創業在美國／追隨藝術夢 空姐修習油畫如願成全職畫家

呂雯嵐結合西洋畫風與台灣文化意涵，創作這幅「柿柿如意」。（記者孫愛薇／攝影）

曾擔任六年空服員的呂雯嵐（Wenlan Lu）對藝術創作有深厚的熱情，因非藝術本科系畢業，曾以為與藝術無緣，來美後，決定追隨內心夢想，從在地藝術市集開始，參加社區大學修習油畫創作，更花六年時間獲舊金山 藝術大學藝術創作碩士學位，作品曾獲舊金山迪昂美術館（De Young Museum）選中展出，並獲洛斯蓋圖（Los Gatos）藝廊Gallery 24青睞，成為簽約藝術家，畫作長期展出。

1999年呂雯嵐開始擔任空服員，因工作關係常飛往歐洲，跑遍歐洲各大博物觀賞藝術作品，累積濃厚對藝術的追求與賞析底蘊。

這幅「See You Later」從卡關要被刮除，到被舊金山迪昂美術館選中，呂雯嵐又驚又喜。（記者孫愛薇／攝影） 在灣區超市買到的一盆迷你台灣蘭花，成為呂雯嵐的靈感來源。（記者孫愛薇／攝影）

然而非藝術本科出身的呂雯嵐，即便對藝術強烈喜愛，卻認為已錯過藝術家發展契機，放下成為藝術家想法。工作之餘，向押花老師許慧芬學習押花創作，在台灣還開過師生押花聯展。

呂雯嵐認為，藝術的美，每一個都是獨特的，沒有比較性，每個人都可以發展自己的優點。（記者孫愛薇／攝影）

婚後來美，呂雯嵐辭去空服員工作，在灣區 展開新生活。先生建議她，想做什麼，不用修學位，直接去做就好，她便著手成立公司Wenland，申請在地藝術市集攤位，販售押花商品。

在灣區超市買到的一盆迷你台灣蘭花，成為呂雯嵐的靈感來源。（記者孫愛薇／攝影）

沒多久，懷孕與育兒的忙碌生活讓呂雯嵐放下周末擺攤生意，開始轉向網路販售。有一天她突然興起一股強烈念頭，「很想當全職的藝術家」，直到孩子上小學後，趁空檔上社區大學藝術課程，同學皆為退休銀髮族，縱然上課氣氛良好，老師鼓勵學員創作，但她仍覺得缺少了什麼。

在眾多的畫風裡，呂雯嵐選擇喜愛的風景畫作為創作，結合生活經歷與文化，成為她的獨特風格。

呂雯嵐思索成為全職畫家的可能，希望受到專業訓練，而後她到史丹福大學 修一學期藝術創作，學期結束後，呂雯嵐很清楚知道，她要的就是專業藝術課程，並決定申請舊金山藝術大學。

跟著舊金山藝術大學的學程進修，呂雯嵐還需兼顧家庭，一學期頂多只能修兩堂課，每周一次到舊金山上課，總計花費六年時間完成63個學分畢業，獲得舊金山藝術大學藝術創作碩士。

在洛斯蓋圖的藝廊Gallery 24，呂雯嵐親自向訪客介紹自己展出的畫作。（記者孫愛薇／攝影）

「我沒有要跟誰比較，藝術的美，每一個都是獨特的，沒有比較性，每個人都可以發展自己的優點，有自己想要表達的方式」。

有著老師與名作的指引下，呂雯嵐找到屬於自己的藝術風格。在畢業時一幅作品「It's A Good Day」幸運被選進學校春季展，通常這場展覽選入作品都受到相當大的認可，「作品受到肯定，我覺得也是對自己的一種認可」。

在學時，一幅作品「See You Later」將自己空服員經驗帶入創作中，畫中一幅飛機翼下方有灣區風景圖，屬半抽象藝術風景畫，但在創作途中遭遇卡關，就連指導老師看了也建議直接整幅畫刮掉重畫，並建議重選較好發揮的題目。

由於手邊沒有同樣尺寸畫框，呂雯嵐決定將畫繼續完成，指導老師看完作品後，沒有太大的認同感，呂雯嵐對這幅作品期望不高，就將畫作擱置在角落裡。

2021年新冠疫情期間，灣區具藝術指標性的舊金山迪昂美術館舉辦「De Young Open」展，開放給灣區在地藝術家申請，呂雯嵐申請兩幅作品，其中「See You Later」雀屏中選，讓她驚訝又感動。

呂雯嵐認為，有時候照感覺走，畫出想要表達的情感，不管別人怎麼看待這幅作品，也許觀者一時無法從畫中受到感動也無妨，相信在世上某個地方，有某個人對作品有同樣的連結與認可。

獲得舊金山迪昂美術館的肯定，呂雯嵐更加堅信選擇的方向，「或許一開始並沒有這麼相信自己，但這項肯定提醒自己，要相信自己，繼續走下去，不要因商業或是利益而去改變」。

畢業後，呂雯嵐申請住家附近的幾所藝廊，很幸運作品受到在洛斯蓋圖的藝廊Gallery 24青睞。2021年以後，雯嵐成為藝廊的固定畫家，每3個月更新在畫廊中的作品，而在舊金山的Studio Gallery也有不定期地作品展出。

呂雯嵐遵從內心夢想，轉職成為一名全職畫家，成功實現夢想職業與兼顧家庭。她分享，永遠不晚去做改變，自己是30多歲才開始學畫畫，在美國，永遠不太晚去改變做什麼，如果喜歡做某件事情，就從最簡單的去做，當踏入這個門以後，將發現門裡世界很寬廣，一步一步地去做，所喜歡的一切事物都將被吸引到身邊。