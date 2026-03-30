從投資人到花藝家 他在舊金山用一束花重寫人生

從投資人到花藝創作者，孫兆澤和他的花藝作品，受到亞洲藝術博物館活動等邀約展演。(記者李怡╱攝影)

在燈光柔和的室內空間裡，一株高挑的荷葉與幾枝彎曲生長的花莖，在黑色背景中靜靜伸展。一名年輕男子專注地調整花材，動作緩慢而精準，台下觀眾屏息凝視。這不是傳統意義上的藝術展，而是新世代移民 孫兆澤（Peter Sun）正在用花藝講述他的生命故事。

孫兆澤出生於中國深圳，幼年隨父母移民澳洲 。與許多第一代移民家庭相似，他很早便承擔起家庭責任，不僅協助父母處理水電煤帳單，還擔任家庭翻譯角色。「那時候就知道，很多事情只能靠自己去理解、去解決，」他說。這段經歷讓他在年少時便培養出強烈的主動性與獨立思考能力。

在澳洲成長的他，很早便為自己設定下一個目標，前往美國發展。本科考入杜克大學（Duke University）主修統計學，並在就學期間創立投資基金，踏入金融領域。畢業後，他持續從事投資工作，並於兩年前搬到舊金山 ，開啟人生的新階段。

然而，在數字與市場之間穿梭的生活，並未完全承載他對世界的感知與熱愛。「投資是理性的，但人不只是理性的存在，」孫兆澤說。這份內在的張力，最終引領他走向另一條路「花藝裝置藝術」。

他並未接受過正統藝術訓練，對花藝的最初記憶，來自童年時與母親一同打理花園的時光。「那時候只是幫忙，但慢慢會感覺到植物的生命、節奏，」他回憶道。這種與自然建立的直覺連結，成為他日後創作的核心。

在舊金山，孫兆澤開始活躍於不同社區與文化機構，以現場創作的形式呈現花藝。他的作品不追求繁複，而是強調線條、留白與空間感，讓觀者在觀看過程中慢下來，重新感受當下。「在這個戰爭頻發、AI高速發展的時代，人很容易被外界拉走。我希望透過花，讓人回到內心，重新感知。」

他認為，藝術不應只是被陳列在美術館中的「高高在上」，而應該融入日常生活，成為滋養人心的一部分。未來，他計畫每週在金門公園進行花藝創作與展示，讓更多市民在自然環境中接觸藝術、感受美。

從深圳到澳洲，再到美東與舊金山，孫兆澤的人生軌跡跨越多個文化與地理邊界。他將這樣的經歷形容為一種「第三種表達」既不完全屬於原生文化，也不局限於任何單一身份，而是在流動中不斷重塑自我。

「我來自深圳，那是一個移民城市，」他說，「或許我只是把這種流動的基因，帶到了更大的世界裡。」在他看來，人生不需要被既有框架定義，而是可以被「自定義」。

在花與空間之間，這位新世代移民，正以自己的方式，安靜而堅定地發光。