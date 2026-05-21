英格伍夫婦10年前撿便宜買下 破舊穀倉式住宅 化身社區美景
一對夫妻十年前以撿便宜的心態，買下英格伍（Inglewood）一棟穀倉式（barn-style）破舊住宅。他們並不富裕，但很有熱情的逐漸把這棟破屋變身為充滿藝術氣息的獨特寓所，如今它已成為當地的一個美景。他們的下一個目標，是把後院的車庫轉變成一間附屬居住單元ADU精品小旅館。
現年44歲的米雪法米（Meeshie Fahmy）和49歲的丈夫阿倫斯奈德（Aaron Snyder），十年前看到一個售屋廣告：「斜屋頂穀倉式房屋，」房源資訊上寫道，「隔壁就是城裡最好的墨西哥捲餅店。」
照片揭示了英格伍一處不同尋常的房產。英格伍以其多元的建築風格而聞名，既有R.M. Schindler設計的中世紀現代住宅，也有古吉風格的咖啡館（Googie-style coffee shops）；而這裡竟然有一棟磚紅色的穀倉式房屋，坐落在一個寬敞的街角地塊上，標價44萬9000美元。
實景不及美化的照片
當米雪和阿倫去參觀這棟房子時，他們發現廣告上關於墨西哥捲餅（burritos）的說法是真的。然而，照片顯然經過了修圖，讓這棟距離起亞論壇球場（Kia Forum）和SoFi體育場（SoFi Stadium）僅有幾哩的房子看起來比實際好得多。
米雪回憶說，房子內部「兩層都鋪著滿是汙漬和磨損的地毯，牆上是老舊的木板，還有很多的洞」。儘管有這些大缺陷，這對夫婦還是看到了這棟房子的潛力，決定買下它。「這就像一張空白的畫布，讓我們盡情發揮和嘗試，」十年後的今天她回憶道。
搬進去之後，鄰居才透露這棟房子並非原址建築。多年前，原先的工藝美術風格建築已被拆除；現在這棟房子是抽獎的獎品，由起重機分兩部分運來。「鄰居回憶說，那場面真是壯觀，」米雪說。
當時米雪在蓋蒂博物館（Getty Museum）擔任活動策劃師。隨著房屋翻修工程的開始，她也開始追尋自己對室內設計的熱情。阿倫自豪地向當地肉舖的員工介紹米雪時說：「她是室內設計師。」米雪回答說：「我可不是幹那行的。」
「我告訴她，『如果你不說出來，它就不會發生，』」阿倫說。他自己曾夢想成為職業滑板運動員，之後才轉行從事影片剪輯。「把它說出來，讓夢想成為現實。」
室內設計師的天馬行空
由於預算有限，改造這棟房子耗費了數年時間，而且需要極大的耐心和大量的DIY（Do It Yourself）項目。但米雪並非只是空想，她將夢想變成了現實。2018年，她開始在室內設計師威拉福特（Willa Ford）的WFord Interiors工作室工作，福特是她的導師。到了2020年，米雪創立了自己的設計公司Haus of Meeshie。「這是一個循序漸進的過程，包括色彩、家具、重新裝飾、添加藝術品、壁紙和燈光，慢慢來，效果才更豐富。」她說。
如今，他們的家體現了米雪無所畏懼的風格，簡直就是一個「實驗的培養皿」（petri dish for experimentation.）。這棟充滿活力、層次豐富的四房住宅，宛如一個極繁主義者（maximalist）的夢幻世界，裡面擺滿了從Facebook Marketplace、骨董店、跳蚤市場（她最愛長堤市的蚤市）、遺產拍賣會（estate sales）以及各地的二手商店淘來的家具、飾品和藝術品。
她估計，家中約90%的家具和飾品都是從舊貨店淘來的，或是骨董，或是她在路邊找到的，而且沒有一件東西是珍貴的，這也印證了她玩味十足的裝飾理念。她喜歡把自己的裝飾風格形容為「天馬行空的創意」。
「一切都渾然天成，」她一邊說著，一邊和她的狗狗們蜷縮在一張從 Craigslist 上淘來的 CB2 沙發上。「這裡有一種韻律。每件家具都講述著一個故事。隨便挑一件我來跟你講講。」她回憶起自己曾在佛羅里達州的 Goodwill 舊貨店裡，一頭扎進一個老式 Baker 餐邊櫃裡，當時她甚至不知道該怎麼把它運回洛杉磯。當阿倫在一幅鍍金的油畫裡發現一幅傑克布萊克（Jack Black）飾演耶穌的迷你畫像時，她忍不住笑了起來。
客用浴室裡的洗手台和梳妝台？那原本是她在 Craigslist 上淘來的一個床頭櫃。儘管其他人對這對夫婦購買房屋的決定表示質疑，但米雪從未懷疑過他們能夠將這個空間改造成一個獨特的地方。
別人的草 是她的寶
「我第一次看到這棟房子，也就是他們剛買下它的時候，我覺得她瘋了，」米雪的朋友兼前同事表示。「除了保留了穀倉的外形，她徹底改造了內部。現在，當你走進這棟房子，迎接你的是一個充滿色彩、圖案和趣味的家。」
阿倫補充說：「米雪總能比其他人提前十步預見未來，即使是那些看起來一團糟的事情。」這對夫婦齊心協力，拆除了樓下和樓梯間的長毛地毯和木板牆，並改裝了石灰板（drywall）做牆壁。
接下來，他們粉刷了牆壁，但這裡是沒有米色的。深綠色的客廳營造出一種大膽的氛圍：一座堪比達利畫作的鐘、豹紋裝飾、粉紅色波斯地毯、蛇形腳凳，以及從CB2淘來的帶有裝飾藝術風格的舊貨店軟墊椅。
整個房子都貫穿著統一的色彩主題：盥洗室是紫色，門廳是紅色，餐廳的牆壁是粉紅色，其中一面牆貼著來自Londubh Studio 的大膽的70年代風格蘑菇圖案壁紙。酒吧裡擺放著一個從Craigslist上淘來的復古立式吧台，吧檯椅，以及洛杉磯設計師Jason Koharik設計的Geo吊燈，還有米雪在附近一次遺產拍賣會上找到的一面鏡子。
在廚房裡，他們拆除了70年代的木質櫥櫃和福米卡檯面，取而代之的是更多的粉紅色牆壁、摩洛哥風格的瓷磚地板和來自Semihandmade的藍色櫥櫃門板——Semihandmade 專門為宜家（IKEA）的櫥櫃製作櫃門。
米雪在樓梯頂端繪製了一幅基斯哈林（Keith Haring）風格的黑白壁畫，然後用綁在掃帚柄上的畫筆繼續在二樓牆上作畫。最後，她將扶手漆成亮藍色，並在每個階梯上鋪上了波斯風格的地毯。
在室外，這對夫婦整平了原本泥濘的後院，鋪上了鵝卵石，請了一位工匠搭建了一個涼棚，並安裝了一個火坑，供他們招待朋友。
曾經空曠的後院，如今已變成鬱鬱蔥蔥的花園：拱門上簇擁著色彩斑斕的黑眼蘇珊（black-eyed susans），花盆裡種滿了旱金蓮（nasturtiums）和自家種植的蔬菜。潺潺的噴泉在法式落地門窗外迎接訪客。熱愛烹飪的阿倫在燉煮食物的過程中，可以隨時走到戶外採摘新鮮的香草（herbs），真正將戶外空間延伸到了室內。
這對夫婦的家充滿了回憶，漫步其中，你能感受到這些故事對他們來說有多重要。在樓下的走廊裡，阿倫笑著指著幾張他在威斯康辛州的家庭照。同樣，米雪也自豪地展示著她的高曾祖母特蕾莎庫克哈斯金斯（Theresa Cooke Haskins）的照片，這位著名的豎琴演奏家的女兒莫德哈斯金斯（Maud Haskins），是第一位在好萊塢露天劇場（Hollywood Bowl）與管弦樂隊合作演出的豎琴家。
藝術無所不在，從盥洗室牆上貼著的拍立得照片（Polaroids），到掛滿整棟房子的陶瓷和面具。然而，米雪最珍愛的物品卻是她個人的珍藏：一幅她結婚當天的肖像畫，由她的父親沃特法米（Walter Fahmy）繪製。沃特在來到美國之前曾在埃及學習藝術。
對米雪來說，這些細節至關重要。「我覺得我們的家就像一封寫給我成長經歷的情書，」她指的是她的父母，他們都是藥劑師。「這是對他們的頌歌，也是對他們為我所做犧牲的致敬。」
來訪者也有同樣的感受。 「他們的家傾注了滿滿的愛，你一踏進門就能感受到，」朋友補充道。「它散發著溫暖和愛的氣息。」阿倫也有同感：「每次走進家門，我都感到無比自豪。」
就像一場將人們凝聚在一起的穀倉搭建活動一樣，他們的房子憑藉藍色的外牆、明亮的黃色大門以及洛杉磯威尼斯區藝術家兼滑板愛好者沃克（Sebo Walker）創作的趣味壁畫，成為了社區裡一道亮麗的風景。「鄰居經常敲門告訴我們，『我們很喜歡你們所做的這一切，』」阿倫說。
主屋目前已完工，米雪接著希望將車庫改造成一個附屬住宅單元，風格效仿墨西哥建築師巴拉甘（Luis Barragán）：大膽運用色彩和紋理。「我設想把它建成一間迷你精品旅館，建造起來雖簡單，但在洛杉磯卻獨樹一幟。我想要一棟粉紅色的建築。」她說。
就像粉紅色建築的可能性一樣，米雪自由奔放的風格證明了嘗試和犯錯是可以接受的。 （她接下來打算拆掉廚房，換個新面貌。）「你不是在臉上刺青，你只是在粉刷牆壁，」她這樣鼓勵其他人也去嘗試。「你的家應該反映出你是怎樣的人。我希望我們的家能激勵其他人按照自己想要的方式生活。 」
洛時精選為世界日報與洛杉磯時報經過正式協議的互惠專版，每周刊出。
More is more in this L.A. ‘barn’ exploding with thrifted finds and maximalist flair
https://www.latimes.com/lifestyle/story/2026-04-21/la-barn-explodes-with-colorful-thrifted-finds-maximalist-flair
上一則
卡森市政中心 將蛻變商住娛樂區
下一則