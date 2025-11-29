濱崎步、大槻真希上海開唱受阻 楊烈：只有中國做得出來

楊烈明年舉辦世界巡迴演唱會。圖／印太智庫提供

73歲楊烈宣布將舉行「自由之地」世界巡迴演唱會，首度演唱全新歌曲「自由路上」，改編自日本 歌手谷村新司的「天狼」，由林夕重新填詞。日本歌手濱崎步上海演唱會被臨時取消，而昨晚日本歌手大槻真希在上海演唱到一半遭當場關麥拖下台，對此楊烈說：「這種事做得出來的，好像只有中國！」

講到濱崎步演唱會開演前被停，楊烈搖頭：「一場演唱會要籌備多久？他們在上海那麼久，動用百人搭舞台卻一夜之間被拆，連上台機會都沒有。」他先澄清不是刻意在講政治，但台灣是一個有主權、民主的國家，人民自由自在活著，看到這個新聞覺得離譜，政治報復怎會針對一般人？主持人則說「歡迎濱崎步和大槻真希來台灣演唱」。

楊烈與新生代台語歌姬鍾綺合唱「思慕的人」，她被主持人提醒「這邊唱，那邊（中國）就不能唱囉」，楊烈豪邁代答：「恁祖媽袂願去（我根本不想去）！」演唱會2026年3月台北起跑，4月甚至進軍日本，是否擔心屆時有小粉紅鬧場？楊烈覺得現場會有安全措施，他不在意這種事，也會很小心，「水來我就土掩」，坦言「體力」是他最擔心的，為此有在加緊練習，像是負重走路。

今天跟楊烈結婚47年的日籍妻子藤堂麗子、女兒難得現身，一聽要合照，楊烈以日文輕聲溫柔詢問她的意見，顯然很尊重另一半的意見。藤堂麗子戴著眼鏡一身黑衣，氣質溫婉典雅。楊烈和日本淵源頗深，不但娶了日本人，曾到日本發展演藝事業，就連在圈內為人稱道的親和力，他也說「受太太影響」。