔魅陽剛」舞團的絲凱瓦倫坦茲 (Skye Valentinez)，在Sassafras Saloon演出前於後台做準備。(Caroline Brehman/For the Times)

她們特別關注觀眾中一位坐在輪椅上的女性 (這在她們的演出中相當常見) ，並詢問是否可以坐到她的輪椅上。在獲得明確同意後才進行互動。「那個，嗯，非常好，」她事後仍有些難以言喻地告訴我。

先確認觀眾界線 不會冒犯

「我們非常重視觀眾的同意，」席德說。在演出開始時，她們會請觀眾若不希望被碰觸，就將雙臂交叉成電影《黑豹》中的「瓦干達致敬」（Wakanda Forever）姿勢作為訊號。當她們在觀眾之間移動時，也會不斷確認界線，靠近並輕聲詢問：「這樣可以嗎？」以及「有沒有哪裡是不希望被碰觸的？」

艾莉莎傳奇（Alexa Legend）在酒吧吧台上演出，面對熱情的觀眾。(Caroline Brehman/For the Times)

金船長是透過親密關係協調（intimacy coordination）的工作經驗，以及在好萊塢最早一批專業親密戲指導托妮亞西納（Tonia Sina）的輔導下，學會了這些做法。這種重視關懷的理念，不僅體現在她們與觀眾的互動上，也延伸到她們在台下彼此相處的方式。

對這個團體而言，為彼此建立一個安全且自在的空間，和鼓勵他人的欲望同樣重要。「要找到其他陽剛風格（masc）的朋友其實很困難，」席德說，「大家常常莫名地彼此競爭，甚至試圖互相拆台。」金船長也表示認同，並問道：「為什麼我們不能同時都成為爹地(daddies)呢？」

創團者樹立父親般角色

席德與金船長兩人都已30多歲，在成長過程中幾乎沒有陽剛女性（butch）的代表人物或友誼。如今，她們對20多歲的傳奇與瓦倫坦茲而言，已逐漸成為某種父親般的角色。金船長說，「我們必須彼此保護，我們需要互相照應。」席德將手臂搭在瓦倫坦茲肩上說：「看看我們擁有的這個美麗寶貝。」

「魔魅陽剛」舞團創辦人爹地席德（Daddii Syd）（左）與傑米露芙（Jamiee Luvv）同台演出。(Caroline Brehman/For the Times)

這份溫柔也直接延續到了整個夜晚。整場表演帶著一種鮮明的認真感，從晚上10點多一路持續到凌晨2點。不同於單身女子派對或典型的男性歌舞秀，現場沒有嬉笑聲，表演者也沒有帶著戲謔的眨眼幽默。在這裡，人們罕見地公開毫不掩飾的女同志欲望；這種情感被賦予了異性戀展演中常見的規模與嚴肅性，就像一名男子自信滿滿地走進連鎖餐廳 Hooters（清一色性感女服務生餐廳）時那種張揚而愉悅的姿態。

到了薩薩弗拉斯沙龍（Sassafras Saloon）的夜晚尾聲，表演者幾乎卸下所有服裝，將水灑在自己身上，觀眾則報以熱烈歡呼。整體氛圍宛如一種集體釋放，也讓人意識到：陽剛氣質與欲望並不專屬於男性。四位陽剛風格的女同志同樣可以展現熱情、引發他人的熱情，甚至激起一種過去曾為查寧塔圖（Channing Tatum）或披頭四帶來的狂熱氛圍。

要像男團一樣走向全球

正是這一夜（以及她們每一場演出）所引發的巨大反響，正在推動她們邁向下一步：全面擴張的野心。這個團體已經開始規畫一場全國巡演，將前往佛羅里達、達拉斯與沙加緬度。而席德的目標更遠大。她說:「我們的想法是走向全球，就像一個男孩團體一樣。」

洛時精選為世界日報與洛杉磯時報經過正式協議的互惠專版，每周刊出

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