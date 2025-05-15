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大尺碼女同模特陳羅蘭成運動畫刊泳裝專輯主角 華人血統首登封

記者胡玉立／綜合報導
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今年度「體育畫刊泳裝專輯」封面人物是大尺碼模特兒兼企業家陳羅蘭(Lauren Chan)，這是華裔首度登上該專輯封面。(美聯社)
今年度「體育畫刊泳裝專輯」封面人物是大尺碼模特兒兼企業家陳羅蘭(Lauren Chan)，這是華裔首度登上該專輯封面。(美聯社)

13日上市的今年度「體育畫刊泳裝專輯」(Sports Illustrated Swimsuit Issue)封面人物首度由出櫃女同性戀者擔綱；她是大尺碼模特兒兼企業家陳羅蘭(Lauren Chan，音譯)，這也是華裔首度登上該專輯封面。

現年34歲的陳羅蘭出生於加拿大，父親是華人，母親是亞美尼亞人；她也是大尺碼服裝品牌Henning創辦人。2023年她為「體育畫刊泳裝專輯」撰文時首度公開出櫃，如今成為首位單獨登上該特刊封面的出櫃女同性戀者和首位華人。陳羅蘭接受「眾生相」(People)雜誌訪問時說：「這對我來說意義重大，也充滿驚喜。」

「眾生相」12日報導，陳表示，她的職涯始終「基於代表性和包容性」。她先以模特兒、時尚編輯和大尺碼服裝品牌Henning創辦人的身分，代表大尺碼女性；因「體育畫刊泳裝專輯」開啟新旅程後，「我更加關注LGBTQ群體和亞太裔(AAPI)社區，我相信，我也是第一個登上此雜誌封面的華人。」

陳羅蘭指出，「儘管我的職業生涯形式不同，但我的目標一直是代表那些像我這樣感覺到被邊緣化和被排斥的人，讓他們覺得被接納和讚揚。」

陳羅倫說，她的個人封面傳遞了一個強有力訊息：「在我成長過程中，不知道自己是同性戀，因為幾乎沒有像我這樣的人，就算有也通常不被正面看待，不然就是太與眾不同。我覺得此刻的特殊意義在於：我站上一個像我這樣的人不曾有過代表的位置，並引以為傲。」

「眾生相」指出，陳羅倫3月在百慕達拍攝泳裝專輯時，還不知道自己會成為封面人物。2025年度「體育畫刊泳裝專輯」最後推出四位個人版封面；除了陳羅倫以外，其他三位封面人物分別是演員、導演和製片人莎瑪·海耶克(Salma Hayek)；網紅、前全美大學體育聯盟(NCAA)體操選手奧莉維亞·鄧恩 (Olivia “Livvy” Dunne)以及奧運體操選手喬丹·切爾斯 (Jordan Chiles) 。

今年度「體育畫刊泳裝專輯」封面人物是大尺碼模特兒兼企業家陳羅蘭(Lauren C...
今年度「體育畫刊泳裝專輯」封面人物是大尺碼模特兒兼企業家陳羅蘭(Lauren Chan)，她是名出櫃女同性戀者。(美聯社)
現年34歲的陳羅蘭出生於加拿大，父親是華人，母親是亞美尼亞人。(路透)
現年34歲的陳羅蘭出生於加拿大，父親是華人，母親是亞美尼亞人。(路透)

華人 同性戀 喬丹

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