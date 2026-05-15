「亞裔基金會」亞太傳統月峰會 林書豪：亞裔是優勢不是包袱

左起分別為：NFL Network及NBA TV主播Mike Yam、林書豪、利茲聯足球俱樂部主席Paraag Marathe、紐約自由人隊老闆吳明華、布碌崙籃網隊老闆蔡崇信。(記者范航瑜／攝影)

亞裔 基金會(TAAF)2026年亞太傳統月峰會14日在曼哈頓賈維茲會展中心揭幕，為期兩天的論壇以「我們共同就是亞裔美國夢」為年度主題，匯聚逾千名各界領袖。前NBA球星林書豪 (Jeremy Lin)出席座談，分享對亞裔美國人身分認同的見解。

首日論壇議題涵蓋亞太社區安全、經濟發展、體育文化及媒體代表性，同步慶祝TAAF成立五周年、亞太裔傳統月設立35周年，以及美國建國250周年。

林書豪在出席「AAPI在體育與文化的領導力」座談時，談及旗下基金會的工作，表示他目前專注服務紐約、洛杉磯 及舊金山灣區三地的亞太裔弱勢青年，峰會前兩天剛在皇后區舉辦活動。他說，與青年對談時，不少人向他傾訴「冒名頂替症候群」的困擾，覺得自己永遠不夠好。「這些都是真實存在的問題，」他說，「所以基金會想傳遞的是傾聽、團結，以及一起做事的精神」。

林書豪在座談中直言，自己一生都在身分認同的夾縫中求存。在美國，他永遠是「那個亞裔籃球員」；到亞洲打球，他又變成「那個美國籃球員」。「我從來不覺得哪裡真正是我的家，」他說，「但後來我才明白，這種『+』號本身就是橋梁。那是一種優勢，不是包袱」。

同台的紐約自由人隊(New York Liberty)老闆吳明華以球隊2024年奪冠為例，講述女性運動員代表性的意義。她說，奪冠後收到大量家長來信，其中一位父親提到，女兒原本只是偶爾看NBA，但自從接觸自由人隊，開始收集球衣、守夜看直播，「她在比賽中看到自己，而不是站在邊緣，這改變了運動對她的全部意義。」布碌崙籃網主席蔡崇信則表示，自己年輕時踢美式足球、打長曲棍球時覺得很「美國」，但如今成為NBA極少數亞裔控股球隊老闆之一，「我要去董事會開會時，反而覺得自己很亞裔，覺得需要證明自己的美國身分」。

當晚年度頒獎晚宴表彰亞太裔社區先驅人物，林書豪、YouTube行政總裁莫漢(Neal Mohan)、奧斯卡獲獎演員關繼威均獲獎。TAAF於2021年在反亞裔仇恨事件浪潮中成立，定位為亞太裔社區的投資、創新與集會平台，旨在透過計畫項目、基礎研究及跨界合作，應對社區長期資源不足的困境。今年峰會為歷屆規模最大，兩天均設有亞太裔名廚主理的美食體驗以及亞裔小商業市集。