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紐時：最高院出生公民權辯論 聚焦全國禁制令「合法性」

編譯廖振堯／綜合報導

多年來全國禁制令(nationwide injunction)一直備受爭議，民主黨、共和黨執政時都曾使用過。川普政府發布行政令終止無證移民和一些臨時在美居住的外國居民子女的出生公民權，便被聯邦法官的全國禁制令擋下。最高法院15日聽取口頭辯論，重點集中在全國禁制令的合法性，以及單一聯邦法官是否可以發布禁制令暫時凍結全國性的政策。

紐約時報分析，目前大法官們被要求僅審查全國禁制令的合法性。聚焦於出生公民權本身的案件，即憲法第14修正案是否賦予在美國領土出生的兒童享有出生公民權一案，其訴訟仍在聯邦審判法院的早期階段，可能在稍後才會到最高法院。

川普行政命令的合憲性問題是本次口頭辯論的焦點，此外如果大法官們裁定不允許聯邦地方法官就出生公民權發布全國禁制令，那麼允許各州自行實施有關公民身分的零散規則之可行性也將成為討論重點。

儘管最高法院尚未就全國禁制令做出直接裁決，但一些保守派大法官已懷疑聯邦法院是否有權阻止。如戈薩奇(Neil M. Gorsuch)大法官在2020年的一份意見書中寫道，這些裁決正在製造混亂。

大法官艾里托(Samuel A. Alito)今年3月在一項緊急動議的異議書中，批評了一位地區法官的「權力不受制約」，該法官曾下令國務院向國際開發署(USAID)的承包商發放約20億元。戈薩奇及另兩位大法官湯瑪斯(Clarence Thomas)和卡瓦諾(Brett M. Kavanaugh)對此也表達了同樣的觀點。

但此觀點也有反對方，史丹福大學法學教授索霍尼(Mila Sohoni)曾發表法律評論文章、認為此類全國禁制令合憲，指出下級法院審理案件期間，下級法官發布全國禁制令是維持現狀的最佳方式，可以防止政策混亂。

大法官 川普 國務院

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