擴大覆蓋無證客 加州28億補白卡缺口 但僅確保到6月

加州州長紐森簽署法案，批准28億元用以填補加州聯邦醫療補助計畫預算缺口。(加州健康服務廳網頁)

根據福斯(FOX News)報導，加州 州長紐森 (Gavin Newsom)日前簽署法案，批准28億元用以填補擴大移民 覆蓋範圍後，加州聯邦醫療補助計畫(Medicaid，俗稱白卡)所面臨的預算缺口，確保到今年6月止，透過該計畫接受醫療保險的1500萬人(無論移民身分)都能得到保障。

這項立法是解決62億元Medicaid預算赤字的一部分。去年加州啟動一項雄心勃勃的擴大覆蓋範圍計畫，替所有低收入成年人提供免費醫療服務，無論有無合法身分。然該計畫成本遠超出州政府預算，可能迫使民主黨籍州長紐森與立法人員重新評估未來數百萬人的醫療補助覆蓋範圍。

若國會共和黨人最終削減白卡預算，加州也將面臨重大打擊。擁有3900萬人口的加州，目前為三分之一以上民眾提供免費醫療。以下是相關訊息：

●納無證客 造成預算缺口？

部分是的。加州在2015年首次向無證低收入兒童提供醫療福利，隨後擴展至年輕成年人及50歲以上者，去年該計畫進一步擴展至26歲到49歲成年人，然所付出的成本比加州編列的預算高出27億元，主要原因是加州低估申請人數。

目前加州尚未公布去年擴大覆蓋範圍後提出申請人數，但去年加州預計有70萬無證移民得到預防醫療及其他醫療全面覆蓋。州官員還表示，其他對全美各地預算帶來壓力的因素也對加州產生影響，包括因藥房成本上漲流失的4億5000萬元，及因老年人投保人數增加等問題流失的11億元。

●加州官員：不可持續金援

紐森政府3月告訴州議會，已從一般基金(general fund)借出34億4000萬元(加州法律允許最高貸款額度)，用於支付3月費用。上述批准額外的28億元州府資金還將解鎖匹配的聯邦資金，以支付截至6月所承諾的費用。然官員表示，這種情況是「不可持續的」。

●未來是否縮減覆蓋範圍？

紐森此前曾表示，他的議程中並未縮減覆蓋範圍計畫，其他民主黨領導人，包括加州眾議會議長里瓦斯(Robert Rivas)和參議會臨時議長麥奎爾(Mike McGuire)也承諾保護移民福利，但承認「未來將面臨艱難抉擇」。共和黨議員則批評這項擴大覆蓋範圍計畫，共和黨籍加州眾議員加拉格(James Gallagher)發出聲明表示，民主黨讓醫療補助計畫瀕臨崩潰，「我們有責任確保醫療補助計畫滿足加州人，尤其是仰賴該計畫的弱勢群體。」

●國會削減資金影響加州？

加州立法人員表示，62億元的預算缺口是「可解決的」，但國會如削減醫療補助資金的威脅可能進一步加劇壓力，加州恐不得不削減覆蓋範圍、限制申請或提高稅收以支付成本。