巴黎奧運場館篇／標誌性景點 5個競技場

法蘭西體育場是田徑比賽的場地，選手將在夢幻紫的跑道上競技。(美聯社)

2024年巴黎奧運 將於7月26日登場，投卡德侯花園(Jardins du Trocadéro)和塞納河河岸設置的臨時座位可容納33萬名觀眾，為史上最盛大的開幕式之一準備好舞台，而今年奧運還有哪些亮點呢？以下是Athletics Weekly Magazine的介紹。

●法蘭西體育場Stade de France

法蘭西體育場是為了1998年國際足總世界盃 (FIFA World Cup)而建造，對於舉辦世界級運動賽事並不陌生，正是在這裡，法國隊憑藉球星席丹(Zinedine Zidane)的兩顆進球和佩蒂特(Emmanuel Petit)的一顆進球，以3-0擊敗巴西隊，贏得1998年世界盃冠軍。

這座運動場還見證兩支不同歐洲冠軍聯賽冠軍隊伍的誕生，分別是2006年的巴塞隆納足球 俱樂部(Barcelona)和16年後的皇家馬德里足球俱樂部(Real Madrid)。

南非也曾兩度在這裡贏得世界盃橄欖球賽(Rugby World Cup)冠軍，於2007年打敗英格蘭，並在去年擊退紐西蘭。

法蘭西體育場位於巴黎北部的聖丹尼斯(Saint-Denis)，可容納8萬名觀眾，在即將到來的奧運，這裡將成為比賽的中心，舉辦田徑賽事和七人制橄欖球比賽，屆時超級名將杜邦(Antoine Dupont)將代表法國參賽。

●拉德芳斯體育館Paris La Défense Arena

拉德芳斯體育館位於拉德芳斯區(La Défense)，該區域以現代建築和繁華的商業環境而聞名。此場館可容納4萬人，是歐洲最大的室內體育館，原先是為了作為法國職業橄欖球聯盟俱樂部Racing 92的主場所建，在奧運期間將搭建為水上中心，舉辦游泳、跳水、水上芭蕾賽事。

●羅蘭加洛斯球場Stade Roland Garros

著名的羅蘭加洛斯球場是網球四大公開賽之一法國網球公開賽的比賽場地，這座紅土球場見證了無數個傳奇賽事，2024年奧運會期間將延續這一傳統，在此舉辦網球與拳擊賽事。

這將給「紅土之王」納達爾(Rafael Nadal)帶來巨大優勢，他在法網男單冠軍14度封王，高於其他球員，且遙遙領先。

拳擊方面，觀眾也許能見證下一個烏席克(Oleksandr Usyk)的誕生，烏席克是現任重量級拳王，曾在2012年奪得奧運金牌。

●貝爾西體育館Bercy Arena

貝爾西體育館是一座多功能室內體育館，坐落於巴黎市中心，可容納2萬人，是舉辦大型賽事的理想場館。奧運期間，這裡將作為體操和籃球賽的舞台，也是最多觀眾的項目。觀賽運動迷將能看到多位NBA球星。

貝爾西體育館是體操和籃球賽的舞台，是吸引最多觀眾的場館。(美聯社)

●戰神廣場Champ de Mars