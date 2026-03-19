美伊戰火陰影下 「德黑蘭杉磯」家鄉口味餐廳成伊朗裔聚會中心

五位伊朗裔好友在梅穆尼咖啡館準備吃晚餐。 (洛杉磯時報/ Stella Kalinina攝影)

洛杉磯 是伊朗 之外最大的伊朗人聚居之地，密度最高的區域甚至被取名為「德黑蘭杉磯」（Tehrangeles）。在美伊戰火陰影之下，南加州的波斯風格飲食點成為伊朗裔民眾交談、互相安慰和處理情緒衝擊的地方。多數顧客對老哈米尼 之死感到欣喜，但也擔憂劇烈的動盪對他們在伊朗親友的生活有重大威脅。

洛杉磯的波斯餐館，現在成為伊朗裔聚集吃飯和處理情緒衝擊的地方。 (洛杉磯時報/ Stella Kalinina攝影)

最近一個周六下午，梅穆尼咖啡館（Meymuni Cafe）裡洋溢著歡樂的氣氛。一群群伊朗人在聯邦大樓前示威之後，陸續走進餐館，他們自豪地展示著「自由伊朗」和「讓伊朗再次偉大」（Make Iran Great Again）的標語。在2000平方呎的店裡，笑聲此起彼伏。食客一邊享用免費的米餅和熱氣騰騰、撒上玫瑰花瓣的波斯奶茶，一邊閒聊。

梅穆尼咖啡館每個周末都為顧客提供免費零食，包括去核椰棗、米餅、葡萄乾餅乾。 (洛杉磯時報/ Stella Kalinina攝影)

哈米尼逝世 伊朗人欣慰

店主費爾道西（Shaheen Ferdowsi）環顧四周，說道：「現在這裡每個人都是伊朗人。」這是伊朗前最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）逝世一周之後，西木區（Westwood）及其周邊洋溢著濃厚的伊朗自豪感。

在洛杉磯的波斯社區發展成為伊朗境外最大的伊朗人聚居地之前，他們主要集中在洛杉磯加大（UCLA）所在的西木區，這裡也被稱為「德黑蘭杉磯」。在Westwood Boulevard和Wilkins Avenue交匯處的波斯廣場（由市政府指定的區域）周圍，聚集著眾多咖啡館、餐廳和市場，長期以來，這裡一直是波斯人聚會、用餐和討論時事的社區中心。

從爾灣到洛杉磯聯邦大樓來參加示威的伊朗裔人士，活動結束後到一間波斯餐館吃晚餐。 (洛杉磯時報/Christina House攝影)

在老哈米尼去世後的幾天裡，伊朗裔民眾湧上街頭慶祝，社區裡人山人海。許多人希望這能導致統治伊朗近50年的伊斯蘭教義共和國垮台。「我們的人民寧願死也不願生活在極權政府的統治下…人民沒有食物，也沒有生存的權利，」爾灣居民薩德吉（Reza Sadeghi）在西木區的沙赫扎德餐廳（Shaherzad Restaurant）用餐時說道。

伊朗駐聯合國大使當時表示，這場戰爭已造成超過1300名伊朗平民喪生。儘管有些人對美國和以色列正在進行的伊朗戰爭表達了複雜的情感，但許多人對美國的軍事干預感到高興。

兩位伊朗裔女子在梅穆尼咖啡館碰杯慶祝。 (洛杉磯時報/ Stella Kalinina攝影)

美轟伊朗 接受付出代價

「我們的心情就像坐雲霄飛車一樣，情緒起伏不定，」洛杉磯居民Terry K.說。聽到美國轟炸伊朗時，她正在梅穆尼咖啡館用餐，出於安全考慮，她拒絕透露自己的姓氏。「90%是快樂，但10%是在想念身在家鄉的家人…不過，任何成就都有代價…我們現在接受這個代價，而且這是我們想要的，所以我們為此感到高興。」

自今年2月以來，數千名伊朗人幾乎每個周末都在西木區和洛杉磯市中心舉行抗議活動。伊朗1月爆發了政府暴力鎮壓國民抗議活動的事件，至少造成數千人死亡。根據某項估計，平民死亡人數已超過3萬人。

「看到這麼多伊朗人為了他們無比熱愛的心願聚集在一起，真是令人難以置信，」波斯冰淇淋店「臧紅花與玫瑰花」（Saffron and Rose）的老闆帕鵬（Farbod Papen）說道。 「對西木區和波斯廣場來說，能看到來自其他州和其他國家的人前來參與我們的文化活動，真是太好了。」

因為抗議事件，這裡的波斯餐廳迎來了大量食客，因為人們在參加示威後會前來用餐。帕鵬說，每當有抗議的時候，他的冰淇淋店湧入大量顧客，迫使他增聘人手並延長營業時間。生意的意外激增讓他不得不每天往返倉庫和店鋪兩到三次，以便補貨。

肉餡三明治現在被伊朗人當成嘲諷的象徵，暗示肉（老哈米尼）在三明治裡被壓成碎塊。 (洛杉磯時報/ Stella Kalinina攝影)

對政權不滿 寄情家鄉小吃

「過去幾周的示威和抗議活動，絕對是我經營這家店以來經歷過的最具挑戰性的日子，」帕鵬說。對許多伊朗人來說，示威後吃一份肉餡三明治（kotlet sandwich）成了他們的日常習慣。肉餡三明治是一種很受歡迎的伊朗街頭小吃，由碎肉餅、番茄、香菜和醃黃瓜片組成。

在老哈米尼倒台後，它變成伊朗人的象徵食物，一些表情包和影片以肉餡三明治為嘲諷的象徵，暗示肉（哈米尼）在三明治裡被壓成碎塊。「這種食物已經成為一種象徵，代表著那些被摧毀的壞蛋，」Terry K.說。波斯餐廳也為伊朗人提供了一個安全的場所，讓他們可以與海外僑胞交流。

洛杉磯加大三年級學生卡維亞尼 (Tara Kaviani) 說，有一天她參加完示威活動後在銀湖區一家波斯餐廳用餐，這時兩位波斯婦女走過來和她聊起了伊朗，這種情況以前從未發生過。「就是那種我們同舟共濟的感覺，」卡維亞尼說。

帕鵬說，在2月28日空襲之前，他與顧客交談並在店裡聽到一些對話後，感覺「希望正在消逝」。「然後，當空襲發生，所有高層領導人都被幹掉之後，氣氛就轉變了…人們非常非常高興，」他說。

示威者從一間波斯餐廳前面走過，身披伊朗國旗的女孩回眸，似乎很想進去享用美食。 (洛杉磯時報/Christina House攝影)

藉食物抒懷 盼祖國自由

在示威活動前後，梅穆尼咖啡館是民眾的熱門去處。費爾道西會熱情地為顧客在雙手滴上讓心情舒暢的薰衣草精油（lavender oil），並提供免費零食。這家現代波斯咖啡館於2025年開業，供應巴巴里麵包（barbari bread）和拉瓦什捲餅三明治（lavash wrap sandwiches）、芝麻醬椰棗奶昔（tahini-date shakes）和印度奶茶（chai lattes），此外還舉辦一系列提升當地波斯社區生活水平的活動。

「來到這裡，人們會感覺像走進了一個波斯家庭，」費爾道西說。「這裡給人一種非常溫馨、沒有商業氣息的感覺。」隨著伊朗戰爭的持續，他表示他的使命已經從弘揚波斯文化轉變為「傳播愛與正能量」。

「人們只是不想感到孤獨，」他說。 「我認為人們來到這裡是為了慶祝、享受和彼此陪伴…但這並不意味著他們不關心伊朗正在發生的事情。他們想要表達對伊朗的聲援…如果你總是沉浸在悲傷中，你又能做些什麼呢？」

位於 Westwood Boulevard上的「臧紅花與玫瑰花」（Saffron and Rose）冰淇淋店。 (洛杉磯時報/ Dania Maxwell攝影)

「臧紅花與玫瑰花」波斯冰淇淋店是一間家族企業，由帕鵬的祖父在德黑蘭創立，後來在洛杉磯開了分店。幾十年來，這家店一直為老顧客提供著濃厚的社區氛圍。帕鵬甚至說，他遇到一些以前經常光顧他祖父在伊朗的店的顧客。

「食物是如此的共通，」他說，「尤其是這家冰淇淋店。我確實感覺到它能喚起人們的懷舊之情，勾起一段回憶…你會瞬間被帶回到過去某個特定的時代，感受到一種過去五十年裡從未感受過的氛圍。」

許多伊朗人仍在努力推翻現有政權，但他們也同樣擔憂遠在家鄉的親人，親人們仍然受到威脅，而且無法上網與外界聯繫。「出來聚餐，一起吃飯，來到這裡慶祝——我很珍惜這些，我們都珍惜這些，我們都想這樣做，但我們希望大家都能一起慶祝，」Terry K.說。 「我不想一個人在這裡慶祝，而我在伊朗的家人卻無法慶祝…一切還沒有結束；我們還沒有獲得自由。 」

洛時精選為世界日報與洛杉磯時報經過正式協議的互惠專版，每周刊出。

L.A's Persian restaurants offer sanctuary, support as Tehrangeles reacts to war

https://www.latimes.com/food/story/2026-03-11/l-a-s-persian-community-gathers-to-process-amid-mixed-emotions-about-iran

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