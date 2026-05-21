英格伍夫婦10年前撿便宜買下 破舊穀倉式住宅 化身社區美景

外面，以前是泥土的地方現在變成了一個鬱鬱蔥蔥的花園，拱門上長滿了色彩斑斕的黑眼蘇珊花，花盆裡種滿了旱金蓮和蔬菜，還有一個火坑和涼棚。(洛杉磯時報/ Brittany Elizabeth Brooks攝影)

一對夫妻十年前以撿便宜的心態，買下英格伍（Inglewood）一棟穀倉式（barn-style）破舊住宅。他們並不富裕，但很有熱情的逐漸把這棟破屋變身為充滿藝術氣息的獨特寓所，如今它已成為當地的一個美景。他們的下一個目標，是把後院的車庫轉變成一間附屬居住單元ADU精品小旅館。

「我並沒有正式涉足室內設計領域，」米雪說。「我很幸運能找到這份熱愛。」 (洛杉磯時報/ Brittany Elizabeth Brooks攝影)

現年44歲的米雪法米（Meeshie Fahmy）和49歲的丈夫阿倫斯奈德（Aaron Snyder），十年前看到一個售屋廣告：「斜屋頂穀倉式房屋，」房源資訊上寫道，「隔壁就是城裡最好的墨西哥 捲餅店。」

照片揭示了英格伍一處不同尋常的房產。英格伍以其多元的建築風格而聞名，既有R.M. Schindler設計的中世紀現代住宅，也有古吉風格的咖啡館（Googie-style coffee shops）；而這裡竟然有一棟磚紅色的穀倉式房屋，坐落在一個寬敞的街角地塊上，標價44萬9000美元。

「我熱愛色彩，」米雪說，「我喜歡嘗試各種顏色。」 (洛杉磯時報/ Brittany Elizabeth Brooks攝影)

實景不及美化的照片

當米雪和阿倫去參觀這棟房子時，他們發現廣告上關於墨西哥捲餅（burritos）的說法是真的。然而，照片顯然經過了修圖，讓這棟距離起亞論壇球場（Kia Forum）和SoFi體育場（SoFi Stadium）僅有幾哩的房子看起來比實際好得多。

米雪回憶說，房子內部「兩層都鋪著滿是汙漬和磨損的地毯，牆上是老舊的木板，還有很多的洞」。儘管有這些大缺陷，這對夫婦還是看到了這棟房子的潛力，決定買下它。「這就像一張空白的畫布，讓我們盡情發揮和嘗試，」十年後的今天她回憶道。

在樓上，米雪在樓梯頂端創作了一幅受凱斯哈林啟發的黑白壁畫，然後用綁在掃帚柄上的畫筆繼續沿著二樓的牆壁作畫。最後，她將扶手塗成亮藍色，並在每個階梯上都鋪上了波斯風格的地毯。(洛杉磯時報/ Brittany Elizabeth Brooks攝影)

搬進去之後，鄰居才透露這棟房子並非原址建築。多年前，原先的工藝美術風格建築已被拆除；現在這棟房子是抽獎的獎品，由起重機分兩部分運來。「鄰居回憶說，那場面真是壯觀，」米雪說。

當時米雪在蓋蒂博物館（Getty Museum）擔任活動策劃師。隨著房屋翻修工程的開始，她也開始追尋自己對室內設計的熱情。阿倫自豪地向當地肉舖的員工介紹米雪時說：「她是室內設計師。」米雪回答說：「我可不是幹那行的。」

「我告訴她，『如果你不說出來，它就不會發生，』」阿倫說。他自己曾夢想成為職業滑板運動員，之後才轉行從事影片剪輯。「把它說出來，讓夢想成為現實。」

酒吧的特色是：從 Craigslist 上淘來的復古立式吧台、吧台凳、洛杉磯設計師 Jason Koharik 設計的 Geo 吊燈，以及米雪在附近一次遺產拍賣會上找到的一面鏡子。(洛杉磯時報/ Brittany Elizabeth Brooks攝影)

室內設計師的天馬行空

由於預算有限，改造這棟房子耗費了數年時間，而且需要極大的耐心和大量的DIY（Do It Yourself）項目。但米雪並非只是空想，她將夢想變成了現實。2018年，她開始在室內設計師威拉福特（Willa Ford）的WFord Interiors工作室工作，福特是她的導師。到了2020年，米雪創立了自己的設計公司Haus of Meeshie。「這是一個循序漸進的過程，包括色彩、家具、重新裝飾、添加藝術品、壁紙和燈光，慢慢來，效果才更豐富。」她說。

如今，他們的家體現了米雪無所畏懼的風格，簡直就是一個「實驗的培養皿」（petri dish for experimentation.）。這棟充滿活力、層次豐富的四房住宅，宛如一個極繁主義者（maximalist）的夢幻世界，裡面擺滿了從Facebook Marketplace、骨董店、跳蚤市場（她最愛長堤市的蚤市）、遺產拍賣會（estate sales）以及各地的二手商店淘來的家具、飾品和藝術品。

過去十年，社內設計師米雪和丈夫阿倫把破舊的穀倉式房屋改造成一個獨特的美景，家具和裝飾大多是從骨董店、跳蚤市場、遺產拍賣會以及各地的二手商店淘來的。(洛杉磯時報/ Brittany Elizabeth Brooks攝影)

她估計，家中約90%的家具和飾品都是從舊貨店淘來的，或是骨董，或是她在路邊找到的，而且沒有一件東西是珍貴的，這也印證了她玩味十足的裝飾理念。她喜歡把自己的裝飾風格形容為「天馬行空的創意」。

「一切都渾然天成，」她一邊說著，一邊和她的狗狗們蜷縮在一張從 Craigslist 上淘來的 CB2 沙發上。「這裡有一種韻律。每件家具都講述著一個故事。隨便挑一件我來跟你講講。」她回憶起自己曾在佛羅里達州的 Goodwill 舊貨店裡，一頭扎進一個老式 Baker 餐邊櫃裡，當時她甚至不知道該怎麼把它運回洛杉磯。當阿倫在一幅鍍金的油畫裡發現一幅傑克布萊克（Jack Black）飾演耶穌的迷你畫像時，她忍不住笑了起來。

客用浴室裡的洗手台和梳妝台？那原本是她在 Craigslist 上淘來的一個床頭櫃。儘管其他人對這對夫婦購買房屋的決定表示質疑，但米雪從未懷疑過他們能夠將這個空間改造成一個獨特的地方。

色彩將整棟房子連結在一起。盥洗室是紫色的，門廳是紅色的，廚房的櫥櫃是藍色的，走廊是粉紅色的。(洛杉磯時報/ Brittany Elizabeth Brooks攝影)

別人的草 是她的寶

「我第一次看到這棟房子，也就是他們剛買下它的時候，我覺得她瘋了，」米雪的朋友兼前同事表示。「除了保留了穀倉的外形，她徹底改造了內部。現在，當你走進這棟房子，迎接你的是一個充滿色彩、圖案和趣味的家。」

阿倫補充說：「米雪總能比其他人提前十步預見未來，即使是那些看起來一團糟的事情。」這對夫婦齊心協力，拆除了樓下和樓梯間的長毛地毯和木板牆，並改裝了石灰板（drywall）做牆壁。

接下來，他們粉刷了牆壁，但這裡是沒有米色的。深綠色的客廳營造出一種大膽的氛圍：一座堪比達利畫作的鐘、豹紋裝飾、粉紅色波斯地毯、蛇形腳凳，以及從CB2淘來的帶有裝飾藝術風格的舊貨店軟墊椅。

一張Jonathan Adler設計的餐桌，是打折淘來的，擺放在一面掛滿藝術品的牆壁前方，這些藝術品以沙龍式的風格排列。其中有一幅是米雪最喜歡的：她父親沃特法米為她畫的結婚肖像。(洛杉磯時報/ Brittany Elizabeth Brooks攝影)

整個房子都貫穿著統一的色彩主題：盥洗室是紫色，門廳是紅色，餐廳的牆壁是粉紅色，其中一面牆貼著來自Londubh Studio 的大膽的70年代風格蘑菇圖案壁紙。酒吧裡擺放著一個從Craigslist上淘來的復古立式吧台，吧檯椅，以及洛杉磯設計師Jason Koharik設計的Geo吊燈，還有米雪在附近一次遺產拍賣會上找到的一面鏡子。

在廚房裡，他們拆除了70年代的木質櫥櫃和福米卡檯面，取而代之的是更多的粉紅色牆壁、摩洛哥風格的瓷磚地板和來自Semihandmade的藍色櫥櫃門板——Semihandmade 專門為宜家（IKEA）的櫥櫃製作櫃門。

米雪在樓梯頂端繪製了一幅基斯哈林（Keith Haring）風格的黑白壁畫，然後用綁在掃帚柄上的畫筆繼續在二樓牆上作畫。最後，她將扶手漆成亮藍色，並在每個階梯上鋪上了波斯風格的地毯。

在室外，這對夫婦整平了原本泥濘的後院，鋪上了鵝卵石，請了一位工匠搭建了一個涼棚，並安裝了一個火坑，供他們招待朋友。

曾經空曠的後院，如今已變成鬱鬱蔥蔥的花園：拱門上簇擁著色彩斑斕的黑眼蘇珊（black-eyed susans），花盆裡種滿了旱金蓮（nasturtiums）和自家種植的蔬菜。潺潺的噴泉在法式落地門窗外迎接訪客。熱愛烹飪的阿倫在燉煮食物的過程中，可以隨時走到戶外採摘新鮮的香草（herbs），真正將戶外空間延伸到了室內。

法式落地門窗將房子與花園連接起來，使後院感覺像是房屋的自然組成的一部分。(洛杉磯時報/ Brittany Elizabeth Brooks攝影)

這對夫婦的家充滿了回憶，漫步其中，你能感受到這些故事對他們來說有多重要。在樓下的走廊裡，阿倫笑著指著幾張他在威斯康辛州的家庭照。同樣，米雪也自豪地展示著她的高曾祖母特蕾莎庫克哈斯金斯（Theresa Cooke Haskins）的照片，這位著名的豎琴演奏家的女兒莫德哈斯金斯（Maud Haskins），是第一位在好萊塢露天劇場（Hollywood Bowl）與管弦樂隊合作演出的豎琴家。

米雪說，90%的家具和裝飾都是舊貨。(洛杉磯時報/ Brittany Elizabeth Brooks攝影)

藝術無所不在，從盥洗室牆上貼著的拍立得照片（Polaroids），到掛滿整棟房子的陶瓷和面具。然而，米雪最珍愛的物品卻是她個人的珍藏：一幅她結婚當天的肖像畫，由她的父親沃特法米（Walter Fahmy）繪製。沃特在來到美國之前曾在埃及學習藝術。

對米雪來說，這些細節至關重要。「我覺得我們的家就像一封寫給我成長經歷的情書，」她指的是她的父母，他們都是藥劑師。「這是對他們的頌歌，也是對他們為我所做犧牲的致敬。」

來訪者也有同樣的感受。 「他們的家傾注了滿滿的愛，你一踏進門就能感受到，」朋友補充道。「它散發著溫暖和愛的氣息。」阿倫也有同感：「每次走進家門，我都感到無比自豪。」

米雪說，淘來的家具和裝飾都不是什麼珍貴的東西。(洛杉磯時報/ Brittany Elizabeth Brooks攝影)

就像一場將人們凝聚在一起的穀倉搭建活動一樣，他們的房子憑藉藍色的外牆、明亮的黃色大門以及洛杉磯威尼斯區藝術家兼滑板愛好者沃克（Sebo Walker）創作的趣味壁畫，成為了社區裡一道亮麗的風景。「鄰居經常敲門告訴我們，『我們很喜歡你們所做的這一切，』」阿倫說。

主屋目前已完工，米雪接著希望將車庫改造成一個附屬住宅單元，風格效仿墨西哥建築師巴拉甘（Luis Barragán）：大膽運用色彩和紋理。「我設想把它建成一間迷你精品旅館，建造起來雖簡單，但在洛杉磯卻獨樹一幟。我想要一棟粉紅色的建築。」她說。

就像粉紅色建築的可能性一樣，米雪自由奔放的風格證明了嘗試和犯錯是可以接受的。 （她接下來打算拆掉廚房，換個新面貌。）「你不是在臉上刺青，你只是在粉刷牆壁，」她這樣鼓勵其他人也去嘗試。「你的家應該反映出你是怎樣的人。我希望我們的家能激勵其他人按照自己想要的方式生活。 」

洛時精選為世界日報與洛杉磯時報經過正式協議的互惠專版，每周刊出。

More is more in this L.A. ‘barn’ exploding with thrifted finds and maximalist flair

https://www.latimes.com/lifestyle/story/2026-04-21/la-barn-explodes-with-colorful-thrifted-finds-maximalist-flair