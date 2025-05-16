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出生公民權限縮令 大法官辯論交鋒3看點

記者顏伶如／綜合報導
川普政府發布行政令終止無證移民和一些臨時在美居住的外國居民子女的出生公民權，此前已被聯邦法官的全國禁制令擋下。圖為民眾15日在最高法院前舉著「生於斯，屬於此」的標語牌，要求保護出生公民權。(美聯社)
川普政府發布行政令終止無證移民和一些臨時在美居住的外國居民子女的出生公民權，此前已被聯邦法官的全國禁制令擋下。圖為民眾15日在最高法院前舉著「生於斯，屬於此」的標語牌，要求保護出生公民權。(美聯社)

聯邦法院對川普總統簽署限縮出生公民權發布的全國禁制令是否取消，最高法院15日進入口頭辯論。有線電視新聞網(CNN)分析，經過兩個多小時討論，大法官對取消全國禁制令的態度似乎開放。保守派大法官的論述重點包括，對川普命令提出挑戰的團體，如果要避免川普政策生效，可以考慮改為提告其他類型訴訟。有幾位大法官則表示，最高法院可能願意迅速審查川普行政命令是否牴觸憲法，先前在下級法院裁決中，川普命令屢次被裁定違憲。

最高法院15日口頭辯論三大看點包括：

●保守派大法官卡瓦諾(Brett Kavanaugh)建議應該改為提出集體訴訟(class-action lawsuits)

卡瓦諾雖為保守派，但投票時經常加入自由派大法官行列，被視為是最高法院的關鍵票。他說，對川普行政令提告的團體若採聯合訴訟，將能獲得法院給予廣泛解危。

●自由派大法官薩多馬友(Sonia Sotomayor)說川普行政命令違反最高法院四項判例

薩多馬友對代表聯邦政府在最高法院打官司的司法部訟務次長(Solicitor General)沙爾(D. John Sauer)說，川普取消出生公民權行政令不只違反一項判例，「根據我的計算，是四項最高法院判例」。她說：「而你竟然說，最高法院與所有下級法院無論如何都無法擋下這道違反判例的行政令？」

●保守派大法官巴瑞特(Amy Coney Barrett)意見受注意

巴瑞特在庭上質問沙爾，為何川普政府完全避談出生公民權的優點。她也詢問沙爾，為何川普政府反對全國禁制令，卻願意面對集體訴訟的法院裁決，後者效力其實與前者是一樣的。沙爾回答，集體訴訟不容易成案，集體訴訟也需要原告投入更多資源打官司。

川普 大法官 巴瑞特

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