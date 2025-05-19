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亞太裔450萬人享綜合白卡福利 不會英語者無保率最高

編譯廖振堯／綜合報導
民眾示威，要求勿砍白卡福利。(美聯社)
民眾示威，要求勿砍白卡福利。(美聯社)

2022年，亞裔美國人、夏威夷原住民、太平洋島民(以下稱亞太裔)占美國總人口的6.0%。2010年至2022年間，亞太裔人口從1500萬成長至2000萬，增幅為33.0%，是美國成長最快的族群，大幅超越全國7.7%的人口成長率；在此期間，亞太裔的健保覆蓋率也有所上升。

聯邦衛生與公共服務部(HHS)的衛生政策辦公室(The Office of Health Policy)去年6月發布一份報告，研究可負擔健保法(Affordable Care Act，ACA，俗稱歐記健保)、美國救援法(American Rescue Plan，ARP)、降低通膨法(Inflation Reduction Act，IRA)實施後，特定種族和族裔人群的健保覆蓋率變化。

為數千萬符合資格的低收入成年人、兒童、孕婦、老年人和身障人士提供保障的醫療補助計畫(Medicaid，俗稱白卡)覆蓋率，2020年有450萬名亞太裔民眾加入綜合白卡福利(comprehensive Medicaid benefits)，其中160萬人透過ACA的白卡擴大計畫(Medicaid expansion)加入。截至2023年11月，全國80%的亞太裔居住在39個白卡擴大計畫州和哥倫比亞特區。在亞太裔人口最多的加州，2022年使用白卡擴大計畫的成年人口中12.9%是亞太裔，15.6%沒有報告種族或民族，而非老年亞太裔占該州非老年人口的15.5%。

2010年時，全國非老年亞太裔(0-64歲)的無健保率為16.6%，到2022年ACA全面實施後下降至6.2%，降幅高達63%，這是所有族裔中最大降幅。同一期間，擁有健保的亞太裔美國人數量增加460萬人。以族裔來看，2022年時無健保率最高的是韓裔的7.8%，接著是越南裔7.2%、華裔4.9%、菲律賓裔4.0%、印度裔3.8%、日裔3.6%、夏威夷原住民和太平洋島民(NHPI)2.4%。族裔之間的落差有些可透過就業、雇主規模和收入來解釋，如韓裔和越南裔的自雇比率最高，達到9.1%，

盡管所有亞太裔群體的無健保率都顯著下降，英語流利程度也有所相關。2010年至2022年期間，不會說英語的亞太裔的無健保率最高，其次是英語不流利的亞太裔。

到2023年，超過150萬名亞太裔民眾在ACA市場(Marketplace，網站HealthCare.gov)中選擇健保計畫；ACA市場健保計畫中亞太裔的比率(9%)高於其在美國人口中所占的比率(6%)。在18個州立市場(State-based Marketplaces)中，亞太裔占人口的9.5%，但占2023年健保計畫的至少14%；在加州、新州、華盛頓州等亞太裔人口眾多的幾個州，加入健保計畫的比率尤其高。

歐記健保 白卡 Medicaid

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