濱崎步、大槻真希上海開唱受阻 楊烈：只有中國做得出來

記者趙大智／即時報導
楊烈明年舉辦世界巡迴演唱會。圖／印太智庫提供
楊烈明年舉辦世界巡迴演唱會。圖／印太智庫提供

73歲楊烈宣布將舉行「自由之地」世界巡迴演唱會，首度演唱全新歌曲「自由路上」，改編自日本歌手谷村新司的「天狼」，由林夕重新填詞。日本歌手濱崎步上海演唱會被臨時取消，而昨晚日本歌手大槻真希在上海演唱到一半遭當場關麥拖下台，對此楊烈說：「這種事做得出來的，好像只有中國！」

影片來源：噓！星聞

講到濱崎步演唱會開演前被停，楊烈搖頭：「一場演唱會要籌備多久？他們在上海那麼久，動用百人搭舞台卻一夜之間被拆，連上台機會都沒有。」他先澄清不是刻意在講政治，但台灣是一個有主權、民主的國家，人民自由自在活著，看到這個新聞覺得離譜，政治報復怎會針對一般人？主持人則說「歡迎濱崎步和大槻真希來台灣演唱」。

楊烈與新生代台語歌姬鍾綺合唱「思慕的人」，她被主持人提醒「這邊唱，那邊（中國）就不能唱囉」，楊烈豪邁代答：「恁祖媽袂願去（我根本不想去）！」演唱會2026年3月台北起跑，4月甚至進軍日本，是否擔心屆時有小粉紅鬧場？楊烈覺得現場會有安全措施，他不在意這種事，也會很小心，「水來我就土掩」，坦言「體力」是他最擔心的，為此有在加緊練習，像是負重走路。

今天跟楊烈結婚47年的日籍妻子藤堂麗子、女兒難得現身，一聽要合照，楊烈以日文輕聲溫柔詢問她的意見，顯然很尊重另一半的意見。藤堂麗子戴著眼鏡一身黑衣，氣質溫婉典雅。楊烈和日本淵源頗深，不但娶了日本人，曾到日本發展演藝事業，就連在圈內為人稱道的親和力，他也說「受太太影響」。

楊烈經紀人是政治評論家矢板明夫，失板明夫宣布楊烈4月在日本的演唱會，屆時將組團170人「與楊烈同遊日本～聽楊烈演唱會」粉絲同樂旅遊團。

矢板明夫。記者趙大智／攝影
矢板明夫。記者趙大智／攝影
楊烈（右起）和日籍妻子藤堂麗子以及女兒。記者趙大智／攝影
楊烈（右起）和日籍妻子藤堂麗子以及女兒。記者趙大智／攝影
楊烈（右）與鍾綺合唱「思慕的人」。圖／印太智庫提供
楊烈（右）與鍾綺合唱「思慕的人」。圖／印太智庫提供
楊烈（右起）和日籍妻子藤堂麗子以及女兒。記者趙大智／攝影
楊烈（右起）和日籍妻子藤堂麗子以及女兒。記者趙大智／攝影

日本

驚險完成中國演出 w-inds.順利訪台 歌迷祭驚喜大禮

戴佩妮演唱會「檔音板」突掉落 遭砸中急喊要收驚

