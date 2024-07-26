巴奧／歷來規模最大奧運開幕式今塞納河上登場 2天后將獻唱

巴黎奧運開幕式，將在巴黎時間26日晚7時30分在長達六公里的塞納河上登場，這是奧運開幕式會首度在水面上進行。(路透)

歷來規模最大的奧運開幕式，巴黎時間26日晚7時30分(美東26日下午1時30分)將在長達六公里的塞納河上登場，這是奧運開幕式會首度在水面上進行，邀請加拿大天后席琳狄翁(Celine Dion)和女神卡卡(Lady GaGa)獻唱。美國隊被看好在巴黎奧運 稱霸金牌榜，體操天后西蒙拜爾絲 (Simone Biles)、美國職籃(NBA)職籃球星「詹皇」詹姆斯(LeBron James)、短跑選手和泳將等運動明星，志在必得。

巴黎奧運開幕式選在塞納河上舉辦盛會，動員數百位藝術家費心設計和表演，架設80面超大螢幕，空拍機等不同形式攝影機的數量，更是上一屆東京奧運 的三倍，估計將有逾32萬現場觀眾，以及10億人在螢幕前觀看轉播。

美聯社報導，法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)當初表示，在水上揭開16天的比賽序幕，宛如「瘋狂想法」；此外，各項比賽將在巴黎多處舉行，打破以往在單一場館辦活動的慣例，盼以此二創新開創奧運典禮與賽事先河。

歷經兩屆受新冠肺炎疫情而低迷的奧運後，全球期待一場盛大慶祝活動；體育運動與法國時尚、美饌與文化之都的結合，有助確保奧運未來的正向發展。

每日郵報報導，席琳狄翁2022年宣布罹患罕見且無法治癒的「僵硬人症候群」，她過去兩年來積極復健並於今年初擔任葛萊美獎頒獎人，如今則將以法語為巴黎奧運獻唱，凸顯她的法裔加拿大籍血統。娛樂新聞網站TMZ報導，席琳狄翁與巴黎奧會的協議顯示，她的演出費用高達200萬元。

另有傳聞表示，席琳狄翁可能與女神卡卡合唱，據傳兩大天后將合唱已故法國女歌手愛迪琵雅芙(Edith Piaf)的經典名曲「玫瑰人生」(La Vie en Rose)；另有一說稱，席琳狄翁將在開幕式上敲鐘。

美國隊 被看好稱霸金牌榜

另據華爾街日報報導，美國隊被看好在巴黎奧運上稱霸金牌榜；美國隊此次共有592名運動員出賽，曾拿下奧運獎牌的有122人，其中23人擁有不只一面金牌。

體操巨星西蒙拜爾絲2021年在東京奧運因身心失衡而退賽，經過多年調養後將在巴黎奧運復出，並利用自身優勢奠定她在體操界的地位。

美國代表隊希望今年能在巴黎奧運奪得最多獎牌，再創佳績。美國體操隊由拜爾絲領軍，盼突破東京奧運退賽的心理障礙。（路透）