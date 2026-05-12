我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

誰說川普沒邀他訪中國？記者直擊黃仁勳登上空軍一號

坎城影展／鞏俐中文喊「開幕」掀開潮 同台女星珍芳達

首位鑄在美國硬幣上的亞裔：好萊塢將拍黃柳霜傳記電影 辛芷蕾主演

世界新聞網／輯
聽新聞
test
0:00 /0:00
好萊塢演員黃柳霜與其紀念幣。(亞博館提供)
好萊塢演員黃柳霜與其紀念幣。(亞博館提供)

Deadline報導，好萊塢將拍攝首位華裔明星黃柳霜（Anna May Wong）的傳記電影，由中國女星辛芷蕾主演，這也是辛芷蕾拿下威尼斯影后後的首部主演電影。

誰是黃柳霜

電影將聚焦身為華裔三代移民的黃柳霜，於1920-1930年代在好萊塢，勇敢與種族主義和歧視作鬥爭，並描繪她一步步走向國際影壇、風靡全球觀眾的傳奇演藝生涯。

黃柳霜出生於洛杉磯唐人街，是第三代美國華裔移民，9歲時就對電影產生極大興趣，時常央求導演讓她飾演角色而被取了「C.C.C」的綽號，意為「好奇的中國娃娃」（Curious Chinese Child）。

她在11歲開始以安娜·梅·黃（Anna May Wong）的藝名活動，這個名字是由她的中英文名組合而成。

黃柳霜在好萊塢和歐洲都獲得了成功，出演的電影包括「唐人街繁華夢」（Piccadilly，1929）、「龍女」（Daughter of the Dragon，1931）和「上海特快車」（Shanghai Express，1932）。

黃柳霜被公認為美國亞裔女演員的代表人物，她的肖像於2022年被選入「美國女性25美分系列」，成為首位肖像出現在現鈔美元硬幣上的亞裔美國人。

目前黃柳霜的傳記電影正處於前期製作階段，將採用英語與普通話雙語拍攝。

辛芷蕾2025年因電影「日掛中天」獲得第82屆威尼斯影后。(新華社)
辛芷蕾2025年因電影「日掛中天」獲得第82屆威尼斯影后。(新華社)

辛芷蕾演過什麼戲

今年40歲的辛芷蕾代表作包括電視劇「如懿傳」、「繁花」。她2025年因電影「日掛中天」獲得第82屆威尼斯影后。

辛芷蕾表示：「黃柳霜的故事深深打動了我，她堅守自身的文化根源，堅定走出自己的道路，同時為別的女性發聲。面對困境和懷疑，她從不退卻。這部電影是致敬黃柳霜的勇敢和堅韌，希望它會讓人們記住這個富有才華、聰穎、志向遠大的傳奇女性。」

電影製作公司Fundamental Films表示，辛芷蕾的演藝經歷在許多方面與黃柳霜的人生軌跡相互呼應。兩位演員都出身平凡，並憑藉努力從小成本作品一路走向國際舞台；她們也同樣橫跨電影、電視與劇場領域發展。

好萊塢 亞裔 移民

上一則

靠借貸度日 連雙薪家庭都陷債務「倉鼠輪」

下一則

2024年撞毀巴爾的摩大橋6死事故 聯邦指控新加坡船公司及員工

延伸閱讀

財大女生逆襲影壇…李思潼演「阿嬤情書」 導演曝：從短視頻撈到的

財大女生逆襲影壇…李思潼演「阿嬤情書」 導演曝：從短視頻撈到的
崔燕《中轉》入圍洛亞太電影節 將角逐「金捲軸」

崔燕《中轉》入圍洛亞太電影節 將角逐「金捲軸」
10年前票房慘 「假會徵信社」登串流翻紅 導演願拍續集

10年前票房慘 「假會徵信社」登串流翻紅 導演願拍續集
導演耗時5年重現消失半世紀國寶 「甘露水」搬上大銀幕

導演耗時5年重現消失半世紀國寶 「甘露水」搬上大銀幕

熱門新聞

流行天后泰勒絲在羅德島州的房產。(美聯社)

各州與地方政府為填補預算漏洞 將為擁有第2棟房屋者加稅

2026-05-05 08:44
密爾瓦基公鹿隊億萬富翁老闆艾登斯。(美聯社)

華爾街大亨遭中國女勒索12億 換臉性愛影片藏衛生棉盒

2026-05-10 12:37
Chung's的特色之一是其超長營業時間，駐守的大人們圍著桌子打牌，來客人了就停手去幫忙。圖為陳國材家人。(圖片由受訪者提供)

幫打包、麻將聲、廁所裡的床…華人餐館小孩 從餐廳看見世界

2026-05-07 02:29
網紅Hunter Peterson發起捐款認購精神航空的活動，沒想到在網路爆紅，短短數日累積超過1億元的認捐。(歐新社)

網紅發起認捐「美國人買下精神航空」 不到一周金額破1億

2026-05-04 23:03
現場實景照片，疊加了聯邦調查局實驗室製作的圖像，呈現2023年9月目擊者證詞所描述的現象：一個看似橢圓形的青銅色金屬物體從天空中的明亮光束中顯現，長度約130至195英尺，隨即瞬間消失。（取自U.S. Department of War）

幽浮異象檔案 國防部首批解密

2026-05-08 09:05
邊疆航空8日深夜在丹佛國際機場發生一起意外。(美聯社)

行人闖丹佛機場被飛機撞死 華女乘客：飛機原本不該在那時起飛

2026-05-10 01:29

超人氣

更多 >
不就是家建材五金連鎖店 為何一到停車場就「被盯上」

不就是家建材五金連鎖店 為何一到停車場就「被盯上」
曾在此直播炫富…郭文貴曼哈頓6750萬豪宅 1200萬售出

曾在此直播炫富…郭文貴曼哈頓6750萬豪宅 1200萬售出
外食太貴美國人改在家吃 好市多成大贏家

外食太貴美國人改在家吃 好市多成大贏家
近朱者赤…改變不了中國的美國 改變了自己

近朱者赤…改變不了中國的美國 改變了自己
歐巴馬坦承婚姻有壓力 米雪兒感挫折…原因竟與川普有關

歐巴馬坦承婚姻有壓力 米雪兒感挫折…原因竟與川普有關