突遭ICE拘留…華人農場主在美拚搏17年 恐淪一場空

在美國生活17年的夏威夷農場主沈漢軍(右)今年初被ICE帶走，目前仍在拘留中。(受訪者提供)

2025年1月23日中午，夏威夷州歐胡島的華人 農場主沈漢軍像往常一樣，送貨後駕車返回農場。然而，等待他的不是熟悉的田地和農場工人，而是美國移民 及海關執法局(ICE )的人員。沈漢軍主動配合，穿著工作服、來不及打包行李，就被執法人員帶走，至今仍在拘留中。

沈漢軍的案件已交由移民律師陳闖創與其團隊負責處理。律師表示，接手後很快發現案情符合重開資格，已為他遞交重新開案申請與假釋申請，並正積極與ICE聯繫。截至發稿，重開案申請已獲批准，假釋申請也獲正面回應。

沈漢軍已在美國生活17年，從一名農場工人做到農場經營者，成立JM Produce LLC，主力種植芋頭葉、紫薯、薑黃等作物，供應至本地與美國各地，包括南加的市場。在沈漢軍的朋友眼中，他是當地華人農業圈中公認的實幹家，懂技術、肯吃苦，願意幫人。農藥怎麼配、病蟲害怎麼除、水管壞了、車卡陷泥裡了，沈漢軍總是第一個趕到現場處理，且不圖回報。

朋友表示，沈漢軍多年來腳踏實地經營農場，依法報稅。(受訪者提供)

「第一次見他已是晚上七、八點，他還在教工人打藥。」沈漢軍的好友Charlie回憶。那時Charlie到農場捐贈物資，沈漢軍身上滿是汗和泥，正在地裡教工人如何噴藥，手上拿著噴管。Charlie是農作物批發商，她和沈漢軍十多年來一直保持穩定的農產品供應關係。

一位自稱是沈漢軍徒弟的汪先生表示，當地許多農場的技術水準不高，但沈漢軍會免費給農場主和工人們提供幫助；他說，「好幾次我們的菜出了問題，眼看著要有幾萬美元的損失，結果他過來幫我們出主意挽回了。」

但在朋友眼中的心地善良，服務社區移民，卻因早年的疏失，錯過申請身分的時限，如今面臨可能被遣返的命運。沈漢軍在2009年持旅遊簽證來美國，因語言障礙和對美國移民政策的陌生，未及時申請政治庇護，直到2015年才提出申請，但被拒絕。隨後，他多次上訴，並在2017年繳納了1萬元保釋金。Charlie說，沈漢軍盡管已在美國生活多年，但目前只有工作許可和社安號，還未獲得合法身分。

「沈漢軍不是逃避責任的人，他一直腳踏實地並遵紀守法地經營農場。」Charlie說，沈漢軍多年來沒有申請過低收入補助，每年依法報稅，全心經營農場。