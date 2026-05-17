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亞太裔傳統月起源 歸功於她

編譯莊瑞萌
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5月是亞太裔傳統月，活動已更加多元。圖為華人學生在傳統月表演武術。(本報資料照片...
5月是亞太裔傳統月，活動已更加多元。圖為華人學生在傳統月表演武術。(本報資料照片)

每年5月舉行的「亞裔美國人、原住夏威夷人及太平洋島民傳統月」(AANHPI Heritage Month)自設立以來已近50年，時間從最初5月的一周，演變為如今全美各大城市長達一個月的慶祝活動。現在的亞裔傳統月不僅展示美食與時尚，更涵蓋了社會正義等嚴肅議題。

美聯社報導，洛杉磯加州大學(UCLA)亞太研究中心主任梅本(Karen Umemoto)表示，參與傳統月活動的組織增加，顯示亞太裔在公民生活中的發言權已經提升，如今慶祝活動不再侷限於移民聚居區，包含全美各地的圖書館、公園和博物館均會舉辦相關活動。

亞太裔傳統月的起源，常被歸功於華裔美國人李美荷(Jeanie Jew)，她在1977年向共和黨眾議員霍頓(Frank Horton)講述祖父參與興建跨洲鐵路、卻在反亞裔暴力中喪生的經歷，促使國會開始關注亞裔歷史與貢獻。

隨後國會推動設立「亞太裔傳統周」並由當時總統卡特於1978年正式簽署。1990年，老布希總統將其擴大到整個5月。2009年，歐巴馬政府正式更名為「亞裔美國人與太平洋島民傳統月」，之後的拜登政府進一步納入夏威夷原住民名。川普在第一任期內也曾發布公告，讚揚逾2000萬亞太裔對美國經濟、安全與文化的卓越貢獻。

「傳統月」之所以選擇5月是基於兩個關鍵日期：1843年5月7日首批日本移民抵達美國，以及1869年5月10日由華工付出巨大心血建設的橫貫大陸鐵路完工。

如今全美各地活動形式日益多元，包括紐約「亞洲喜劇節」以及威斯康辛州「苗族—寮國退伍軍人紀念日」(Hmong-Lao Veterans Day)。對此，梅本指出，這些慶祝活動有助於打破亞太裔是「單一整體」的刻板印象，亞太裔包含超過70個不同的族群，使用逾100種語言，展現極其豐富多樣性。

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