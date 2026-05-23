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「Golden」唱紅追夢縮影 EJAE反思文化定位

編譯陳韻涵／綜合報導
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動畫「Kpop獵魔女團」主題曲「Golden」榮獲多個電影類最佳原創歌曲獎，幕後...
動畫「Kpop獵魔女團」主題曲「Golden」榮獲多個電影類最佳原創歌曲獎，幕後三名歌手雷·艾咪(Rei Ami，左起)、金恩在(EJAE)和努娜(Audrey Nuna)也隨之人氣暴紅。(路透)

影劇串流平台網飛(Netflix)熱門動畫電影「KPop獵魔女團」(KPop Demon Hunters)在國際舞台接連締造傳奇紀錄，主題曲「Golden」榮獲多個電影類最佳原創歌曲獎，這首歌曲不僅成為韓裔美籍演唱者兼作詞人金恩在(EJAE)的追夢縮影，也讓她反思暴紅後的文化認同與歸屬定位。

被拒是重新定向契機

金恩在手捧金球獎杯，哽咽說道：「我還是個小女孩時，為實現成為Kpop偶像的夢想努力10年，卻因為嗓音不夠好而被拒絕，這讓我很失望。所以，我依靠歌曲和音樂來度過難關；現在我終於以歌手和詞曲作者的身分站在這裡。」

金恩在的聲音在南韓曾被評為太過低沉、沙啞和老氣，她感謝金球獎「接受她的聲音」，也接受那些為實現夢想而奮鬥的人們的聲音，並將這個獎項獻給所有和她一樣曾經歷拒絕的人。

她說：「這個獎項是頒給那些曾被拒於門外的人，我可以自信地說，被拒絕是重新定向的契機，所以永遠不要放棄。永遠不要放棄，去綻放你與生俱來的光芒。」

從練習生到國際舞台

金恩在1991年生於南韓首都首爾，童年在新澤西州李堡市度過，父母離異後隨母親返回首爾。她10歲開始認真追求歌唱夢想，11歲通過SM娛樂試鏡成為練習生；她當年報考了所有主要Kpop公司，僅被SM錄取。

然而，Kpop作為童年憧憬與作為一門生意，是截然不同的兩件事。她在SM接受長達10年的嚴格訓練，練習生定期考核歌舞技藝，並訂有每周體重目標，量測結果會當著所有人的面宣讀。

紐約時報報導，金恩在身高約178公分，她回憶曾有女性工作人員將她逼到角落說：「妳的舞步感覺很沉重，我告訴妳為什麼，就是妳的大腿。」

金恩在的練習生生活屢遭挫折，遂前往紐約大學Tisch藝術學院進修。2014年畢業時，南韓流行樂(Kpop)市場已全面轉向團體路線，她被告知年紀太大，出道夢碎。

放棄出道夢想後，金恩在轉向幕後創作，她在首爾的咖啡館裡自學音樂製作，最終以詞曲創作人的身分重返SM，為aespa創作Drama與Armageddon，並與TWICE等團體合作，奠定實力派創作者地位。

橫掃頒獎季引爆話題

「KPop獵魔女團」上線以來，熱度持續攀升，頒獎季戰績亮眼。

該影片在「評論家選擇獎」中，首度入圍便抱回最佳動畫電影與最佳原創歌曲。

金恩在與作詞人索恩布里克(Mark Sonnenblick)共同上台領獎時，她感性表示，Golden的創作讓她隨著角色重新檢視自己的生命軌跡，「片中角色的經歷對我而言，既熟悉又真實」。

另外，在動畫界最高榮譽的「安妮獎」頒獎典禮上，「KPop獵魔女團」以10項提名橫掃所有入圍獎項，改寫安妮獎獲獎作品紀錄，獎項涵蓋最佳動畫長片、最佳導演、最佳音樂、最佳劇本，以及角色動畫、特效等技術獎項。

導演姜敏智(Maggie Kang)致詞時哽咽說道：「謝謝所有支持我們的人，還有那些看起來和我一樣的人。對不起，我們花了這麼久，才終於在電影裡看到自己。」

「KPop獵魔女團」更不負眾望，分別以Golden奪下奧斯卡最佳原創歌曲獎，成為史上第一首獲得此殊榮的Kpop歌曲，並擊敗「動物方城市2」拿下最佳動畫長片。

奧斯卡頒獎典禮邀請「KPop獵魔女團」演出，主唱「魯米」金恩在、「米拉」Audrey Nuna，以及「佐依」Rei Ami將韓服文化融入演出，重現電影中的合唱場景；台下的好萊塢巨星艾瑪史東(Emma Stone)與李奧納多狄卡皮歐(Leonardo DiCaprio)跟著節奏搖擺，陶醉模樣迅速引爆話題。

思考定位有清晰答案

紐時報導，金球獎落幕後，金恩在返回首爾，她漫步在漢南街區思索未來，周圍不時傳來路人的驚呼聲與好奇目光，昔日那個在SM訓練室被嫌棄嗓音的女孩，搖身一變成為首爾街頭的野生明星。

榮光之下，文化歸屬的爭議吵得激烈。「KPop獵魔女團」由索尼(Sony)與Netflix共同製作，招致Golden是否為正統Kpop的質疑。

金恩在是美國公民，童年在美生活，遭人謔稱為「黑髮」，這是用來諷刺在海外成長韓僑的貶義詞。

面對Hybe董事長房時爀主張Kpop應去掉「K」才能真正全球化，金恩在說道：「絕對不行，Kpop就是一種音樂類型。為什麼要去掉K？壞痞兔(Bad Bunny)唱西班牙語歌的時候會捨棄西班牙語嗎？」　

金恩在如今自己的定位也有了更清晰的答案，她說：「我參與KPop獵魔女團，但這不代表我就是Kpop藝人，我只是個韓裔美國藝人。」

EJAE金恩在因Golden奪下今年奧斯卡最佳原創歌曲獎。(美聯社)
EJAE金恩在因Golden奪下今年奧斯卡最佳原創歌曲獎。(美聯社)

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