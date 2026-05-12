首位鑄在美國硬幣上的亞裔：好萊塢將拍黃柳霜傳記電影 辛芷蕾主演

好萊塢演員黃柳霜與其紀念幣。(亞博館提供)

Deadline報導，好萊塢 將拍攝首位華裔明星黃柳霜（Anna May Wong）的傳記電影，由中國女星辛芷蕾主演，這也是辛芷蕾拿下威尼斯影后後的首部主演電影。

誰是黃柳霜

電影將聚焦身為華裔三代移民 的黃柳霜，於1920-1930年代在好萊塢，勇敢與種族主義和歧視作鬥爭，並描繪她一步步走向國際影壇、風靡全球觀眾的傳奇演藝生涯。

黃柳霜出生於洛杉磯唐人街，是第三代美國華裔移民，9歲時就對電影產生極大興趣，時常央求導演讓她飾演角色而被取了「C.C.C」的綽號，意為「好奇的中國娃娃」（Curious Chinese Child）。

她在11歲開始以安娜·梅·黃（Anna May Wong）的藝名活動，這個名字是由她的中英文名組合而成。

黃柳霜在好萊塢和歐洲都獲得了成功，出演的電影包括「唐人街繁華夢」（Piccadilly，1929）、「龍女」（Daughter of the Dragon，1931）和「上海特快車」（Shanghai Express，1932）。

黃柳霜被公認為美國亞裔 女演員的代表人物，她的肖像於2022年被選入「美國女性25美分系列」，成為首位肖像出現在現鈔美元硬幣上的亞裔美國人。

目前黃柳霜的傳記電影正處於前期製作階段，將採用英語與普通話雙語拍攝。

辛芷蕾2025年因電影「日掛中天」獲得第82屆威尼斯影后。(新華社)

辛芷蕾演過什麼戲

今年40歲的辛芷蕾代表作包括電視劇「如懿傳」、「繁花」。她2025年因電影「日掛中天」獲得第82屆威尼斯影后。

辛芷蕾表示：「黃柳霜的故事深深打動了我，她堅守自身的文化根源，堅定走出自己的道路，同時為別的女性發聲。面對困境和懷疑，她從不退卻。這部電影是致敬黃柳霜的勇敢和堅韌，希望它會讓人們記住這個富有才華、聰穎、志向遠大的傳奇女性。」

電影製作公司Fundamental Films表示，辛芷蕾的演藝經歷在許多方面與黃柳霜的人生軌跡相互呼應。兩位演員都出身平凡，並憑藉努力從小成本作品一路走向國際舞台；她們也同樣橫跨電影、電視與劇場領域發展。