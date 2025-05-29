紐約州議會通過「台灣傳統日」決議 盼深化台灣紐約合作

駐紐約辦事處長李志強在紐約州議會大廳「台灣傳統日」活動發表演說。（駐紐約辦事處提供）

紐約州 參眾議會28日通過慶祝「台灣傳統日」決議，決議文同時恭賀總統賴清德 與副總統蕭美琴就職週年，支持台灣參與世界衛生組織等國際機構。

紐約州參眾議會通過決議文當日，於議會中庭舉辦「台灣傳統日」茶會，州參議會教育委員會主席劉醇逸（John Liu）、市政委員會主席塞浦維達（Luis Sepulveda）、高等教育委員會主席史塔維斯基（Toby Ann Stavisky）、交通委員會主席庫尼（Jeremy Cooney）、眾議會副議長拉莫斯（Phil Ramos）及觀光 、公園、藝術暨運動發展委員會主席金兌錫（Ron Kim）等議員聯名主辦。

兩項決議文均支持台灣參與世界衛生組織（WHO）、國際民航組織（ICAO）及國際刑警組織（INTERPOL），強調台灣關係法及六項保證為台美關係基石，凸顯台海和平穩定對印太地區的重要性。

駐紐約辦事處長李志強致詞時以台灣美食為例，邀請在場所有來賓體驗台灣傳統文化。

李志強表示，台灣為美國可信賴夥伴，在目前對等關稅下，政府已宣布不會報復，將進一步投資美國與購買產品。近期宣布將成立主權基金協助台灣廠商全球投資，半導體是其中重點，紐約州正值發展半導體產業，期盼台灣與紐約州成為合作夥伴。

「台灣傳統日」茶會邀請台籍大提琴演奏者黃子維及豎笛演奏者鄭育婷表演民謠組曲，青年扯鈴表演者羅英九也有精彩演出，州議會充滿台灣味。

觀光攤位在活動中展示台灣風景海報與版畫家作品，吸引前往州議會大樓參訪的紐約布朗克斯科學高中（Bronx High School of Science）學生參觀，親身體驗特有的台灣文化。

中華公所主席朱超然、台灣會館理事長蘇春槐、紐約台灣商會會長林慶甫、青商會會長戴世鈞、中華總商會董事田麗美等僑界領袖出席州議會決議與台灣傳統日活動，與議員交流，就深化台灣與紐約州在經貿、教育及文化等方面合作交換意見。