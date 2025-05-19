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華人：砍白卡也會傷及川粉 不相信會被川普開刀

記者啟鉻／洛杉磯報導
加州白卡持有者楊文瑜表示對川普削減白卡福利不必擔心。(記者啟鉻／攝影)
加州白卡持有者楊文瑜表示對川普削減白卡福利不必擔心。(記者啟鉻／攝影)

由於加州白卡系統(Medi-Cal)對聯邦資金依賴較高，一旦撥款縮水，勢必對數百萬白卡持有者的醫療保障產生不利影響。不過，華人白卡持有者楊文瑜認為，不必擔心，因為這是美國人民的基本福利，而且與川普的支持選票密切相關。

年屆七旬的楊文瑜是加州白卡持有者。他表示，很多白卡持有者擔心川普會削減白卡福利。他說，這種想法從邏輯上來講有可能，因為川普正在大力削減聯邦補貼資金；但他相信這種情況不會發生，原因是川普想要節省政府各方面開支、削減政府預算，他會有很多方法，包括通過貿易政策增加收益、減少聯邦政府冗員等等。若成功，可以節省大量資金，也可以從其它方面獲得更多經費。相信他不會直接削減給予白卡持有者的福利，更不至於走到這一步。

楊文瑜說，川普若直接削減白卡福利，難道他毫不擔心自己的支持者、自己的選票嗎？他若這麼做，一定會引起民眾普遍反彈和抗議。

楊文瑜表示，從另一方面看，就算這些福利被削減了，他也沒有任何意見。楊文瑜說，他佩服川普的魄力，作為一名普通百姓，減少一些福利又能算得了什麼呢？

白卡 川普 加州

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