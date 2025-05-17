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美中關係「很重要」川普稱願意出訪會晤習近平

「大方向正確」部分亞裔讚川普經濟、移民政策

記者李怡、王子涵、啟銘／綜合報導
川普上任後強力執行移民和關稅政策，評價不一，但不少華人社區肯定他的打擊非法移民的強勢表現。圖為美國農業部掛上川普肖像。（歐新社）
川普上任後強力執行移民和關稅政策，評價不一，但不少華人社區肯定他的打擊非法移民的強勢表現。圖為美國農業部掛上川普肖像。（歐新社）

川普重返白宮已逾百日，在一片喧囂與爭議聲中，北加州部分支持川普的民眾給予他正面評價，尤其亞裔與小商業社群更對他稱讚有加。

位於舊金山東灣聯合市(Union City)市長王耀明肯定川普的經濟政策，尤其是加徵關稅。他表示，「加徵關稅是為了保護美國在全球貿易中的公平地位。」他也反駁導致通膨說法，指政策都還沒落地，怎麼會有影響！」王耀明表示，自川普上任以來，美國通膨數據從2.8%下降到2.4%，「說明在經濟治理上是有效的」。

在舊金山華埠，開設服飾店逾20年的店主林佑生則關注治安與稅賦。她說，「我不是很懂政治，但這幾年生意很難做，市裡只知道開罰單、加稅，川普講的話聽起來比較實在。他說要保護小商家，讓我覺得有一點希望」。

她認為，雖然川普的語言風格讓人評價不一，但川普敢說、敢做，是美國需要的領導人。「做生意的人要的是一個穩定的環境，有人幫我們爭取公平，而不是只顧大型企業」。

在東灣的費利蒙市，退休的華裔工程師李飛穎則表示，他支持川普「說到做到」的態度。「他第一任時就不怕得罪人，現在重掌白宮還是那個樣子。很多人說他分裂國家，可我覺得他其實讓人們重新注意到自己的權利」。

李飛穎特別讚賞川普移民政策，「不是每個人都支持非法移民。我們是合法來的，看著邊界混亂，我們當然希望有個強硬的政府來整頓」。

雖然加州整體仍以自由派民意為主，且民主黨的支持度即深藍程度超過75%，但這些來自北加社區的不同聲音顯示，川普在部分亞裔與地方基層民眾中，仍擁有穩固的支持基礎。

舊金山日落區居民Roy Chen表示，舊金山曾是一座美麗的城市，而疫情爆發這四、五年，滿街的毒販和流浪漢讓這座城市淪為全美的笑柄。「究其原因，正在於本地政府不作為、能力不足，以及聯邦政府對於非法遊民的錯誤政策。」Roy Chen說。

他表示，如ICE、IRS等聯邦執法機構的強力介入，抓捕擾亂舊金山公共安全的非法移民，是川普總統對非法移民強硬政策的具體實施，只有這樣，才能防止舊金山繼續衰落。

洛杉磯哈福智庫聯合創辦人、會計師何美湄指出，無論怎樣的政策，都是讓部分人受惠，川普施政也不例外。川普的大方向是正確的。她說，從川普第一任期來看，他實施的很多移民政策都是正確的，但因為2020年競選連任失敗，這些移民政策只能中斷。在川普第二任期，他要繼續此前的移民政策，重新建立美國安全係數。無論從外交還是領土安全，川普都在不遺餘力推動。他希望在第二任期內，為美國未來發展打下良好基礎，讓美國能夠持續繁榮。現在很多人對川普施政有誤解，但希望不要看現象，要看本質。

在社會政策上，川普取消DEI政策也受到部分華人歡迎。律師劉龍珠認為，這一舉措讓「傳統價值觀」回歸；從「政治正確」回歸「正確本身」，強調性別定義與機會公平。他表示，川普堅持「以能力為本」理念，對華裔學生與專業人士尤其有利，他們一向以努力與實力取勝，不應受制族裔配額或背景敘事。

王耀明(右)稱讚川普是代領美國政治與經濟變革的偉大總統。(受訪者供圖)
王耀明(右)稱讚川普是代領美國政治與經濟變革的偉大總統。(受訪者供圖)

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