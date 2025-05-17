台美小姐黃海倫當上洛杉磯法官 台語謝父母：教我台灣歷史和民主

洛杉磯郡高等法院16日為台裔法官黃海倫（右）舉行就職儀式，加州最高法院台裔法官劉弘威（Goodwin Liu，左）主持宣誓儀式。（中央社）

洛杉磯郡高等法院16日舉行法官就職儀式，25年前曾戴上「台美小姐」后冠的黃海倫（Helen Huang Yang），16日穿上法官袍，她致詞用台灣台語感謝爸媽「教我台灣的歷史和民主」。

加州州長紐森（Gavin Newsom）2月任命14名高等法院法官，其中7名服務於洛杉磯郡。黃海倫宣誓就職之後，成為洛杉磯郡高等法院近500名法官中，少數具有台裔背景的女性法官。

黃海倫的親友家人、過去在律師事務所的同事和主管、洛杉磯高等法院的首席法官、加州最高法院法官劉弘威（Goodwin Liu）輪流上台致詞。

全程使用英語的場合，黃海倫特別準備一小段台灣台語感謝父母。她說：「我特別要感謝我的爸爸、媽媽，他們栽培我，用很多的耐心，無條件的疼愛，謝謝他們，教我台灣的歷史、教育和民主，讓我得到很大的鼓勵。」

加州最高法院法官劉弘威同樣具有台裔背景，為黃海倫主持宣誓儀式，黃海倫的丈夫楊振威（Jerry C. Yang）與女兒、兒子在一旁觀禮。

黃海倫的父親黃明信向中央社記者表示，女兒意志力堅強，「想要去做的事情，一定會堅持做到好」。母親黃雪英說，黃海倫25年前參選「台美小姐」，當年19歲以台灣台語演講，志願成為法官，歷經25年達成目標。

洛杉磯郡高等法院台裔法官黃海倫（左）2000年曾經獲選「台美小姐」皇后。（黃海倫提供/中央社）

黃海倫雖然在美國出生，對台灣有深厚感情，從小參加台灣人團體的營隊，高中大學在校演講談台灣，熟悉二二八事件的歷史。2000年就讀洛杉磯加州大學（UCLA）時，獲選台美小姐皇后，積極參與台灣人社區。

黃海倫大學讀政治系與傳播系，後來在康乃爾大學取得法律博士學位，擔任執業律師多年，今年2月受到加州州長紐森任命為洛杉磯郡高等法院法官。

黃海倫向中央社記者表示，台灣文化對她意義重大，「台灣是亞洲最具代表性的民主國家，曾選出第一位女性總統」。

黃海倫與丈夫楊振威都具有台裔背景，據報導是美國高等法院第一對的華人法官夫婦。兩人在法庭服務，對於提升亞裔在美國司法體系的代表性具有重要意義。

黃海倫說，對於移民社群來說，當人們走進法院裡，即便只是為了交通罰單，一旦看到坐在法官席上的是與自己容貌相似的人，那就非常有意義；特別是對孩子而言「讓我們的下一代知道，只要努力，就能夠達成任何事」。

楊振威為黃海倫的成就感到驕傲，期待夫妻兩人可以幫助亞裔美國人，特別是台裔及華裔社群，在美國社會中有更高的能見度和代表性。