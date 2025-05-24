亞裔藝術家齊聚 紐約華埠商改區5/25辦「踏踏青文化節」

華埠商業改進區將於25日(周日)帶來「踏踏青文化節」，活動包含藝術集市、現場表演、露天電影放映等等。(記者許君達╱攝影)

為慶祝亞太裔傳統月，曼哈頓華埠 商業改進區(Chinatown BID)將於25日(周日)帶來「踏踏青文化節」，活動自下午2時持續至晚上10時，包含藝術市集、現場表演、露天電影放映等等；主辦方表示，希望能透過一系列極具創意的新銳內容，表達百年華埠年輕、包容的一面。

得名於踏青的「踏踏青文化節」預計在當日下午2時拉開帷幕，十餘個亞裔 藝術家、華埠非營利組織等將帶來服飾、鉤針藝術品、書籍雜誌等文化創意類產品；參與者不僅有華埠哺育的「福州姐妹」，扎根社區的華埠青年會(Chinatown YMCA)，更有新銳雜誌T Magazine。此外，紐約中醫藥學院也將為參與者現場診脈。

與此同時，也有十組亞裔藝術家帶來現場表演。其中包括吉他彈唱、宅舞、樂隊演出，以及曾登上聯合國舞台的吳語爵士音樂人吳思瑤。活動負責人孫眸慧表示，許多年輕的新銳華人藝術家正在紐約嶄露頭角，「大家都在做很好的東西，他們缺的是一個舞台」；而她希望，這些藝術家也能為華埠多元的文化土壤帶來新鮮活力。

晚上8時，文化節也將露天放映紀錄長片「女人世界」(Chinatown Cha-Cha)。該片以舊金山華埠傳奇禁城夜總會(Forbidden City Nightclub)前舞星余金巧(Coby Yee)為主角，記錄她在92歲高齡時重返舞台，與高齡舞團Grant Avenue Follies巡演的歷程。

孫眸慧說，在籌備文化節的過程中，深深感受到了華裔社群相互支持而帶來的巨大能量，「大家有錢的出錢，有力的出力，就是希望能慶祝我們的文化遺產」。而華埠商改區執行總監陳作舟更是堅信，在華埠面臨代際傳承之時，「繼承華埠的不一定是二代移民 ，而是這些帶來新鮮視角的年輕移民」。

文化節將於哥倫布公園(Columbus Park)舉行，除藝術市集的售賣商品外，其餘活動均為免費；觀看露天放映的民眾建議自備野餐布等坐墊。