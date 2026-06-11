我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

AI時代不缺聰明腦 黃仁勳親揭Nvidia徵才1特質最重要「這種人無價」

高第逝世百年 聖家堂最高塔落成獲教宗祝福

洛時精選／女同志夜店 魅舞重詮陽剛氣質

洛時記者／Emma Madden、本報／編譯組
聽新聞
test
0:00 /0:00
一個全陽剛氣質女同志與跨性別女同志的歌舞團成員金船長（King Captain）...
一個全陽剛氣質女同志與跨性別女同志的歌舞團成員金船長（King Captain），於5月初在好萊塢的Sassafras Saloon演出。(Caroline Brehman/For the Times)

大約凌晨1點時，在好萊塢的薩薩弗拉斯沙龍（Sassafras Saloon），四位戴著牛仔帽、穿著護腿褲的陽剛風女同志正站在吧台上跳舞，而調酒師則試圖在她們腳下繼續調製濃縮馬丁尼。

由左至右，瓦倫坦茲、傳奇、爹地席德與金船長是舞團的成員。該團體於2月成立，由全陽...
由左至右，瓦倫坦茲、傳奇、爹地席德與金船長是舞團的成員。該團體於2月成立，由全陽剛氣質女同志與跨性別女同志組成。(Caroline Brehman／For the Times)

其中一位表演者爬進人群，在一名觀眾張開的雙腿之間滑動身體，對著對方大腿間的空氣舔舌挑逗。另一位則把皮帶纏在自己女友的脖子上，隨著邦喬飛（Bon Jovi）的名曲「你敗壞了愛的名聲」〈You Give Love a Bad Name〉節奏貼身擺動。幾乎全為女性的狂熱觀眾，不斷揮灑鈔票，輕鬆擠滿了這間可容納300人的沙龍。

演出過程中，觀眾將鈔票塞進金船長（King Captain）的內褲裡。(Caro...
演出過程中，觀眾將鈔票塞進金船長（King Captain）的內褲裡。(Caroline Brehman/For the Times)

洛杉磯的其他地方，同一時間也有無數脫衣舞俱樂部和歌舞表演正在上演，但沒有一個像這裡一樣，也很少能引發如此程度的狂熱。這一夜擁有如《女狼俱樂部》（Coyote Ugly）般的喧鬧能量，又結合了《舞棍俱樂部》（Magic Mike）式的編排陽剛魅力。正如名稱所暗示，這一切都出自一個由女同志與跨性別女同志組成、為女同志打造的全陽剛風格歌舞團 「魔魅陽剛」 (Magic Mascs)。

脫衣舞俱樂部 非男性獨享

「我們的想法是，把男人在脫衣舞俱樂部裡習以為常的體驗帶給女同志，但不只是坐著唱〈Pink Pony Club〉，而是真正地放開來狂歡，」團體創辦人爹地席德（Daddii Syd）說道。

艾莉莎傳奇（Alexa Legend）僅戴乳貼與牛仔帽，從胯間向觀眾噴射彩紙。(...
艾莉莎傳奇（Alexa Legend）僅戴乳貼與牛仔帽，從胯間向觀眾噴射彩紙。(Caroline Brehman／For the Times)

這些表演者自稱為「爹地們」(daddies)。團體成員包括爹地席德（Daddii Syd，本名 Syd Latimore）、艾莉克莎傳奇（Alexa Legend）、絲凱瓦倫坦茲（Skye Valentinez）以及金船長（King Captain），於2月組成了「魔魅陽剛」舞團。這場在沙龍的演出是她們的第三場，但該團體已迅速成為洛杉磯女同志夜生活中的一個代表性存在。她們近期內也在洛杉磯市中心的 Womxn Pride 屋頂派對上登場，展開同志驕傲月（Pride Month）的演出首秀。

團員們大多具有專業舞蹈背景。金船長在12歲時進入舞蹈學校，並教授舞蹈將近十年。席德從小便開始跳舞。傳奇則在加入團體之前，曾在城市各大夜店擔任go-go舞者多年。至於團體中最年輕的瓦倫坦茲，帶著天真圓潤的面容、戴著牙套時常微笑。雖然是表演經驗最少的一位，但她上台時卻自然流暢，展現出與其他成員同樣鮮明、活生生的陽剛形象。

「我們希望場內每個人都能感覺自己很美麗，」金船長（King Captain）在好...
「我們希望場內每個人都能感覺自己很美麗，」金船長（King Captain）在好萊塢Sassafras Saloon演出前表示。(Caroline Brehman/For the Times)

金船長明確指出，「沒有人是想成為順性別（cisgender）的男性」。席德補充說，「我們不是要成為那種出生於並受父權體制滋養的男人，我們是在重新定義陽剛氣質。」

粉絲開20小時車 來看表演

「魔魅陽剛」舞團的成功呼應了一股更廣泛的趨勢：女同志正自信地在眾人渴望的注視下，踏入並演繹陽剛氣質。在過去一年中，全國各地紛紛出現以表演性陽剛為主題的比賽，參賽的女同志們把頭髮梳得油亮、Carhartt牌牛仔褲上掛著登山扣，在充滿注視與渴望的觀眾面前盡情展現自我。「魔魅陽剛」舞團可以說是這種現象更專業化的版本，少了些玩笑式的意味，取而代之的是更直接的肢體表現。「我們一直都知道，大家對這種表演有非常強烈的渴望，」席德說。

金船長（King Captain）在演出中讓好萊塢的觀眾情緒沸騰。(Caroli...
金船長（King Captain）在演出中讓好萊塢的觀眾情緒沸騰。(Caroline Brehman/For the Times)

她們的首次演出在聖地牙哥迅速售罄。席德表示，「我當下就知道，我們正在做一件很特別的事情」。

這個表演團的影片在女同志族群的演算法中迅速傳播，尤其是金船長的片段特別火紅。她擁有一群死忠粉絲，統稱為「城堡」（The Castle）。這些人甚至不辭辛勞長途跋涉，只為親眼一睹她的演出。有一位粉絲從達拉斯開車超過20小時到聖地牙哥觀看「魔魅陽剛」舞團的表演；另一位則從澳洲寄來可食用的水果花束表達支持。

在後台，整個團隊的一舉一動都充滿了極度的自信。金船長的內褲塞了裝滿米的襪子，一腳踩在酒吧椅的腳踏上，與我交談。席德、傳奇與瓦倫坦茲則將骨盆向前挺，雙手放在頭後，展現出線條分明的肌肉。她們熱愛鏡頭，用捕食者般的目光凝視，同時輕輕壓低牛仔帽的帽簷。我們的攝影師對她們說，「你們就像現代版的披頭四（The Beatles）。」

金船長（King Captain）（左）與舞台助理勞倫亨森Lauren Hens...
金船長（King Captain）（左）與舞台助理勞倫亨森Lauren Henson在吧台上共同表演。(Caroline Brehman/For the Times)

整場表演都圍繞著她們的臀部。表演者們翻滾滑行，然後突然做出機械般的猛烈抽插，力道之大足以震碎附近的玻璃杯。她們的身體因用力而緊繃，同時又散播極盡誇張的欲望。席德和她的女友傑米身著配套的格子裙表演，兩人互相舔舐對方身上的奶油，幾乎毫無遮掩。

自稱台下害羞的傳奇最終脫到只剩乳貼和牛仔帽，從胯部向人群噴射五彩紙屑。金船長則是像一頭強勁的機械牛一樣扭動著臀部。 「哦，船長，我的船長，」人群中有人誇張地用手摀著額頭說。

來自女同志華麗歌舞團Syrens Burlesque的「星辰海妖」(Star S...
來自女同志華麗歌舞團Syrens Burlesque的「星辰海妖」(Star Siren)（左），與「魔魅陽剛」舞團的絲凱瓦倫坦茲 (Skye Valentinez)，在Sassafras Saloon演出前於後台做準備。(Caroline Brehman/For the Times)

她們特別關注觀眾中一位坐在輪椅上的女性 (這在她們的演出中相當常見) ，並詢問是否可以坐到她的輪椅上。在獲得明確同意後才進行互動。「那個，嗯，非常好，」她事後仍有些難以言喻地告訴我。

先確認觀眾界線 不會冒犯

「我們非常重視觀眾的同意，」席德說。在演出開始時，她們會請觀眾若不希望被碰觸，就將雙臂交叉成電影《黑豹》中的「瓦干達致敬」（Wakanda Forever）姿勢作為訊號。當她們在觀眾之間移動時，也會不斷確認界線，靠近並輕聲詢問：「這樣可以嗎？」以及「有沒有哪裡是不希望被碰觸的？」

艾莉莎傳奇（Alexa Legend）在酒吧吧台上演出，面對熱情的觀眾。(Car...
艾莉莎傳奇（Alexa Legend）在酒吧吧台上演出，面對熱情的觀眾。(Caroline Brehman/For the Times)

金船長是透過親密關係協調（intimacy coordination）的工作經驗，以及在好萊塢最早一批專業親密戲指導托妮亞西納（Tonia Sina）的輔導下，學會了這些做法。這種重視關懷的理念，不僅體現在她們與觀眾的互動上，也延伸到她們在台下彼此相處的方式。

對這個團體而言，為彼此建立一個安全且自在的空間，和鼓勵他人的欲望同樣重要。「要找到其他陽剛風格（masc）的朋友其實很困難，」席德說，「大家常常莫名地彼此競爭，甚至試圖互相拆台。」金船長也表示認同，並問道：「為什麼我們不能同時都成為爹地(daddies)呢？」

創團者樹立父親般角色

席德與金船長兩人都已30多歲，在成長過程中幾乎沒有陽剛女性（butch）的代表人物或友誼。如今，她們對20多歲的傳奇與瓦倫坦茲而言，已逐漸成為某種父親般的角色。金船長說，「我們必須彼此保護，我們需要互相照應。」席德將手臂搭在瓦倫坦茲肩上說：「看看我們擁有的這個美麗寶貝。」

「魔魅陽剛」舞團創辦人爹地席德（Daddii Syd）（左）與傑米露芙（Jami...
「魔魅陽剛」舞團創辦人爹地席德（Daddii Syd）（左）與傑米露芙（Jamiee Luvv）同台演出。(Caroline Brehman/For the Times)

這份溫柔也直接延續到了整個夜晚。整場表演帶著一種鮮明的認真感，從晚上10點多一路持續到凌晨2點。不同於單身女子派對或典型的男性歌舞秀，現場沒有嬉笑聲，表演者也沒有帶著戲謔的眨眼幽默。在這裡，人們罕見地公開毫不掩飾的女同志欲望；這種情感被賦予了異性戀展演中常見的規模與嚴肅性，就像一名男子自信滿滿地走進連鎖餐廳 Hooters（清一色性感女服務生餐廳）時那種張揚而愉悅的姿態。

到了薩薩弗拉斯沙龍（Sassafras Saloon）的夜晚尾聲，表演者幾乎卸下所有服裝，將水灑在自己身上，觀眾則報以熱烈歡呼。整體氛圍宛如一種集體釋放，也讓人意識到：陽剛氣質與欲望並不專屬於男性。四位陽剛風格的女同志同樣可以展現熱情、引發他人的熱情，甚至激起一種過去曾為查寧塔圖（Channing Tatum）或披頭四帶來的狂熱氛圍。

要像男團一樣走向全球

正是這一夜（以及她們每一場演出）所引發的巨大反響，正在推動她們邁向下一步：全面擴張的野心。這個團體已經開始規畫一場全國巡演，將前往佛羅里達、達拉斯與沙加緬度。而席德的目標更遠大。她說:「我們的想法是走向全球，就像一個男孩團體一樣。」

洛時精選為世界日報與洛杉磯時報經過正式協議的互惠專版，每周刊出

Inside the all-masc lesbian and trans lesbian revue electrifying L.A. nightlife

https://www.latimes.com/lifestyle/story/2026-06-02/la-magic-mascs-all-masc-lesbian-translesbian-show-los-angeles

精華 FAQ

  • 她們以女同志與跨性別女同志組成的全陽剛歌舞表演，在夜店重現男性脫衣秀式的張力與狂熱，吸引大量女性觀眾，迅速成為洛杉磯同志夜生活焦點。

  • 她們在演出前提醒觀眾可用交叉手臂表示拒絕觸碰，表演過程也會逐一確認是否可以接觸，將親密協調的做法帶入夜店互動，避免冒犯並維持信任。

  • 成員強調自己不是要變成順性別男性，而是在重新定義陽剛氣質；她們認為女性也能展現欲望、力量與魅力，並希望彼此支持、建立更安全的陽剛社群。

同志 好萊塢 洛杉磯

上一則

77歲翁遭「退款詐騙」 痛失半數積蓄

下一則

大鬧航班致改降 中國乘客未涉攻擊、威脅或恐嚇不起訴

延伸閱讀

皇后區驕傲遊行 同志酷兒領風騷

皇后區驕傲遊行 同志酷兒領風騷
年長者開始跳舞吧 保持健康最佳方式之一

年長者開始跳舞吧 保持健康最佳方式之一
任舊金山交響樂團總監後 陳以琳首演掌聲雷動

任舊金山交響樂團總監後 陳以琳首演掌聲雷動
不只是跳舞 法拉盛華人長者社交新日常

不只是跳舞 法拉盛華人長者社交新日常
娛樂／莎翁劇跨越400年 「哈姆雷特」攻占影視歌曲短影音

娛樂／莎翁劇跨越400年 「哈姆雷特」攻占影視歌曲短影音
羅馬歌劇院精美戲服 全靠裁縫坊純手工 倉庫保存逾6萬件

羅馬歌劇院精美戲服 全靠裁縫坊純手工 倉庫保存逾6萬件

熱門新聞

李美萱看到太太們的需求，進而成立「積婆分享社」，開設LINE群組定期舉辦活動並分享資訊，從原本的個位數至今成員已有350人，並還在擴大中。（李美萱提供）

鳳凰城台積電工程師太太組「積婆社」坦言台美生活落差

2026-06-07 19:44
好市多近日表示，若未來獲得美國政府退還的關稅款項，公司計畫將部分退款回饋給會員。（記者子為／攝影）

好市多會員注意 這筆錢未來可能退回來 原因曝光

2026-06-09 20:10
近期已有不少申請人陸續收到補件通知（RFE），要求進一步說明為何選擇在美國境內辦理綠卡及其理由。（取自USCIS官網）

川普移民新規開始奏效 綠卡收補件潮湧現

2026-06-06 21:17
若想用較便宜價格體驗郵輪之旅，換季郵輪可列入考慮。（Celebrity Cruises網頁）

正值鮮為人知的「換季」郵輪跨洋14天才千元起跳

2026-06-05 13:09
谷愛凌加州的房屋前垃圾多引爭議。圖為谷愛凌日前在紐約參與活動。路透社

谷愛凌豪宅陷風波 門口垃圾堆積 與鄰居長期不合？

2026-06-10 15:21
律師提醒，若懷疑自己遭下藥或侵犯，應第一時間離開現場、保留證據，並盡快報警並就醫檢驗。（示意圖取自Unsplash/Nadine E）

下藥、迷姦、拍視頻、勒索...華女揭華人圈難言亂象

2026-06-08 21:19

超人氣

更多 >
亞城富人區悲劇 夫槍殺亞裔妻後自盡 17歲長子目睹報警

亞城富人區悲劇 夫槍殺亞裔妻後自盡 17歲長子目睹報警
谷愛凌豪宅陷風波 門口垃圾堆積 與鄰居長期不合？

谷愛凌豪宅陷風波 門口垃圾堆積 與鄰居長期不合？
昔日童星淪街友 曾年收千萬如今睡街頭拒外界幫助

昔日童星淪街友 曾年收千萬如今睡街頭拒外界幫助
印度稱不讓一滴水流出 巴基斯坦指水資源條約仍有效

印度稱不讓一滴水流出 巴基斯坦指水資源條約仍有效
存百萬才能安心退休？專家：事實上不需這麼多

存百萬才能安心退休？專家：事實上不需這麼多