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AP民調：遭攻擊亞太裔少於疫情高峰 3成仍憂種族歧視

編譯周芳苑／綜合報導
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儘管對美國社會有著歷史貢獻，但遭到歧視始終是亞裔心裡的焦慮。（路透）
儘管對美國社會有著歷史貢獻，但遭到歧視始終是亞裔心裡的焦慮。（路透）

美聯社NORC公共事務研究中心(AP-NORC)、亞太裔數據中心(AAPI Data)4日公布最新聯合民調，發現成年亞太裔提報遭公開反亞裔襲擊的案例較新冠疫情高峰期減少，但許多人仍為種族歧視憂心忡忡。不過亞太裔最大壓力的來源並非種族歧視，而是個人財務。

這項調查公布時機正值亞太裔傳統月開始之際。約四分之一亞裔成人過去一年曾經歷仇恨犯罪或事件如言語騷擾或攻擊，與去年夏季另一調查結果一致，但低於2023年10月的36%。

此外，聯邦調查局(FBI)初步數據顯示，疫情過後，亞裔遭攻擊的發生率降低。執法機構訊息稱，2024至2025年間，亞裔仇恨犯罪和偏見犯罪減少。

然而，4日公布的最新調查顯示，約三成亞太裔成人認為，未來五年內「極有」或「非常」可能因種族被歧視。

AAPI Data創辦人兼執行董事拉馬克里希南(Karthick Ramakrishnan)說，通報遭攻擊的整體數據下降，但趨穩定，去年以來犯罪率未進一步下降。反移民氛圍助長種族歧視和歧視性言論。

民調顯示，遭言語攻擊的亞太裔較兩年前減少。

約一成受訪者近12個月曾遭種族歧視性辱罵，低於2023年10月的約二成；另約15%受訪者稱，近一年曾因種族而遭言語騷擾或辱罵，低於2023年的23%。

倡議者稱，仇恨言論基調已轉向反移民情緒。

致力停止仇恨亞裔的倡議組織Stop AAPI Hate主管史蒂芬妮．陳(Stephanie Chan) 說，仍聽得到「滾回中國」等言論，如今更常見的是「移民局會遣返你」，為嚴厲激進的移民執法辯護，助長反亞裔仇恨持續存在。

但隨著伊朗戰爭，持續通膨和汽油價格上漲等經濟問題比種族歧視更令人關注。約四成受訪者稱個人財務是壓力主要來源，約二成稱，健康及與家人朋友關係是主要壓力，僅約十分之一認為歧視是主要壓力，約一半受訪者根本不認為歧視是壓力來源。

AAPI Data創辦人拉馬克里希南指出，目前比較不會把移民當作經濟不佳的代罪羊，因大家知道他們與當前經濟狀況無關，關稅、外交政策、人工智慧數據中心等才是推高成本的主因。

美國亞太裔人口數據 資料來源：人口普查局
美國亞太裔人口數據 資料來源：人口普查局

種族歧視 亞裔 疫情

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