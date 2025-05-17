我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

艾瑪史東坎城紅毯「遇襲」驚慌失措 2男神英雄救美

美中關係「很重要」川普稱願意出訪會晤習近平

老闆要求應徵者有工卡 紐約走線潮退 女工更吃香

記者高雲兒／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
紐約法拉盛職介所曾是走線客剛到美國的起點—來登記一下，填張表，很快就能被派去中餐館、建築工地或按摩店工作。(記者高雲兒／攝影)
紐約法拉盛職介所曾是走線客剛到美國的起點—來登記一下，填張表，很快就能被派去中餐館、建築工地或按摩店工作。(記者高雲兒／攝影)

4月末，走進紐約華人聚居的法拉盛40路的幾家職業介紹所，會發現和過去相比，裡面安靜了不少。以前一大早就擠滿來登記找工作的人，如今僅有十來位工人坐著等。雖然2023年那一波中國「走線」高潮已經過去，法拉盛卻仍是許多新移民落腳、找工作的第一站。

這些中介店曾是走線客剛到美國的起點：來登記一下，填張表，打個電話，很快就能被介紹去中餐館、建築工地或按摩店工作。不問是誰、不問怎麼來的，只要接到電話就能上工，很多人靠這樣的方式撐過初來乍到的歲月。

但現在，新來的走線客變少了。加上邊境控管更嚴、拿工卡的人愈來愈多，整個職介市場正在變化。「現在走線的人幾乎進不來了，政策收得太緊。」在法拉盛經營紅蘋果職業介紹所超過20年的耿女士說。

她指出，雖然仍有人在找工，但現在的工作不像以前那樣，要求變高，也不是誰都能接。「現在都要求有身分、有經驗才行。老闆更挑剔了。」她補充說，許多華人已經找到穩定工作，「很多有工卡的搬去外州做長工了」。

經營職介所的耿女士說，現在老闆找工人都要有身分、有經驗才行，挑人也挑得更細了。(...
經營職介所的耿女士說，現在老闆找工人都要有身分、有經驗才行，挑人也挑得更細了。(記者高雲兒／攝影)

這樣的變化，和新政府的政策有直接關係。川普總統在2025年重掌白宮後，宣布邊境「進入緊急狀態」，取消了「CBP One」的申請庇護者入境預約系統，讓本來就不容易的合法入境變得更難。以前每天都有大量走線客湧入法拉盛，現在幾乎看不到了。

不僅人變少，來找工的也換了一批。耿女士說，最近找工的女性變多。她們透過不同的簽證合法入境，相較之下，比男性更容易進來。「現在很多地方都在招按摩女技師、保姆、月嫂，女生比男生更吃香」。不過她說，就連保姆工作，現在也有不少雇主要求應徵者須有工卡。年齡也成一大門檻，「最好55歲以下」。

而前兩年走線來美的男性，大多數在申請庇護、拿到工卡後，透過親戚或朋友介紹，找到比較穩定的長期工作，不再依靠中介。32歲的林先生2023年底走線來美，一開始靠中介介紹，餐館、工地到處打零工。拿到工卡後，他搬到賓州，投靠老鄉，在中餐館做事。「那邊包吃包住，壓力小很多」。

不過職介所的冷清也許只是暫時的。耿女士說，川普上台後提高對中國商品的關稅，影響到很多華人開設的快遞公司，不少公司裁員甚至倒閉。原本送貨的快遞專員失業了，他們又回來找中介幫忙找工。

她說，法拉盛的職介市場並沒有真正安靜下來，而是正在換人、換需求。「來的人還是有，只是現在要找的工作、能接的活都變了」。

走線 法拉盛 華人

上一則

最高法院續阻止「外敵法」遣返移民 案件發回下級法院

下一則

CNN：逾百品牌大米樣本 含危險高量砷和鎘

延伸閱讀

紐約幼獅青少年管弦樂團 6月14日林肯中心音樂會

紐約幼獅青少年管弦樂團 6月14日林肯中心音樂會
紐約市華裔逾60萬 最大亞裔族群

紐約市華裔逾60萬 最大亞裔族群
慶亞太裔月紀念鐵路華工貢獻 法拉盛圖書館圖片展

慶亞太裔月紀念鐵路華工貢獻 法拉盛圖書館圖片展
幼獅青少年管弦樂團法拉盛台灣會館公演 6月14日登林肯中心

幼獅青少年管弦樂團法拉盛台灣會館公演 6月14日登林肯中心

熱門新聞

只要遵守當地的相關法令，大多數的州住在車裡都是合法的，但住民需確保只在開放的露營地和指定的過夜休息區停車。（路透）

65歲婦在5呎車「吃喝拉撒睡」 等領70歲最高社安金 

2025-05-07 02:10
眾院歲入委員會(House Ways and Means Committee)12日公布389頁共和黨稅務法案。圖為眾院議長強生日前回答記者問題。(歐新社)

共和黨稅務法案：65歲以上標準扣除額多4000元

2025-05-13 09:35
低價商品黃金時期讓某些美國消費者花錢不手軟，導致家裡堆積各種「衝動購物」買來的廉價小玩意，夫妻為了清理空間、哪些該留哪些該丟而變得關係緊張。（美聯社）

「衝動購物」狂買便宜貨堆滿屋 該丟該留？夫妻關係緊張

2025-05-14 10:14
眾院共和黨人在川普總統重大優先法案中提議，對綠卡和簽證持有者在內的非公民匯款徵收5%消費稅，美國公民可以豁免。圖為喬治華盛頓的雕像俯瞰紐約證券交易所。(美聯社)

非公民匯款回國 共和黨想課稅5% 反對者：來美工作就是要寄錢回家

2025-05-14 19:34
在華爾街打拚多年的柯里斯汀，買下一間瀕臨倒閉的零食公司，十餘年後以7.5億元賣掉。(取自領英)

他倦怠華爾街 買下快倒閉零食公司 14年後翻身賣7.5億

2025-05-09 15:25
圖為舊金山國際機場。(記者陳曉峰／攝影)

移民政策收緊 綠卡不再是入境保證 司法部稱有權隨時撤銷

2025-05-16 20:50

超人氣

更多 >
紐約年薪15萬軟體工程師因AI被裁員 現住拖車靠外送餬口

紐約年薪15萬軟體工程師因AI被裁員 現住拖車靠外送餬口
標榜「全麥」的麵包比較健康？如何辨別真假

標榜「全麥」的麵包比較健康？如何辨別真假
健康又長壽 3生肖晚年好命有福氣

健康又長壽 3生肖晚年好命有福氣
巴西第一夫人一句話惹惱習近平 竟是為了TikTok？

巴西第一夫人一句話惹惱習近平 竟是為了TikTok？
川普要求卡車司機具英語能力 華人炸鍋

川普要求卡車司機具英語能力 華人炸鍋