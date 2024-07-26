巴奧╱臨陣換將 中國體操隊不受影響

中國隊選手邱祺緣25日在平衡木項目訓練中。（新華社）

巴黎奧運會體操比賽開賽在即，中國體操男隊隊員孫煒在賽前訓練中腳部受傷，無法正常比賽，隊伍決定由蘇煒德頂替孫煒出戰男團比賽。記者26日了解到，這次臨陣換將不會對中國體操隊產生太多不利影響，男隊、女隊主力隊員賽前適應訓練狀態不錯。

巴黎奧運會中國體操男隊派出鄒敬園、張博恆、劉洋、肖若騰、孫煒，基本保留了東京奧運會男子團體季軍的主力陣容，候補運動員為尤浩、蘭星宇、蘇煒德、侍聰。孫煒受傷後，隊伍經過慎重考慮，決定用蘇煒德替換，蘇煒德擅長的項目與孫煒相似，有自由操、跳馬、單槓等，正是中國體操隊男團比賽所需。

國家體育總局體操運動管理中心副主任常成表示，體操運動受傷的風險較大，賽前臨時換人的情況十分常見，體操隊已經做好充分預案。來到巴黎後，蘇煒德和其他候補隊員一直與正選隊員一起訓練，他的狀態不錯，具備代表中國隊完成男團比賽的能力。

張博恆是中國體操隊在巴黎奧運周期的領軍人物，他在男子全能項目上具有較強的衝金實力。過去半年，他遭遇了傷病困擾，經過一段時間的恢復訓練，情況不斷好轉。

「整體狀態還是比較樂觀的，整個人能夠徹底放鬆下來。」張博恆說，「這是我第一次參加奧運會，我要盡情去享受它，去綻放自己。」

中國體操男隊最大的競爭對手是日本隊。東京奧運會男子個人全能冠軍橋本大輝近來也被傷病所困，不過從賽前訓練情況看，他恢復得也不錯。橋本大輝說：「大家會拿日本隊跟中國隊比較，拿我跟中國運動員比較，但我更關注自己的情況，全力以赴投入到比賽中。」

中國體操女隊征戰巴黎的是邱祺緣、周雅琴、歐鈺珊、張怡涵、羅歡，候補運動員為杜思雨、張清穎、黃卓凡。她們中僅有歐鈺珊一人參加過東京奧運會，陣容變化較大，年輕選手較多。

在賽前訓練中，女隊運動員都進行了適應場地訓練。「目前的整體感覺不錯，自己的適應能力比較強，賽前訓練主要是熟悉器械，暫時不會考慮其他方面，專注于訓練和調整狀態。」邱祺緣說。

巴黎奧運會體操比賽將於7月27日至8月5日舉行，將產生14枚金牌。