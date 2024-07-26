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巴奧╱明日看點 中國年輕「槍手」衝首金

新華社巴黎7月26日電
中國選手黃雨婷（前）參加10米氣步槍混合團體項目。(新華社)
中國選手黃雨婷（前）參加10米氣步槍混合團體項目。(新華社)

17歲的黃雨婷、19歲的盛李豪、21歲的杜林澍、22歲的韓佳予，四位中國射擊隊的年輕人，將在27日的巴黎奧運會首金爭奪中，為中國隊肩負起衝擊金牌的重任。

巴黎奧運會首金大概率將在射擊項目的10米氣步槍混合團體上產生。代表中國隊出戰的是黃雨婷/盛李豪和韓佳予/杜林澍兩對組合。四人中僅盛李豪有過奧運經驗，他在東京奧運會上一鳴驚人奪得男子10米氣步槍銀牌。三年過去，盛李豪更加成熟，他的混團搭檔黃雨婷年齡雖小，在賽場上卻異常沉穩，兩人已攜手奪得世錦賽、亞運會等多項大賽冠軍。

擁有黃雨婷/盛李豪和韓佳予/杜林澍「雙保險」的中國隊是摘取首金的最大熱門。國際射聯預測說，雖然東京奧運會中國隊奪冠的楊倩/楊皓然雙雙無緣巴黎，但鋻於黃雨婷/盛李豪的近期成績，他們仍然是最強力的首金爭奪者，而挪威、美國等隊伍將是中國組合的強勁對手。

中國跳水隊將在27日開啟奪金之旅，率先登場的是陳藝文和昌雅妮，兩人搭檔出戰雙人項目時還從未讓金牌旁落。27日的女子雙人三米板較量，兩人大概率將為「夢之隊」上演「開門紅」。

27日共將產生14枚金牌，其中游泳項目將產生4金，是當日產生金牌最多的項目。中國男隊將在男子4×100米自由泳接力項目上向美國隊發起衝擊，「蛙王」覃海洋、「蝶後」張雨霏也將登場亮相。擊劍項目將產生2金，中國隊在女子重劍個人項目有衝擊獎牌的實力。此外公路自行車、柔道、滑板、七人制橄欖球等項目將分別決出金牌。

其他項目中，體操將進行男子資格賽較量，中國隊臨陣折將，男團成員孫煒24日受傷，由蘇煒德替補出戰，中國隊將力爭取得好成績，鎖定更多決賽名額。乒乓球首日比賽，中國隊只有王楚欽/孫穎莎在混雙項目亮相。網球項目上，張之臻、鄭欽文都將迎來自己的奧運「首秀」。

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