美是移民理想國？ 6成不認同

最新民調顯示，六成受訪者認為美國再也不像過去那樣是移民的理想國家。(路透)

美聯社NORC公共事務研究中心(AP-NORC)最新民調顯示，六成受訪者認為美國再也不像過去那樣是移民 的好去處；另三分之一受訪者表示，有認識的人因川普 政府強硬執法而日常生活受影響。針對出生公民權，三分之二表示支持，但許多人在某些特定情況下反對。

這項調查的對象是2500多名美國成人。約60%認為美國曾是移民理想地，如今不再如此；約三分之一成人(以及過半西班牙裔成人)稱，近一年來，他們本人或所認識的人基於移民身分考量而開始隨身攜帶移民身分或美國公民 身分證明、被拘留或驅逐出境、改變旅行計畫，也有人盡量避免外出工作、上學或出門。

許多美國人身邊都有因川普政策而生活受影響的人，例如擔心膚色較深而成為移民執法行動目標，開始隨身攜帶護照。約六成西班牙裔成人表示，他們或他們認識的人受到移民執法影響，比率遠高於非裔或白人。

多數受訪者認為美國曾是移民好地方，但今非昔比。

麻州40歲居民格里瓦斯(Nick Grivas)說，他祖父從希臘移民到美的經歷讓他深切感受到總統政策影響很大，正因如此，美國如今不再是尋求新生活的理想之地，他特別提到大家並沒有將移民小孩視為未來美國公民。

約三成美國成人仍認為美國是移民好地方，約一成認為美國從來不是移民好選擇；民主黨人、獨立人士以及非美國出生者，覺得美國不再適合移民的情況更普遍。

最高法院目前正在審理川普限制出生公民權的訴訟，約三分之二受訪者支持出生公民權，認為在美出生的所有兒童都應自動獲公民權。多數民主黨和獨立人士贊同；共和黨人持疑，僅44%共和黨人支持；有些人基本上支持出生公民權，但在某些特定情況下反對。

佛羅里達州70歲居民共和黨人士斯蒂爾(Linda Steele)認為，唯有美國公民所生子女才應獲公民權，只因工作或其他原因而合法居住美國的外國人，其在美所生孩子不該自動獲得美國公民身分。