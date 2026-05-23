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爭婦女投票權 李美步壁畫將現華府中國城 國慶日周末揭幕

編譯莊瑞萌／綜合報導
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曾領導爭取婦女投票權運動的華裔社會運動家李美步博士。(國會圖書館)
曾領導爭取婦女投票權運動的華裔社會運動家李美步博士。(國會圖書館)

為迎接美國獨立250周年，華府中國城街頭近日出現一幅巨幅壁畫，主角為華裔社會運動家李美步(原名李彬華，Mabel Ping-Hua Lee)。她曾在紐約率領婦女爭取投票權，卻因當時「排華法」(Chinese Exclusion Act)限制而無法入籍。這幅壁畫除了希望藉此讓大眾關注1882年實施的「排華法」，也呼籲外界勿忘移民在建設美國過程中所扮演的重要角色。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，這幅描繪華裔社會運動家李美步的壁畫，即將出現在華府市中心，地點就在H街618號「中國城花園」(Chinatown Garden)餐廳外牆。餐廳負責人王燕怡(Yeni Wong)表示，「能參與這件事、替社區盡一份心力，對我來說是非常大的榮幸。」

李美步或許並非家喻戶曉的人物，但在美國華裔社區中，她是最早投身爭取女性投票權的英雄之一。李美步1896年出生於中國廣州，兒時移民美國。她在青少年時期就投身婦女參政運動；1912年5月4日著名的紐約市爭取婦女投票權的萬人大遊行，年僅16歲的李美步是打頭陣的馬隊騎士之一，也是最年輕的遊行參加者，她當時手持一面標語「向中國看齊」(Catching Up with China)，因為當年元旦新成立的中華民國，廣東省議會已經通過女性參政權利。

儘管美國女性在1920年終於獲得投票權，但李美步仍被剝奪了這項她奮力爭取的權利，因為身為中國移民，她受限於當時法律無法取得公民身分。雖然「排華法」1943年被廢除，但尚不清楚李美步生前是否曾真正投過票。

李美步後來取得哥倫比亞大學經濟博士學位，是美國史上首位獲得該項學位的中國女性。她終身未婚，也未擔任教職，28歲時繼承父親遺缺，主持紐約曼哈頓地區華人基督教浸信會宣教工作，直至1966年因病去世，享年70歲。

這項壁畫計畫是由「1882基金會」(1882 Foundation)的江權活(Ted Gong)發起，希望藉此讓大眾關注1882年實施的「排華法」。該法曾禁止中國移民取得美國國籍，同時也努力強調移民在建設美國過程中所扮演的角色。江權活表示，「每天都有成千上萬的人經過中國城，他們可能正要去史密森尼博物館，或是前往國會山莊，但有多少人知道，華裔美國人其實也參與了美國的建立與發展？有人親手修築鐵路，有人成為科學家，也有人只是像你我一樣的普通人。我們是不是能更常把這些屬於華人的故事，講給路過的人聽？」

壁畫完成後，上面還會寫下一句核心標語，「投票，就是你的聲音。」江權活強調，「這是我們必須一直傳遞的訊息。我們不能只在教室或博物館裡談這些事，而是要讓人們走在街上時，一抬頭就能看見這面牆，讓這段記憶自然留在人們心中」。這幅壁畫預計會在7月4日國慶日周末揭幕。

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