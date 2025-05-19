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白卡如果改革 3紅州可能最受傷 恐靠撙節或增稅度難關

編譯陳韻涵／綜合報導
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共和黨考慮大幅改革白卡，三個共和黨治理的紅州受影響最劇烈。(美聯社)
共和黨考慮大幅改革白卡，三個共和黨治理的紅州受影響最劇烈。(美聯社)

國會共和黨議員考慮大幅改革「聯邦醫療補助計畫」(Medicaid，俗稱白卡)，為延長川普總統減稅計畫的經費籌資，而這項改變可能重創俗稱「歐記健保」(Obamacare)的「可負擔健保法」(Affordable Care Act)，其中又以南達科他州、密蘇里州和奧克拉荷馬州這三個共和黨治理的紅州所受影響最劇烈。

紐約時報報導，白卡改革是共和黨眾議員提案表決的核心議題，除非各州決定挹注資金，否則數百萬美國人恐怕會失去醫療保險。

共和黨議員正考慮降低聯邦政府必須給付各州招募擴大被保險人的90%份額，這項轉變可在十年內節省5600億元，而這筆經費可用以延長川普2017年底實施、原定今年底到期的減稅政策。

延長減稅計畫預計耗資4兆5000億元，如降低白卡的聯邦開支，可能嚴重影響該計畫。

聯邦醫療補助計畫是美國最大規模的健康保險補助計畫，迄今照顧超過7000萬人，也是各州最大的單一資金來源。

2024年，超過2100萬名在擴大納保之前原本不符合資格的成人，獲得聯邦醫療補助計畫的保障；該計畫之前限制懷孕、身心障礙或老人加保。

共和黨議員指出，聯邦醫療補助計畫開銷出現始料未及的失控情況；近年部分州的白卡費用驟增，部分歸因於許多美國人在新冠肺炎疫情期間延後日常醫療。

賓州州長夏皮羅(Josh Shapiro，民主黨)最近提案，增加25億元的白卡州開支。

蒙大拿州的擴大納保計畫將於6月到期，該州議員上周提議延長該計畫，以維持這個農業州的醫務提供者保持償付能力；蒙大拿州現有約八萬人透過該州的擴大健保取得醫療保障，大幅降低該州的無保率。

公衛政策專家表示，蒙大拿州可當作「試金石」，可能促使其他共和黨領導的州翻轉其計畫。蒙大拿州的白卡擴大計畫之所以得以保留，部分歸因於共和黨州議員在該州議會的大力支持。

支持擴大醫療補助計畫的共和黨州參議員坦佩爾(Russ Tempel)表示，此計畫擴大該州的行為健康服務，維持農村地區少數幾家醫院的運作。

至於南達科他、密蘇里和奧克拉荷馬可能必須經過漫長的修憲過程，才能針對聯邦支出份額減少時應對白卡計畫做出重大改變，否則就得設法透過撙節其他服務或提高稅收來填補預算缺口。

蒙大拿州的白卡擴大計畫，部分歸因於共和黨州議員的支持，圖為位於海倫娜的蒙大拿州議...
蒙大拿州的白卡擴大計畫，部分歸因於共和黨州議員的支持，圖為位於海倫娜的蒙大拿州議會大廈。(美聯社)

共和黨 白卡 醫療補助計畫

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