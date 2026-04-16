洛杉磯加密幣小子 奢華炫耀、黑吃黑的犯罪人生

林馬隆(Malone Lam) 對於組織犯罪、詐欺與洗錢等指控不認罪。檢方指控這名新加坡籍人士從一名比特幣投資人手中竊取了近2億5000萬美元。(U.S. District Court, District of Columbia)

丹尼爾（Daniel）帶著女友， 並隨身攜帶一顆存有價值35萬美元比特幣（bitcoin）的硬碟抵達洛杉磯。

這名17歲青少年的生活方式刻意引人注目：他在最火紅的夜店舉辦派對、租用跑車、配戴古巴 粗鍊項鍊，以及仿製的瑞查德米勒（Richard Mille）手表。

加州 有許多在加密貨幣進入主流之後、一夕之間變成百萬富翁的年輕人。但丹尼爾並非是在價格低廉時買入數位貨幣，然後坐看其價值暴漲。他的比特幣是偷來的。

這名青少年在近期的一場審判中以汙點證人的身分作證時，僅以不含姓氏的名字被指認。他是「the comm」集團的一員。聯邦當局表示，那是一個鬆散的詐騙集團 網絡，其成員把詐騙投資人、掠奪數百萬美元視為一場遊戲。

對這名身形消瘦、留著稀疏山羊鬍、擁有濃密黑髮的丹尼爾而言，真正的樂趣未必是在汽車、毒品可卡因、珠寶或他23歲的女友身上揮霍偷來的資金，而是在社群媒體上炫耀自己的奢華生活。這讓他被不該注意到他的人注意到了。

今年2月與3月，丹尼爾成為一場審判中的關鍵證人，該審判揭露了一個圍繞新興加密貨幣財富而形成的次文化，其中有所謂的「加密貨幣小子」。有些像丹尼爾一樣是詐騙犯，另一些則合法取得巨額財富；還有掮客，負責替他們安排住處、汽車、服裝與其他奢侈享受。

接著，便是那些以加密貨幣青少年為獵物的人。2024年，數名持槍蒙面的男子強行闖入丹尼爾的公寓，並自稱是警察。其中一人曾任職於洛杉磯警察局，但闖入丹尼爾住所時他已離職。

根據一名證人的說法，這名前警官持槍奪走丹尼爾的加密貨幣時，為自己的行為辯解，聲稱那只是「從一個竊賊手中再偷走東西」。

一名青少年作證表示，他是透過在洛杉磯市中心的珠寶區 (Jewelry District）購買黃金，來清洗竊得的加密貨幣。 (Myung J. Chun/Los Angeles Times)

「幽靈（Ghost）」與非法加密貨幣經濟

在證人席上，丹尼爾並未透露自己成長於何處。他說一口毫無口音的英語，並表示自己也能流利使用西班牙語與葡萄牙語。一名警探作證稱，這名少年曾向他出示一本護照，顯示其出生於里約熱內盧（Rio de Janeiro），但該名警探也承認該證件可能是偽造的。

丹尼爾表示，他是透過加密通訊應用程式 Telegram 認識「the comm」的成員。依他所描述，這些人並非駭客，而是透過欺騙手段盜取巨額財富，彼此協作，冒充知名加密貨幣交易所的員工。

丹尼爾作證說，他曾致電在Coinbase及其他平台擁有帳戶的用戶，假扮為客服代表。在誘使投資人交出登入權限後，他會將比特幣與其他加密貨幣轉移到「硬體錢包」中，使其脫離執法機關的監控範圍。

和「the comm」有關的最大案件之一，是一名20歲，當時居住於洛杉磯的新加坡籍人士，林馬隆（Malone Lam譯音），涉嫌於2024年竊取了2億4800萬美元。

當時林馬隆住在恩西諾（Encino）的一棟租來的豪宅裡面。檢方表示，林馬隆與多名同夥誘騙一名來自華盛頓特區（Washington, D.C.）的投資人，讓被害人誤以為自己正遭到駭客入侵。

由於深信自己的雙子星帳戶已遭入侵，該名男子同意下載一款他以為是安全防護程式的軟體。史卓頓表示，實際上那是一個遠端桌面應用程式，使林馬隆及其共謀者得以將4000枚比特幣轉移到自己名下。若林馬隆試圖以100美元鈔票換取此金額，鈔票重量將超過2.5公噸。

派對狂送愛馬仕包

事後，史卓頓說林馬隆展開了「只能被形容為極其誇張且揮霍無度的瘋狂消費行徑」。根據檢方說法，林馬隆曾在某間未具名的洛杉磯夜店，一個晚上就花費56萬9525美元，並因將價值數萬美元的愛馬仕（Hermès）包包擲向派對人群而變得「眾人皆知」。

當丹尼爾在2024年11月抵達洛杉磯時，因為他沒有任何信用紀錄，所以無法以自己的名義租下公寓。他表示，透過一名夜生活活動推廣人，他認識了一名專門協助有錢人取得所需一切的掮客路易（Pierre Louis）。

27歲路易作證說，他初次認識丹尼爾時，這名青少年曾試圖以協助加密貨幣投資為由詐騙他。不過，這並未讓路易卻步。他仍替丹尼爾在威爾夏大道租下一間高樓公寓。丹尼爾以比特幣支付了6萬美元，作為六個月的房租。

路易還提供另一項服務：協助清洗竊取來的加密貨幣。由於無法使用合法交易所，丹尼爾作證說，他曾透過與洛杉磯市中心的一名珠寶商以黃金交換的方式，將部分加密貨幣變現。丹尼爾也仰賴路易牽線，聯絡那些願意在不過問來源的情況下，以現金購買比特幣的人。

路易表示，透過奢華汽車租賃業的共同友人，他結識了一名叫做「幽靈（Ghost）」的男子，對方擁有一個龐大的加密貨幣買家網絡。路易作證說，他會將從丹尼爾及其他「加密貨幣小子」那裡收到的資金交給幽靈，而幽靈則回交現金。路易說，他與幽靈都向客戶收取2%至5%的手續費，實際比例則依涉案人物而異。

路易表示，在認識幽靈之後，他通常會將現金帶到位於范奈斯（Van Nuys）、一家名為Drive LA的租車公司，使用該公司的電子鈔票點鈔機。這家公司擁有一支包括藍寶堅尼、保時捷與賓利在內的豪華車隊，並由一名一心希望自己不只是普通的巡警的前警官哈勒姆（Eric Halem）經營。

前洛杉磯警察局警官艾瑞克哈勒姆（Eric Halem）在范奈斯（Van Nuys）的一處商業中心內，擁有一家名為Drive LA的租車公司。(Myung J. Chun/Los Angeles Times)

藍寶堅尼與「5美元板手攻擊」（‘$5 wrench attacks’）

哈勒姆最初於2021年創立Drive LA租車公司時，這只是他正職之外的副業。正職是以洛杉磯警察局警員身分，在聖費爾南度谷巡邏。

哈勒姆在洛杉磯警察局服務了13年之後，於2022年正式辭職。但在認識路易時，他仍以後備警員身分工作。路易作證稱，他曾替Drive LA安排仲介過數百筆汽車租賃交易。

路易表示，有一次他在Drive LA清點從「幽靈」手中收到的現金時，哈勒姆詢問這筆錢的來源。路易回答:「來自那些加密貨幣小子」。

哈勒姆想知道他們為何能如此富有。「我告訴他，他們基本上就是透過詐騙或偷竊他人的加密貨幣致富，」路易在作證時回憶道。

路易表示，透過哈勒姆的牽線，他認識了蓋比班（Gabby Ben）。檢察官在去年11月的一場保釋聽證會上指出，現年51歲、曾兩度因詐欺罪被定罪的班，與以色列的有組織犯罪圈子有所牽連。

路易作證時表示他曾仲介將林馬隆持有的阿米里（Amiri） 服飾與愛馬仕（Hermès）包包出售給班。班則以賒帳方式購買這些奢侈品，卻從未支付款項。

路易並指出在班位於好萊塢山（Hollywood Hills）的租賃豪宅中，他與班及哈勒姆隨意討論各種打劫「加密貨幣小子」的構想。路易回憶，哈勒姆當時說，這些人本身就是罪犯，不會因遭搶而報警。「這基本上就像是從一個偷東西的人那裡再偷一次東西，」根據路易的轉述，哈勒姆如此說道。

這類搶案被稱為「5美元板手攻擊（$5 wrench attacks）」，名稱源自一則漫畫：搶匪不去嘗試破解筆記型電腦的加密防護，而是直接拿扳手威脅使用者。奧德基安指出，當加害者缺乏駭入加密貨幣錢包的技術能力時，往往會轉而採用這類更粗暴的手段。根據執法當局說法，哈勒姆、班與路易計畫用來作案的工具包括警察制服、手銬，以及一把槍。

前洛杉磯警察局警官艾瑞克哈勒姆 被判定犯下搶劫罪，受害者是一名居住於韓國城高樓公寓的17歲青少年。(Myung J. Chun/Los Angeles Times)

蒙面男子、手銬與一場設局

路易作證說，整個計畫是在2024年聖誕節後兩天成形的。

丹尼爾已將2萬3000美元的加密貨幣匯給路易，請他兌換成現金。路易表示，原定計畫是由他先致電丹尼爾，將其從位於18樓的公寓叫到停車場，交付現金並拖延時間；同時，其他人會利用路易事先提供的門禁密碼進入公寓。

丹尼爾的女友維多莉亞（Victoria）作證說，事發當時她獨自一人在室內。她透過貓眼向外看見兩名戴著頭套的男子，蒙面男子輸入門禁密碼，對方隨即將她的雙手上銬，並逼問她男友的下落。接著，丹尼爾回來。看到一群身穿黑衣、穿著警用背心、戴著只露出雙眼的黑色面罩的男子時，「感到極度恐懼」。這些人將他猛力推向牆壁，迅速替他戴上手銬，並把他推進他當作辦公室使用的備用臥室。這群闖入者命令他打開電腦，並將加密貨幣從錢包中轉出。丹尼爾給他們看了一個裡頭只有少量資金的錢包，試圖欺騙對方。

丹尼爾作證稱，其中一名男子威脅要朝他的腳開槍，並向另一名闖入者索要槍枝。丹尼爾隨後把存放硬體錢包的保險箱密碼告訴對方；該硬體錢包大小約與一個USB隨身碟。接著，這群闖入者便倉促逃離公寓，留下被上銬的丹尼爾與他的女友。

遺忘的密碼與消失的財富

路易說，他想到丹尼爾和自己一樣，「都只是想要出頭、想要闖出一片天的人。」當晚稍晚時分，路易表示，他和自己的保鑣返回了韓國城，一方面是查看丹尼爾是否安好，另一方面則是取回同夥遺留在現場的手銬。

路易說，他在公寓裡找到躲在安全室中的丹尼爾與他的女友；當時女友的雙手仍被上著手銬。「我們一定會找出是誰幹的，」路易回憶丹尼爾當時這樣說道。

路易作證表示，他對設局陷害丹尼爾一事感到內疚，但這並未妨礙他不斷向哈勒姆與班要求分一杯羹。路易作證說，兩人都試圖敷衍他，聲稱自己什麼也沒搶到。

路易表示，哈勒姆將整件事形容為「一次重大的時間浪費」。然而，班卻和女友展開了一場「不錯的小小購物之旅」，而哈勒姆則購買了兩輛保時捷911 GT，以及一只勞力士遊艇名仕型手表。

路易在搶案發生五個月後遭到逮捕。根據路易轉述，在一次獄中通話中，哈勒姆要他「撐住」，並聲稱自己認識一名聯邦調查局（FBI） 探員，可以幫他脫身。然而，路易表示，從未有任何FBI人員前來探視他；而哈勒姆則在三個月後被逮捕。

哈勒姆在3月因搶劫與綁架罪名遭判有罪。他始終主張自己無罪，但目前面臨最高可能判處終身監禁的刑期。路易則被控搶劫丹尼爾，並為了爭取提早出獄，同意出庭作證指控哈勒姆。目前他尚未被判刑。

洛杉磯警察局始終未能查明丹尼爾硬碟中的加密貨幣究竟去了哪裡。

如今已滿18歲的丹尼爾作證說，他並不希望取回那筆加密貨幣，儘管他仍然在手機主畫面上追蹤著比特幣（bitcoin）的價格。他說，「我每天都會看到。」

洛時精選為世界日報與洛杉磯時報經過正式協議的互惠專版，每周刊出。

The “Crypto kids” of Los Angles: Easy money, risky lives and a violent fallout

https://www.latimes.com/california/story/2026-03-24/los-angeles-crypto-kids-trial