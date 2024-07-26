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巴奧╱他們點燃聖火 席琳狄翁獻聲 宣告奧運揭幕

中央社巴黎26日電
2024 年巴黎奧運開幕式上，奧運聖火點燃後隨熱氣球升空。(歐新社)
2024 年巴黎奧運開幕式上，奧運聖火點燃後隨熱氣球升空。(歐新社)

巴黎奧運開幕式在塞納河上舉行，碼頭取代看台，運動員搭乘共85艘船遊河出場，巴黎鐵塔上演燈光秀，由法國柔道傳奇希內、田徑名將佩雷克點燃聖火，搭配席琳狄翁的歌聲宣告奧運揭幕。

席琳狄翁在巴黎奧運會開幕式獻唱。(美聯社)
席琳狄翁在巴黎奧運會開幕式獻唱。(美聯社)

2024年巴黎奧運在法國當地時間晚間7時30分正式登場，奧運開幕式首度走出體育場，搬到塞納河上舉行，向數十萬民觀眾開放，來自世界各地的運動員從東向西穿越巴黎，途經無數古蹟，就如穿越法國歷史。

奧運開幕式藝術總監喬里（Thomas Jolly）定調開幕式，是巴黎奧運打破慣例，並透過融入法國文化元素，帶來種種驚喜。

開場預錄片段由法國足球傳奇球星席丹（Zinedine Zidane）擔任開場火炬手，流行樂天后女神卡卡（Lady Gaga）也驚喜獻唱。

開幕式由奧斯特里茲橋橋（Austerlitz Bridge）的水幕揭開序幕，施放法國國旗顏色藍白紅煙霧，配合奧運標語「更快、更高、更強」，首艘進場船隻為奧運發源地的希臘代表團。

台灣代表團乘坐第74艘船，由霹靂舞好手孫振、「羽球天后」戴資穎掌旗，兩人在大雨中搖著會旗，同船還有塔吉克、坦尚尼亞與查德的選手，主辦國法國依照慣例壓軸登場。

開幕式尾聲，席丹再次登場接過聖火火炬，傳給西班牙網球名將納達爾（Rafael Nadal），搭配巴黎鐵塔燈光秀，包括網壇名將小威廉絲（Serena Williams）、田徑傳奇劉易士（Carl Lewis）以及前NBA球星帕克（Tony Parker）都是火炬手。

引燃聖火的最高潮，是由法國柔道傳奇希內（Teddy Riner）和奧運田徑3金得主佩雷克（Marie-Jose Perec）點燃熱氣球造型的聖火台，接著聖火台冉冉升空，配上席琳狄翁的歌聲、正式宣告奧運展開。

巴黎奧運開幕式隨處可見法國的人文、藝術、歷史元素，包括法國傳統康康舞、著名地標聖母院，甚至巧妙融合了音樂劇「悲慘世界」、法國歌劇「卡門」著名詠嘆調，也展現法國人自豪的文化底蘊。

法國田徑運動員瑪麗-若澤·佩雷克(左)和柔道選手特迪·里內點燃了聖火盆。(歐新社...
法國田徑運動員瑪麗-若澤·佩雷克(左)和柔道選手特迪·里內點燃了聖火盆。(歐新社)

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