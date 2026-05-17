物價、通膨 1/2亞太裔盼政府有良方

通膨壓力下，消費者購物愈發留意減價區，也開始留心收集各類折扣券。(本報資料照／記者曹馨元攝影)

2026年世局動盪，戰爭推升油價，民眾生活開支與醫療壓力顯著增加。亞太裔數據中心(AAPI Data)與美聯社NORC公共事務研究中心(AP-NORC)的聯合民調 揭示，亞太裔社群對現狀充滿深度焦慮。數據顯示，亞裔 民眾對未來一年的經濟與政府效能缺乏信心，其中對通膨的擔憂程度更遠超全美平均水平。

紐約單親媽 久未買牛肉

家住紐約市 的單親媽媽黃妮可，已數月沒買過牛肉了。「好市多的牛肋骨要三、四十元一包，怎麼買得起」，黃妮可說，以往家中會買些有機雞肉、牛肉，但最近幾次超市採購的帳單實在令她咋舌，「我們現在都只吃豬肉了」。黃妮可也不再購買海鮮，水果也只會選擇蘋果、香蕉這類「基礎款」；此前在超市還能隨心選購的她，現在愈發留意減價區，也開始收集各類折扣券。

黃妮可沒有搬離紐約的打算，「所以現在只能省吃儉用，一切從簡」。

根據這份民調，廣大亞太裔社群與黃妮可的感受類似。在經濟層面，亞裔展現了比全美大眾更為劇烈的物價痛感。數據顯示，高達49%的亞裔受訪者將通膨與生活成本列為政府應處理的首要難題，這一數字不僅較去年大幅攀升，更顯著超越了全美平均的33%。

「從蠔油、醬油到外賣塑料盒，亞裔社群的生活支出中，進口產品占很大比重」，華埠商業改進區(Chinatown BID)執行總監陳作舟說，自川普上台並大幅加徵關稅後，亞裔的消費習慣使其所受影響更深，「民眾口袋裡的錢更少了，能消費支出的也更少了」。

對通膨不滿 體現選票上

陳作舟指出，新冠疫情後全美各大城市商家歇業數量遠高於新開張數量；紐約市經濟發展局(EDC)數據顯示，在2025年第二季，全市企業淨減近5000家。而在此背景下，華埠的商業活動仍具韌性，「這也是因為華埠店家多物美價廉，通膨讓民眾更珍惜這裡的物價」。

對通膨的不滿也體現在亞裔選民的選票上。陳作舟認為，華社在大選時湧現支持川普的「紅潮」、或市長選舉時因其「可負擔城市」主張而支持曼達尼(Zohran Mamdani)，亞裔選民始終以更務實的角度在做選擇，「很不幸的是，川普打仗又加關稅，並沒有為民眾經濟壓力帶來紓解」。

在全球地緣政治波動下，近六成亞裔對國家整體經濟前景持悲觀態度，預期未來一年將持續惡化。儘管對於個人財務狀況，亞裔仍保有傳統的謹慎與韌性，約45%的人認為能維持現狀，35%的受訪者擔心個人財務將變差。

醫療沒保障 成不安來源

民調亦顯示，醫療保障的缺口也成為社群集體不安的新來源。隨著2026年健保額度下調與政策更迭，關注醫療議題的亞裔比率從去年的32%激增至44%。調查發現，多達60%的受訪者對不斷上漲的醫療支出感到極度擔憂，更有約四成的人在面對「生病時能否獲得服務」或「是否會失去保險」等生存基本問題時感到焦慮不安。

這種從財務壓力，迫使許多華人家庭在生活預算與健康投資之間陷入兩難的抉擇。

受聯邦政策變動影響，紐約州約有46萬名中低收入居民，將於今年7月失去州府資助的「基本計畫」(Essential Plan)醫療保險。作為紐約親子互助會組織的負責人，黃妮可也見到許多華人家庭被迫選擇只為孩子買醫保。她表示，華人中小商家不少，這部分人群無法享有公司健保福利，又極有可能因政策變動被排除在政府計畫之外。「現在很多華人就是小病小痛自己捱過，每年回中國一次體檢看病」。

政府效能差 漸不抱期待

除了生活成本壓力，亞裔對美國社會架構的信心也在流失。目前僅有10%的亞裔民眾相信政府有能力解決當前的重大問題，高達70%的受訪者對聯邦政府的施政效能幾乎不抱期待，這一信心危機較兩年前顯著加劇。

深入觀察民主運作層面，超過半數的亞裔認為美國民主體制目前運作不良，且對言論自由與新聞自由的現狀深感威脅。這種焦慮最終體現在對個人權利的負面預期上，接近半數的人認為自己的權利與自由將在未來一年內惡化。

亞美聯盟(AAF)行政總裁陳文心(Catherine Chen)表示，移民是亞裔在美國立足的關鍵，許多人仍與移民身分有著深刻連結；因此當聯邦政府大舉限縮學生簽證、收緊綠卡政策、甚至揚言檢討「出生公民權」時，「無論黨派背景如何，亞裔選民均對當前移民政策感到強烈不滿」。

陳文心呼籲亞裔積極投身選舉及2030年全國人口普查，強調「唯有透過參與民主進程，才能確保亞裔在決策圈不被缺席」。亞美聯盟曾針對去年紐約市選舉發布「亞裔選民出口民調」，樣本中約半數為華裔選民，其中42%投給了曼達尼。

陳文心總結選舉經驗指出，曼達尼透過具針對性的多語種競選活動，帶動了空前的亞裔投票率。她強調，即便聯邦政府近期試圖廢除語言便利保障、推行「獨尊英語」(English-only)政策，亞美聯盟仍將致力推動選民教育，並透過提供八種語言的選票解析工具「Ballot Builder」(aaf.branch.vote/setup)，協助亞裔選民排除障礙、行使公民權利。