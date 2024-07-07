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巴黎奧運競技篇／中台四選手 地板上決戰

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中國霹靂舞選手曾瑩瑩拿到女子項目奧運參賽資格。(新華社)
中國霹靂舞選手曾瑩瑩拿到女子項目奧運參賽資格。(新華社)

作為巴黎奧運首度新增的正式項目，霹靂舞的奧運資格賽歷經兩年征戰後，從中挑選各40名的男、女子組選手，於今年5月、6月分別在中國上海和匈牙利布達佩斯同場較勁，而兩站積分加總前7名的選手，即可順利踏上五環殿堂。

台灣「霹靂舞一哥」孫振搶下奧運門票，成為台灣史上第一人。(中央社)
台灣「霹靂舞一哥」孫振搶下奧運門票，成為台灣史上第一人。(中央社)

中國霹靂舞選手亓祥宇、曾瑩瑩在兩站賽事上表現整體穩定，分別拿到男、女項目奧運參賽資格。再加上杭州亞運會霹靂舞女子項目冠軍劉清漪已提前鎖定奧運資格，中國霹靂舞隊將有三名選手參加巴黎奧運會。

台灣「霹靂舞一哥」孫振征戰巴黎奧運資格賽布達佩斯站，以總排名第10名順利搶下奧運門票，成為台灣進軍奧運霹靂舞第一人。

2018年，布宜諾斯艾利斯青奧會，霹靂舞項目第一次登上奧運體系賽事的舞台。中國商小宇在非常偶然的情況下，通過視頻海選以及一系列資格賽，成為唯一參賽的中國隊選手。那一屆比賽，商小宇止步八強，在現場接受採訪時，當時18歲的他憧憬著有一天霹靂舞也能進入奧運會，而他自己立志要為了那一天的到來全力以赴、做好準備。隨後的幾年間，霹靂舞順利入奧；而中國霹靂舞項目的發展也駛上了快車道——2022年，中國霹靂舞組建國家集訓隊，2023年年初，第一支真正意義上的霹靂舞中國國家隊成立，商小宇成為了國家隊的隊長。

中國霹靂舞選手亓祥宇在兩站賽事上表現整體穩定，拿到男子項目奧運參賽資格。(新華社...
中國霹靂舞選手亓祥宇在兩站賽事上表現整體穩定，拿到男子項目奧運參賽資格。(新華社)

作為唯一一位曾代表中國隊參加過青奧會的霹靂舞者，商小宇這次未能延續自己的奧運夢想。他兩站排名總積分未能進入前列，遺憾地與巴黎奧運擦身而過。

台灣的孫振在兩站共拿下60分積分、總排名第10名，這次資格賽一共發出10張奧運參賽門票，加上規定一個國家在男、女子組項目最多只能有兩名選手參賽，孫振最後順利擠進巴黎奧運的窄門。

孫振說，來自街舞圈及霹靂舞圈一致力挺，圈內人團結令人覺得滿感動的，大家很相信我「孫振你真的就是站在第一個，你去拚，我們在後面支持你」。

孫振指出，在這次的分組比賽中，隨著音樂版權問題獲得解決，部分舞者甚至能把歌詞的內容跳出來，還有些舞者對音樂掌握很細膩，這些都是他不足的部分，距離比賽還有一個多月的時間，他會把握機會再做技術上的穩定及提升。

對於霹靂舞有機會與體育碰撞在一起，孫振覺得很神奇，他希望比賽時的觀眾除了鼓掌，也可以跟著歡呼，感受霹靂舞的魅力。

巴黎奧運 杭州亞運

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