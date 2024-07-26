巴奧／開幕在即仍有上百萬張門票未賣掉 觀眾席恐空蕩蕩

巴黎奧運已售出破紀錄的880萬張門票，不過仍有百萬張門票未售出。（路透）

2024巴黎奧運 (Paris Olympics)今天(26日)開幕，估計仍有百萬張門票未售出，其中包括首度移駕塞納河畔於戶外舉行的開幕典禮門票。

CBS報導，巴黎奧運組織委員會主席艾斯堂格(Tony Estanguet)於21日表示，已售出破紀錄的880萬張門票，不過，目前仍有許多門票尚未售出，不僅如此，原先已買票的人也在設法轉售手上門票。至於巴黎奧運2024售票應用程式(App )與網站為了提升銷售量，每日仍持續新增門票。

許多人雖然稍早已購票，但因行程變更只好求售門票，部分觀眾因為被分配到不感興趣的賽事或隊伍而傷腦筋，其他已買票的當地居民則因為奧運建設及安全措施造成生活干擾而有所微詞，於是上網兜售門票。根據金融時報(Financial Times)分析售票平台後發現，光過去一個月，轉售門票張數從18萬張飆升至27萬張。

不過，轉售門票並非想像中容易，因為巴黎奧運的官方票務App新推出的票價有時低於轉售門票價格，除此之外，官方還規定售票者不能自行設定要轉售的價格，造成缺少誘因吸引民眾買票，讓轉售門票的人只能乾著急，開幕在即而仍有眾多門票未售出，更讓外界開始擔憂奧運選手們可能會看到空蕩蕩的觀眾席。

美國廣播公司新聞網(ABC News)於25日報導，巴黎奧運主辦單位表示，今年奧運及帕運(Paralympics)共售出或已分配970萬張門票，其中奧運比賽為870萬張，帕運售出100萬張，代表2024年巴黎奧運門票銷售已打破歷史記錄，超越1996年亞特蘭大奧運的830萬張銷售紀錄。

不過，由於本屆奧運共推出1000萬張門票銷售，即使本屆比賽規模空前加上奧運比賽一直廣受歡迎，仍會有許多座位沒人購買。來自馬德里的29歲里維拉(Carmen Rivera)說，「這是我參加的第一屆奧運，」她表示，「我一直相信這會是有史以來最受歡迎的一屆奧運，因為之前的幾屆都受到疫情 及其他因素的影響。」

稍早由於巴黎奧運票價高昂造成一般民眾負擔不起而引發批評，因此自4月起，約有100萬張免費門票分發給當地年輕人、業餘運動員及行動不便人士等，以便讓更多人參與奧運。