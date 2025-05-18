醫療健保補助申請未受影響 但地方替無證客申請福利已叫停

圖為洛杉磯華埠服務中心義診。(華埠服務中心提供)

聯邦政府 推動8000億元醫療補助預算削減計畫，未來半年將進入資金削減細分落實階段。服務轄區涵蓋南加州蓋聖蓋博谷華人聚居城市的洛杉磯華埠服務中心表示，迄今正規的醫療健保 補助申請案並未受到影響，但多年來幫助無證移民 和LGBTQ人士的項目、以及部分與大學合作的民間調查項目已經叫停和斷糧，經費不續。

圖為洛杉磯華埠服務中心義診。(華埠服務中心提供)

聯邦衛生部重組瘦身，3月裁減將近四分之一員工，全職員工從8萬2000人減少到6萬2000人，據稱此次裁員每年可節省18億元。聯邦政府有史以來最大的醫療健保補助削減案正在落實中。

洛杉磯華埠服務中心執行長伍競群(Peter Ng)表示，加州長期以來對新移民和無證移民特別照顧，包括很多沒有合法居住身分者。加州人口眾多，比其他州使用聯邦資金的規模和數量更大，此次聯邦醫療健保削減對加州影響不小。

洛杉磯華埠服務中心執行長伍競群(中)、中心運營長鄭嘉皓(右四)與員工合影。(華埠服務中心提供)

聯邦醫療健保削減目標為8000億元，分十年進行，意味每年減少800億元。按2023年的數據，來自聯邦的醫療健保資金補助占各州健保補助總數69%。作為全國人口第一大州，加州到底被削減的多少份額，目前還在進一步細分，預計在今年9月有一個明確的大餅圖。

洛杉磯華埠服務中心近期舉辦義診活動。(華埠服務中心提供)

華埠服務中心運營長鄭嘉皓(Jack Cheng)表示，旗下八個辦公室每年總經費4000萬元，超過50%來自聯邦政府；若聯邦撥款減少，直接的影響將是裁員和減少服務。他表示，雖然最近加州州長紐森簽署撥款28億元繼續支持低收入年長者和無證移民醫療健保，但現在加州也是債台高築，不知道撥款還能維持多久。

洛杉磯華埠服務中心執行長伍競群表示，目前正規的醫療健保補助申請案未受影響，但多年來幫助無證移民和LGBTQ人士的項目已被叫停和斷糧，經費不續。（圖／華埠服務中心提供）

洛杉磯華埠服務中心運營長鄭嘉皓。(華埠服務中心提供)

伍競群表示，今年2月，洛杉磯華埠服務中心行之多年的為無證移民提供翻譯服務和申請福利的項目已被叫停，聯邦政府停供經費；與此同時，聯邦政府也叫停了LGBTQ相關項目，華埠服務中心向聯邦政府申請資金幫助LGBTQ人士，也可能因為沒有經費而取消。

鄭嘉皓補充說，華埠服務中心與洛杉磯加大(UCLA)和南加大(USC)合作多年的對一些亞裔多發病的民間調查經費也已叫停。

圖為洛杉磯華埠服務中西口腔義診。(華埠服務中心提供)

不過伍競群認為，聯邦政府對於合法居民中65歲年長者、殘障人士以及低收入家庭的醫保不會取消，聯邦健保對這些人群至關重要，相信聯邦政府在此一方面的處理會非常謹慎，考慮周全。他認為，此次聯邦醫保補助大規模削減主要是針對非法來美無證移民，而非合法移民。

伍競群認為，與西語裔等其他社區相比，華人社區受此次聯邦醫保補助削減的影響應會小很多。鄭嘉皓則表示，他非常理解部分民眾支持政府以減少無證移民福利為主要目標的醫療健保改革。但這些人如果沒有基本的醫療保障，一旦大病急病入院治療，花費動輒數萬，絕非日常保健花費所能相比。