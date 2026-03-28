紐約小店起步…H Mart幕後推手權一研 打造全方位亞洲味

權一研先生（左二）微笑觀看開幕儀式。（記者王湘涵／攝影）

灣區都布林甫開幕的H Mart店裡，有一個謙遜又忙碌的身影，在顧客進門前忙著檢查貨架、確認動線、甚至是廁所的清潔，卻在熱鬧的典禮過程中，低調地帶著微笑站在一旁。沒有他，就沒有今天在美國風靡亞洲人心中的H Mart，他就是幕後的推手權一研（Il Yeon Kwon）。

H Mart是美國最大的亞洲連鎖超市，從1982年在紐約皇后區伍德賽德第一家小店開始，到現在已經擴展到18個州、擁有超過100家門市，包含五個現代化倉儲中心、加工設施和內部整合營銷團隊。對在美生活的亞洲人來說，這裡有別於傳統超市，提供生鮮、美食、齊全亞洲品項的「一站式」購物體驗，從東岸到西岸遠近馳名；但是關於它的創始人權一研先生卻是所知有限，「世界日報」獨家專訪到他本人，並分享他的故事。

東灣都布林分店開幕現場，H Mart創辨人權一研先生（右）與世界日報總經理李銘濱（左）親切合影。（記者王湘涵／攝影）

你不知道的幕後推手

權一研在南韓服完兵役，就開始跟著哥哥在沙烏地阿拉伯做食品貿易，多年後他決定來到美國，當時沒有錢、舉目無親，抱持著對食物的熟悉跟良心，1982年他在紐約開了一家非常小的食品超市，大約一房一廳的公寓大小，他知道不管在哪裡，人們都需要食物。在這個一人商店裡，他身兼收銀、鋪貨、進貨、送貨、甚至清潔的工作；當他扛著20磅的米去給老人送貨時，店裡就成了「誠實商店」，在收銀台旁放一個小籃子讓顧客自取自付。

他每天開著貨車進貨送貨，晚上就住在車上，超過一年的時間。在當時，亞裔面孔並不是那麼容易被新環境所接受，特別是東岸；但是權一研想著，如果在最困難的地方都能生存下來，那其他地方一定也可以。

從韓亞龍到H Mart

一開始，H Mart其實並不叫H Mart，權一研的第一家店叫做「Han Ah Rreum」（韓亞龍），在韓文裡是「一手臂抱滿」的意思——你可以在這裡抱回所有你要買的東西。但是美國人總是發不太出來這個音，所以當門市漸漸開展，他當機立斷改了名字和Logo「H Mart」，一直沿用到今天，而在伍德賽德的第一家店，仍保留原來的名字。

一開始，H Mart吸引的只有韓國人，後來族群慢慢擴張：中國、日本、菲律賓、印尼……，各族裔顧客開始走進店裡，一直到現在很多美國人也會因為店裡的品質慕名而來；為了滿足大家對食物和生活的需求，他們也不斷學習要如何提供更多符合大家期待的品項。對權一研來說，食物的要求不能妥協，例如海鮮區，一條魚從捕撈到進貨，都希望尋找最合適當地社區的供應商，提供給顧客最新鮮的選擇。

K-Pop和韓劇推波助瀾

開發新的客群，「建立信任」是第一步卻也是最不容易的。除了自己對品質控管有要求外，「韓流」也對H Mart產生不可思議的助力，從流行音樂到戲劇，南韓媒體產業在全世界形成不容小覷的影響，隨之帶動的飲食風潮和文化效應，也讓H Mart的展店需求大大增加，而權一研知道他們準備好了！他們用融合的方式，把新世代的顧客集合在一起，打造一個品質高、選擇多、時尚消費的市場定位。

「權一研就是H Mart，沒有人能代表他。」即便已經有這樣的事業版圖，卻依舊樸實謙虛，每新開一家店他都全心全人的投入、事必躬親、上貨架、清垃圾桶，向員工展現表率的風範，這股「氣」，就是他的職人精神。

2020年權一研還曾受邀到哈佛大學分享H Mart的故事，現場吸引了將近百位哈佛和麻省理工學院商學院和法學院的學生，講座完畢後許多學子大排長龍要跟他握手合照，紛紛表示對他的佩服，而他甚至還害羞地推辭，謙稱自己不是BTS，讓人感受他的親民可愛。

成為亞洲團結的象徵

「當你在德州這些亞裔人口少的地方，開車經過H Mart會有一種家的感覺！」在「沒有媽媽的超市」（Crying in H Mart）一書裡作者提到：「我在H Mart裡尋找食物和母親的記憶。」在快速變動的城市裡，權一研希望用一道道食物和料理，讓文化不只是被記住，而是被持續的生活。

H Mart的故事激勵人心，權一研與哈佛學生合影。（H Mart提供）

座談結束後學生大排長龍握手合影。（H Mart提供）