美國亞太裔總商會 與白宮同慶亞太裔傳統月 赴國會與參眾議員交流

全美亞太裔總商會總裁兼執行長董繼玲(左四)率代表拜會國會議員孟昭文(左五)等人。(全美亞太裔總商會提供)

為慶祝亞太裔傳統月(AAPI Heritage Month)，美國亞太裔總商會(National ACE)與白宮 公共聯絡辦公室於2026年5月13日在白宮共同舉辦「National ACE White House Briefing—亞太裔中小企業的經濟發展與政策參與」會報。活動結合美國建國250周年紀念、亞裔 小型企業月及國會政策交流等主題，吸引來自全美各地的亞太裔企業領袖、商會代表及社區人士齊聚華府 ，共同探討中小企業發展與政策參與。

川普總統5月7日在慶祝亞太裔傳統月時發表致詞曾說，「當我們致敬亞太裔的持久貢獻時，我們承諾致力於朝著一個光輝的美國未來邁進，這個未來將以信仰為指引，以希望為推動，以勤奮為動力，並以對我們國家偉大的堅定信念為支撐。」

全美亞太裔總商會總裁兼執行長董繼玲在白宮簡報會上致詞，提到中小企業對美國的付出及貢獻。(全美亞太裔總商會提供)

13日的會議中，多位白宮高層官員發表政策說明。白宮特別助理兼資深副新聞秘書Kush Desai指出，小型企業是美國經濟的重要支柱，政府將持續推動以就業與經濟成長為核心的政策，協助中小企業提升競爭力並創造更多發展機會。

白宮聯盟政策與社區主管Lynne Patton表示，白宮正透過公私合作模式，協助弱勢社群與小企業取得更多發展資源。她特別提到川普總統的中國之行，特別重視與亞裔惜惜相有關亞洲經貿重要議題。

「美國建國250周年慶典」高級政策顧問Brittany Baldwin介紹「America 250」系列活動，包括National Mall音樂會、煙火表演、空中飛行展示、巡迴教育計畫，希望透過全國性活動推廣美國歷史與民主精神。ACE也是「America 250」合作夥伴之一。 信仰辦公室主任Jennifer Korn則強調，政府高度重視宗教自由與信仰社群在社會中的角色，並肯定社區組織在公益服務與社會穩定上的貢獻。

活動翌日，來自全美各地的商會與企業代表前往國會山莊拜會35位兩黨領袖和聯邦參、眾議員帕迪亞(Alex Padilla)、謝安達(Adam Schiff)、金安迪(Andy Kim)、凱文‧赫恩(Kevin Hern)、趙美心(Judy Chu)、孟昭文(Grace Meng)、金映玉(Young Kim)、方文思(Vince Fong)、閔大衛(Dave Min)及羅康納(Ro Khanna)等國會與政界領袖。

代表團表示，此次華府行程不僅深化亞太裔社區與聯邦政府的交流，也提升AAPI企業在公共政策與經濟發展議題上的能見度。未來，ACE將持續與白宮及國會保持合作，協助亞太裔企業掌握政策方向，推動更多有利於中小企業及社區發展的全國性計畫。