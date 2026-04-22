手作珍珠3倍成本仍堅持 灣區「太陽先生」逆勢殺出茶飲紅海

不只店內，也提供outdoor的服務。（「太陽先生」提供）

在台灣南部長大的孩子，對「紅太陽」這個茶飲品牌一定不陌生，陽光炙熱的午後來一杯清涼飲料，往往是再日常不過的小確幸；「太陽先生」這個名字正是來自這樣的想像，把那份屬於台灣的老字號帶到灣區 。

「太陽先生」茶飲店，Jennifer將台南20多年的「紅太陽」品牌帶到灣區。（記者王湘涵／攝影）

對經營者Jennifer而言，這不只是延續一個品牌的記憶，更是一個關於選擇的開始。最初是在越南 的台灣美食展接觸到來自台南「紅太陽」的珍珠，發現以蒟蒻與木薯粉製成的珍珠，不僅口感Q彈相對清爽，素食者也可食用。身為母親，她對市面上添加防腐劑與人工成分的產品有所顧慮：「要給孩子吃的東西，一定要安心我才敢給！」也正因如此，即便五年前茶飲市場已相當飽和，她仍選擇投入。

「太陽先生」（Mr. Sun）店內珍珠每日手作、不添加防腐劑，從原料混合、揉製到烹煮，每一個環節都仰賴人工經驗判斷，甚至需依當天濕度與氣溫調整比例；飲料採一杯一杯現調，維持風味的穩定與純粹；茶葉則來自八家台灣小農契作茶園，強調原料來源與品質把關。

飲料一杯杯現調製作，維持風味的穩定與純粹。（記者王湘涵／攝影）

除了基本品項，店內的特色之一就是多樣化的珍珠口味，從各式水果、玫瑰、芝麻到巧克力等，甚至各分店在周末或節日還會推出不同的期間限定，現做讓產品保有彈性與新鮮感，不添加防腐劑讓人吃起來更健康。Jennifer表示，自己不會特別去界定競爭對手：因為我們做的，本來就跟別人不一樣！

為史丹福大學活動提供1000杯飲料，接受各項客製化服務。（「太陽先生」提供）

在第一線工作的店員JK分享，這裡從天然食材開始調製，讓他親身經歷一杯飲料的完整製程，也因此對產品更有信心，他形容店內飲品「喝不膩」，即使在飽餐後飲用仍然清爽，甚至是不加糖的果茶，也能呈現自然果香，而非人工調製的味道，這樣的學習過程，也讓他感到成就感。

由於製程繁複、完全仰賴人力操作，一顆珍珠的製作成本是一般店家的三倍，Jennifer坦言，經營過程和堅持並非一路順遂，曾因房東大幅調漲租金，不得不忍痛關閉其中一家分店，即使承受不小損失，她仍選擇不改變原有的經營方式：做自己想做的事，做到不能做為止。

Jennifer（左）和員工JK互動融洽。（記者王湘涵／攝影）

回憶移民初期，她為了生活曾在草莓園採摘，也在餐館打工領取微薄時薪，這段經歷讓她更珍惜得來不易，也希望能透過自己的力量協助更多移民朋友在美國找到立足點，並在日常工作中培養員工，建立起如同家人般的關係。

而顧客的回饋也成為對Jennifer最直接的回應，有家長反映孩子食用店內珍珠後，不僅沒有腸胃不適，也不會因為甜膩而影響正餐食慾，這讓她格外安心，也更加確信自己的選擇。正如「太陽先生」這個名字所帶來的意象，留在顧客心中的不只是一杯飲料，更是一位母親對品質與安心堅持的溫度。