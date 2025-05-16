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出生公民權案 最高院首辯論 最快6月底裁定

記者顏伶如／綜合報導
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包括孕婦、各族裔的維權人士15日帶著小孩聚集在最高法院外陳情，在川普新政之下，未來非公民在美國產下的孩子是否具有公民權，猶待最高法院6月裁判。（美聯社）
包括孕婦、各族裔的維權人士15日帶著小孩聚集在最高法院外陳情，在川普新政之下，未來非公民在美國產下的孩子是否具有公民權，猶待最高法院6月裁判。（美聯社）

川普總統二度執政上台首日簽署行政命令，對無證移民和簽證持有者在美出生兒女取消出生公民權(birthright citizenship)，新規引起訴訟後被聯邦法官發布禁制令擋下。川普政府提出緊急上訴，請求最高法院推翻下級法院裁決。最高法院15日言詞辯論庭歷時兩個多小時，大法官對於是否削減聯邦法院全國禁制令效力的意見不一；但是絕大多數大法官擔心允許川普政府拒絕讓在美國出生嬰兒擁有公民權恐將引發各種實質影響，幾位自由派大法官則說，川普政策違反最高法院百餘年來的判例。

是否限縮聯邦法院禁制令 意見不一

川普總統15日上午在「真實社群」(Truth Social)發文寫道，法律對出生公民權保護原意是針對黑奴的後代，不是非法移民的後代。川普表示：「出生公民權不是給為了變成美國公民而跑來度假的人，還把家人全部帶來，嘲笑我們是傻瓜。」

自由派大法官薩多馬友(Sonia Sotomayor)說，重點在於總統違反已經確立的最高法院判例，「不是只有一項判例，根據我的計算，是四項最高法院判例」。她說，如果取消或限縮聯邦法院對川普行政命令發布的全國禁制令，恐將引發數以百計，甚至數以千計的個人訴訟。

代表聯邦政府在最高法院打官司的司法部訟務次長(Solicitor General)沙爾(D. John Sauer)在庭上表示，自從川普今年1月就職以來，聯邦法官共計對川普政策頒布40道全國禁制令。這種命令對川普大肆改革政府是重要的遏制，但也是讓他感到日益挫折的來源。

最高法院1898年對「美國訴黃金德案」(United States v. Wong Kim Ark)做出重大裁決，確認憲法第14修正案保障所有在美國境內出生者都是美國公民，即使雙親並不是美國人的黃金德也受保障。

自由派大法官凱根(Elena Kagan)說，川普政府援引出生公民權要求最高法院限縮聯邦法官的全國禁制令，說法相當奇特。凱根對沙爾說：「所有法院都裁定你們敗訴。」

保守派大法官可能對限制全國禁制令的態度較開放，但也想知道類似決定會有何種實質影響。卡瓦諾(Brett Kavanaugh)對沙爾連續發問：「醫院對於初生兒該怎麼處理？各州對於初生兒又該怎麼處理？」沙爾說，政府會想辦法訂定規定，排除不具備公民證明的身分證件。

紐約時報報導，雖然川普政府提出緊急上訴，但最高法院可能要到6月底或7月初才會宣布裁決。

川普政府限制出生公民權，遭到各州及維權團體提告，最高法院15日舉行首次言詞辯論，...
川普政府限制出生公民權，遭到各州及維權團體提告，最高法院15日舉行首次言詞辯論，本案也將是對川普政府移民政策最重要的判決。圖為代表康州提告的康州華裔檢察長湯偉麟在最高法院外演講。

川普 大法官 非法移民

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