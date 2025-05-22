重溫加州淘金熱必去這11鎮 還原老西部 重走49人百年發跡路

普萊賽維爾鎮的Main Street充滿了歷史風情 。 (Shannon C. Pierce攝影)

生活在一個以城市幅員廣闊和高速公路擁擠而聞名的加州 ，我們或許會忘記直到1848年1月24日，加州還是一個位處邊疆的窮鄉僻壤。但在那一天，馬歇爾（James Marshall）正在美國河的南叉為薩特（John Sutter）建造鋸木廠時，他注意到沙子裡有閃閃發光的東西。這是馬歇爾的「尤里卡時刻」（Eureka moment）——也是加州的尤里卡時刻。「那群山」中發現的金礦在接下來的十年中吸引了超過30萬人來到該地區。一些「49人」（指1849年到加州的淘金客）透過淘金致富，但更多的人是透過為數百個採礦營地和城鎮的淘金者提供食物、物資和服務而致富。

今天，您可以沿著49號州道（State Highway 49）蜿蜒前行，探索加州金礦之鄉，這條公路南北延伸，位於沙加緬度以東約一小時車程處以及附近的一些地點。您會發現公園、飯店、酒吧、餐廳、古董店等充滿老西部氛圍的地方。這是一趟公路旅行──也是一場時光倒流。除非另有說明，本文中的地址均為市政廳或城鎮主要街道的地址。

奧本鎮（Auburn）

（1225 Lincoln Way, Auburn CA 95603）

從沙加緬度沿著80號高速公路向東北行駛，當您看到重達45噸的淘金礦工粘土雕像時，您就知道已經來到了金礦之鄉（Gold Country）。雕塑家是當地牙醫福克斯 (Kenneth Fox) ，他的主題是查納 (Claude Chana)，一位 1848年想經過奧本前往薩特鋸木廠 (Sutter's Mill) 的法國礦工，他在這裡發了大財運。奧本小小的老城區擁有一座安妮女王（Queen Anne）風格的婚禮蛋糕狀消防局，以及一座位於莊嚴的19世紀90年代普萊賽縣（Placer County）法院內的博物館。

在奧本停留的一個很好的理由是去Pour Choice，這是一家時尚的咖啡館和酒吧，位於該鎮百年歷史的老藥店內。 28個水龍頭供應獨立釀酒廠生產的啤酒、葡萄酒和蘇打水。令人驚嘆的美食包括當地番茄、羅勒（basil）、桃子和布拉塔起司（burrata）做成的沙拉；一哩高烤起司三明治（mile-high grilled-cheese sandwiches）；還有「向貓王致敬的滿載香蕉麵包」——兩片香蕉麵包之間夾著花生醬和香蕉。

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芳草谷鎮（Grass Valley）

（125 East Main Street, Grass valley CA 95945）

一年一度的康沃爾聖誕節 慶祝活動是芳草谷的一件大事，芳草谷是淘金熱期間數百名從英國康沃爾（Cornwall）移民到這裡的礦工建造的一座小鎮。在Grass Valley Pasty（發音為past-y，而不是paste-y）品嚐豐盛的康沃爾肉餅，就像當年礦工們在帝國礦井深處工作時吃的午餐一樣。帝國金礦（Empire Mine）是金鄉最古老、最富有的礦場之一，在1956年關閉之前已開採出超過165噸的黃金，如今成為856英畝樹木蒼鬱的加州州立歷史公園。解說員帶領遊客參觀礦場富有的主人小威廉伯恩 (William Bourne Jr.) 令人印象深刻的磚石豪宅，並進行令人頭暈眼花的虛擬礦井下降體驗。

芳草谷的霍爾布魯克旅館 (Holbrooke Hotel) 最初是1852年金門酒吧 (Golden Gate Saloon) 的附屬建築，後來成為臭名昭彰的亡命之徒黑巴特 (Black Bart)、異國舞者洛拉蒙特茲 (Lola Montez) 和作家馬克吐溫 (Mark Twain) 的聚會場所。該酒店在疫情期間進行了翻新，其28間寬敞、高天花板的客房配備了古董，浴室配有原始的（但已更新的）熊爪浴缸。如今，霍爾布魯克旅館憑藉其熱鬧的酒吧和餐廳，成為了芳草谷的社交中心。

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內華達市（Nevada City）

（317 West Broad Street, Nevada City CA 95959）

如果說芳草谷是礦工創建的城鎮，那麼位於其東北方四哩處的內華達市則是礦主建造的城鎮。街道兩旁矗立著莊嚴的維多利亞式住宅和商業建築，長綠樹木成蔭。與芳草谷的霍爾布魯克酒店一樣，內華達市的國家交易所旅館（National Exchange Hotel）也建成於1856年，最近也進行了徹底的翻新，增加了現代化設施，同時保留了其歷史魅力。遊客可申請參加由總經理安東尼瓊斯 (Anthony Jones) 帶領的「歷史的縈繞」燭光酒店之旅。

芳草谷和內華達市都已被指定為加州文化保存區，並提供全年的藝術節目。Main Street的內華達劇院是加州現存最古老的劇院建築，馬克吐溫曾在此講述故事，最近，當地藝術家科爾曼（Sarah Coleman）用迷人的壁畫對其進行了美化。內華達市全力進行社區慶祝活動，從8月的內華達市電影節到假日季的維多利亞聖誕節（Victorian Christmas）。

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科洛馬（Coloma）

（310 Back Street, Coloma CA 95613）

科洛馬鎮已不復存在（2020年此地的人口為390人），但你可以跟隨黃色校車前往馬歇爾黃金發現點州立歷史公園（Marshall Gold Discovery State Historic Park）。這片佔地 576 英畝的草地，環繞著當年馬歇爾在薩特堡鋸木廠發現黃金的河岸。（鋸木廠本身是複製品；原來的鋸木廠多年前就被洪水沖走了）公園的黃金發現點博物館（Gold Discovery Museum）設有豐富多彩的展品，講述了馬歇爾的「尤里卡故事」，以及因淘金熱而失去土地的原住民 的痛苦。遊客可以付10美元參加淘金課程，並體驗一回在淘金槽（panning trough）找金屑的興奮感。你可以把在沙子裡發現的東西帶回家，包括石榴石（garnet）、愚人金（fool's gold），如果你真的非常幸運的話，你還可以帶回真正的黃金。

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普萊賽維爾鎮（Placerville）

（3101 Center Street, Placerville CA 95667）

據說，1849年這個金鄉小鎮沒有警察，所以當三名男子搶劫一名賭徒（或者他們是偷牛被抓）後被逮到時，三人被暴民絞死了。幾年後，該鎮被命名為「普萊賽維爾」，但「吊人鎮」（Hangtown）這個綽號被保留了下來。這裡的歷史建築包括一座共濟會會堂（Masonic Temple）、一座鐘塔和一家自稱是密西西比河以西最古老的五金店（hardware store）。

有趣的部分——尤其對於家庭來說——是參觀金蟲公園和礦場（Gold Bug Park and Mine），其歷史可以追溯到 1888年。遊客可以戴上安全頭盔，參加自助語音導覽（成人12美元；老年人和軍人10美元；6-17歲的青少年6美元）。遊客也可預約由導遊帶領的團體導覽。其他景點包括礦場的搗金廠（stamp mill，在此把礦石中的黃金提取出來）、鐵匠鋪（blacksmith shop）以及設有適合兒童參觀的動手展覽的博物館。（上篇）

洛時精選為世界日報與洛杉磯時報經過正式協議的互惠專版，每周刊出。

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